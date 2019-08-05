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 Суспільство
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Все про:джекпот (2) Італія (311) лотерея (63)

 Джекпот лотереї в Італії досяг 203,4 млн євро, українці беруть участь у розіграші

Національна італійська лотерея "Супер Еналотто" (Super Enalotto) анонсувала розіграш джекпоту в розмірі €203,4 мільйона.

Нинішній призовий фонд уже побив світовий рекорд. За результатами попереднього розіграшу, комбінацію із шести чисел знову ніхто не вгадав.

Тим часом, сервіс TheLotter відзначає небувале зростання інтересу до тиражів лотереї Італії.

Нагадаємо, що минулого року грандіозний приз у €177 мільйонів дістався щасливчику з Катанії. Доменіко Ло Бьянко, власник газетного кіоску, в якому був куплений виграшний квиток, сказав італійським ЗМІ: "Перш за все, коли мені подзвонили журналісти, щоб розповісти про перемогу, я подумав, що це жарт. Та тільки через час я зрозумів, що це правда".

Уже протягом десяти місяців італійці й численні іноземці, які спеціально приїжджають у країну, безуспішно намагаються стати мільйонерами. Однак, з огляду на кількість проданих щодня білетів, азарт бажаючих зірвати куш неухильно зростає.

Виграшна комбінація за результатами тиражу напередодні складалася з чисел 6, 16, 21, 27, 33, 66 і зоряного номера 1.

Нагадаємо, італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі.

Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму €120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Як грати жителям України

У лотереї SuperEnaLotto можуть брати участь люди з будь-якої точки світу, за умови, що білет був куплений на території Італії.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті і заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите його скановану копію в вашому особистому кабінеті.

Відповідно до правил національної лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Італії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої національної лотереї Італії, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141241
 
 
 Топ коментарі
 
А я вжэ тут . !! Нюхом чую , мени знову повэЗэ .. Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 1887 .
Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 9318 .
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У наші лотереї майже ніхто не грає, бо всі знають що це кидалово.
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))) украинцев кто только не разыгрывал. но они продолжают упрямо учайствовать.
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))) украинцев кто только не разыгрывал. но они продолжают упрямо учайствовать.
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Это не розыгрыш. За последнюю неделю в Италии купили лотерей на 8 млн. Некоторые, правда, покупают по сотне. Но выиграет один!
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никто не выиграет это кидалово по итальянски там одна мафия в Италии..Или мафия сразу убьёт за эжти бабки. Италия ужасна в плане преступности хуже всех..
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Глупый! Мафия - это Юг. В прошлые годы выигрывали не только итальянцы. Был и немец, и испанец.
А о разглашении имени выигравшего - оно обнародуется лишь с согласия его самого. Последний раз выигравший пожелал остаться анонимным. Сообщили только город, где он проживает.
Деньги выгодней всего положить в Tesoreria dello stato Italiano - госказну, в любом банке имеется отдел. 3% годовых - на каждый миллион 30 000 евро в год.
И опять таки - тайна вклада.
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))) в принципе да, розыгрыш это цензурно выражаясь.
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У наші лотереї майже ніхто не грає, бо всі знають що це кидалово.
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прямо звідси видно, майже всі кинули мити старечі дупи, в сторону кельми і лопати, і кинулись заробляти інтелектуально.
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А я вжэ тут . !! Нюхом чую , мени знову повэЗэ .. Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 1887 .
Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 9318 .
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) точнее он "жопой чует". а нюх у него никакой, судя по его пролёту.
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Надеюсь вождь КаКалов участвует в лотереи?
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пєця всією родиною двума літаками інкогніто через турцію майнув туди за виграшом а ви кажете втік...
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Офигенная шутейка в стиле ЗЕбил Шапито 95..
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Ето же сколько лохов потратило деньги на билетик и ждет у телевизора пустив слюни
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А сколько миллионов или вернее миллиардов будет потрачено на успокоительные и психотропные лекарства? Джекпот лотереї в Італії досяг 203,4 млн євро, українці беруть участь у розіграші - Цензор.НЕТ 6008
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