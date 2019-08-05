 Перше, що станеться з українськими депутатами в ПАРЄ - їм почнуть посміхатися і говорити: так добре, що ви приїхали. У дипломатії за цим ховається прагнення нав'язати свою волю, - Кулеба

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.
"Я не бачу в цьому проблеми. Розумію емоційну розхитаність українського суспільства і що може піднятися хвиля обурення. Питання в тому, як бути. Тобто прийти і тихо ходити, з усім погодитися й сидіти мовчки? Проти цього я категорично виступатиму, хоча, звісно, я поважаю право парламентарів на будь-яку позицію, бо їх обрав народ і вони реалізують певну політику. Але, на мою думку, повертатися до роботи в Асамблеї і працювати можна там таким чином, щоб… знаєте, є така красива французька фраза enfant terrible – "жахлива дитина". От бути жахливою дитиною. Тобто створювати проблеми, робити так, щоб всі відчували наслідки того, що сталося. Бути там, де потрібно, конструктивними і лагідними, але водночас жорстко вгризатися там, де потрібно захищати свій інтерес. Ми маємо навчитися чітко ідентифікувати свій інтерес і бути готовими вгризтися в будь-кого з будь-якою силою для того, щоб його захистити", - зазначив він.
Оцінюючи діяльність попередньої української делегації в ПАРЄ, дипломат сказав:
"Я вам так скажу: жахлива дитина відрізняється від жахливої дитини. Тобто можна бути по-різному жахливою дитиною. Ми мали до цього яскраву делегацію, потужну за складом, за своїми підходами до роботи, зі своїми емоційними і внутрішньополітичними нюансами, назвемо це так. Але вони робили все, що могли так, як вони розуміли ситуацію і з наявного у них інструментарію. На мою думку, нова делегація має, як я сказав, залишитися такою ж симпатичною жахливою дитиною, але трохи в іншому - змінити, форму поведінки, але не змінювати її суть. Тобто в основі має бути бажання і прагнення захищати жорстко національний інтерес. Адже перше, що відбудеться з нашими депутатами, коли вони потраплять в ПАРЄ, – їм почнуть посміхатися і говорити: клас, так добре, що ви приїхали, ми тепер налаштовані на конструктивність, ми хочемо з вами вести діалог, бути милими і пухнастими, і давайте дружити. Це все потрібно робити, дружити, бути пухнастими, конструктивними, але завжди пам’ятати, що за пропозицією конструктивності і пухнастості найчастіше в дипломатії ховається прагнення нав’язати свою волю іншому. І кожен депутат, який вперше зайде в Асамблею, а очевидно будуть люди, які зроблять це вперше, має про це пам’ятати – посміхатися, відповідати на конструктивність, але зуби завжди тримати гострими".
Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою дивіться тут.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Ничего страшного не случится если там будут лохи от Украины сидеть.
А лучше вообще выйти из организации если ноги об нас так вытерли. Это будет правильно.
Зеленский, зачем ты уволил Чалого с поста Посла в США ?
Ты нашёл кандидатуру лучше ? Фамилия у неё есть ?
Это что-то новенькое. Когда, кто ?
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.................
Убрали Чалого, потому что Порошенко поставил не на ту лошадь. и это правильный дипломатический ход.
Вот сама статья https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
Ukrainian efforts to sabotage Trump backfire
Kiev officials are scrambling to make amends with the president-elect after quietly working to boost Clinton.
2) Кто сейчас посол в США ? Фамилия у него есть ?
2) В душе не чаю, я отвечал только на вопрос за ЧТО. А , загуглил, чертяка ты. Пишут что Шамшур
2) Ссылку можно ?
А зы ссыль на такой портал не забанят?Загугли Вместо Чалого: стало известно, кто будет новым послом Украины в США
1) Формальных нет конечно же. Потому что это не нарушение закона. Есть неформальные претензии правящей администрации. Вот как думаешь, почему команда Петра Порошенко резко переобулась после выборов в США?
А насчет Голодомора, да, Чалый молоток.
1) Команда Петра Порошенко работала и работает на Украину. И потому имеет дело с теми лидерами иностранных государств, которые занимают конкретные должности. Лично Трамп и Порошенко установили очень хорошие отношения.
Ты и сам не понимаешь степень своего заболевания. Ты же поехавший.
У вас там врач Муссолини продает лекарства "налево" что-ли?
Видно же по истерикам что в лечебнице что-о не так
тобі не треба цього робити...цим займаються медведчуки, бойки шуфричі, каральови...допи і гепи та інші адепти....
твоя справа: прочитати, запам`ятати і розповісти всім яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!