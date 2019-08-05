 Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
В межах візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.
Крім того, в Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм I.
Нагадаємо, раніше Президент України під час телефонної розмови з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді домовилися про обмін візитами.
Вот теперь Вселенский и расскажет Зеленскому во сколько обошелся Томос Потрошенку. Бу-га-га.
Существет такое указание правил святых отцов относительно сроков эпитимьи: еретикам и раскольникам - пока не отрекутся от своих заблуждений,
кровосмесникам - на 12 лет,
прелюбодеям - от 9 до 15 лет,
убийцам - до 25 лет,
мужеложникам - до 15 лет,
скотоложникам - до 15 лет или до конца жизни,
клятвопреступникам - до 10 лет,
волшебникам - до 25 лет,
Например про то шо он за кусок пергамента с каракулями отхватил столько шо посчитать еле смог
А фараону Пердогану привет от Васи Жмыкрута - турецкие шлепанцы и рака(турецкая водка) стали причиной падения данного субъекта рожей прямо вна чей-то кошелек и существенного пополнения бюджета Васи "на бухло", после визита к врачу вестимо.
Ах да, Варфоломею еще сыграй по губам.... сам знаешь чем
Его элехторат выбрал клоуна по приколу.
Приколы каждый день, эдехтоату не скучно - ролики, новая жена Богдан без лифчика на пляже, шаурма гы-гы-гы.
Война закончена?
Тарифы снижены?
Зарплата учителей 4 000 баков?