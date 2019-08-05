 Перше, що станеться з українськими депутатами в ПАРЄ - їм почнуть посміхатися і говорити: так добре, що ви приїхали. У дипломатії за цим ховається прагнення нав'язати свою волю, - Кулеба

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Я не бачу в цьому проблеми. Розумію емоційну розхитаність українського суспільства і що може піднятися хвиля обурення. Питання в тому, як бути. Тобто прийти і тихо ходити, з усім погодитися й сидіти мовчки? Проти цього я категорично виступатиму, хоча, звісно, я поважаю право парламентарів на будь-яку позицію, бо їх обрав народ і вони реалізують певну політику. Але, на мою думку, повертатися до роботи в Асамблеї і працювати можна там таким чином, щоб… знаєте, є така красива французька фраза enfant terrible – "жахлива дитина". От бути жахливою дитиною. Тобто створювати проблеми, робити так, щоб всі відчували наслідки того, що сталося. Бути там, де потрібно, конструктивними і лагідними, але водночас жорстко вгризатися там, де потрібно захищати свій інтерес. Ми маємо навчитися чітко ідентифікувати свій інтерес і бути готовими вгризтися в будь-кого з будь-якою силою для того, щоб його захистити", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба

Оцінюючи діяльність попередньої української делегації в ПАРЄ, дипломат сказав:

"Я вам так скажу: жахлива дитина відрізняється від жахливої дитини. Тобто можна бути по-різному жахливою дитиною. Ми мали до цього яскраву делегацію, потужну за складом, за своїми підходами до роботи, зі своїми емоційними і внутрішньополітичними нюансами, назвемо це так. Але вони робили все, що могли так, як вони розуміли ситуацію і з наявного у них інструментарію. На мою думку, нова делегація має, як я сказав, залишитися такою ж симпатичною жахливою дитиною, але трохи в іншому - змінити, форму поведінки, але не змінювати її суть. Тобто в основі має бути бажання і прагнення захищати жорстко національний інтерес. Адже перше, що відбудеться з нашими депутатами, коли вони потраплять в ПАРЄ, – їм почнуть посміхатися і говорити: клас, так добре, що ви приїхали, ми тепер налаштовані на конструктивність, ми хочемо з вами вести діалог, бути милими і пухнастими, і давайте дружити. Це все потрібно робити, дружити, бути пухнастими, конструктивними, але завжди пам’ятати, що за пропозицією конструктивності і пухнастості найчастіше в дипломатії ховається прагнення нав’язати свою волю іншому. І кожен депутат, який вперше зайде в Асамблею, а очевидно будуть люди, які зроблять це вперше, має про це пам’ятати – посміхатися, відповідати на конструктивність, але зуби завжди тримати гострими".

Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою дивіться тут.