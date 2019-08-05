 Джекпот лотереї в Італії досяг 203,4 млн євро, українці беруть участь у розіграші

Нинішній призовий фонд уже побив світовий рекорд. За результатами попереднього розіграшу, комбінацію із шести чисел знову ніхто не вгадав.

Тим часом, сервіс TheLotter відзначає небувале зростання інтересу до тиражів лотереї Італії.

Нагадаємо, що минулого року грандіозний приз у €177 мільйонів дістався щасливчику з Катанії. Доменіко Ло Бьянко, власник газетного кіоску, в якому був куплений виграшний квиток, сказав італійським ЗМІ: "Перш за все, коли мені подзвонили журналісти, щоб розповісти про перемогу, я подумав, що це жарт. Та тільки через час я зрозумів, що це правда".

Уже протягом десяти місяців італійці й численні іноземці, які спеціально приїжджають у країну, безуспішно намагаються стати мільйонерами. Однак, з огляду на кількість проданих щодня білетів, азарт бажаючих зірвати куш неухильно зростає.

Виграшна комбінація за результатами тиражу напередодні складалася з чисел 6, 16, 21, 27, 33, 66 і зоряного номера 1.

Нагадаємо, італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі.

Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму €120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Як грати жителям України

У лотереї SuperEnaLotto можуть брати участь люди з будь-якої точки світу, за умови, що білет був куплений на території Італії.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті і заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите його скановану копію в вашому особистому кабінеті.

Відповідно до правил національної лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Італії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої національної лотереї Італії, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

Новина публікується на правах реклами