 Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

В межах візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, в Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм I.

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Нагадаємо, раніше Президент України під час телефонної розмови з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді домовилися про обмін візитами.