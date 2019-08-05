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Все про:Зеленський (2294) Туреччина (881) Ердоган (252) Офіс Президента (35)

 Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента

7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом в Турецькій Республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

В межах візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, в Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм I.

Також читайте: Зеленський у Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Нагадаємо, раніше Президент України під час телефонної розмови з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді домовилися про обмін візитами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141236
 
 
 Топ коментарі
 
приурочено к гастролям Квартала 95 или к выступлениям Лиги Смеха перед кацапскими туристами ?
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Прахоботы, предлагаю тему для зрады :"Проклятый Зе увозит Томос обратно в Константинополь ".
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Порохоботы , ваш выход ... громкие аплодисменты Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2629
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приурочено к гастролям Квартала 95 или к выступлениям Лиги Смеха перед кацапскими туристами ?
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А чо - Эрдоган или Вселенский патриарх кацапские туристы? Ну ты и тупое.
Вот теперь Вселенский и расскажет Зеленскому во сколько обошелся Томос Потрошенку. Бу-га-га.
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Зебил, во первых нахрена ему рассказывать во сколько, а даже если и расскажет какая разница во сколько, это событие баблом не измеряется, не дороже ленкиных полетов в Одессу или школы татупедов в Трускавце.
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а с патриархом зачем, что бы тот забрал томос и дал зеле термос?)))
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Наложит Варфоломей на ЗЕБЕню эпитимью за "Термос":

Существет такое указание правил святых отцов относительно сроков эпитимьи: еретикам и раскольникам - пока не отрекутся от своих заблуждений,
кровосмесникам - на 12 лет,
прелюбодеям - от 9 до 15 лет,
убийцам - до 25 лет,
мужеложникам - до 15 лет,
скотоложникам - до 15 лет или до конца жизни,
клятвопреступникам - до 10 лет,
волшебникам - до 25 лет,
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христитись поїхав, бо нехрещений. Будемо мати вихреста Президента
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Прахоботы, предлагаю тему для зрады :"Проклятый Зе увозит Томос обратно в Константинополь ".
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Порошенко уже отвёз на 2-х самолётах с семейкой. Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6910
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Порохоботы , ваш выход ... громкие аплодисменты Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2629
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давно тебя не было. отпуск, Пулково-Симферополь?
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на пляже в красных? Иван Дулин уже взяло билет.
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Даааа, шаурма то в Турции повкуснее будет чем в Одессе.
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Да нет, Грося при Петруччо пенсион нормально так поднял. Просто констатирую факт вкусовых особенностей турецкой щаурмы.
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А я сладкого не кушаю. Кроме налистников и вареников с вишней. Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2896
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Наше дурне поїде в турне. З гастролями. Коли буде зниження тарифів, турЬІст хренов?
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треба томос освятить, його брудні пеціні клешні хапали.
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Опять Турция,вот жук только не работать Турция,Одесса,Трускавец,Турция поплавать с Богданом,заодно Варфоломея наведать, потом США в сентябре там потусоваться можна,да ты стахановец вечный!
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Зеля, пошути над попом Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9187
Например про то шо он за кусок пергамента с каракулями отхватил столько шо посчитать еле смог Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9903
А фараону Пердогану привет от Васи Жмыкрута - турецкие шлепанцы и рака(турецкая водка) стали причиной падения данного субъекта рожей прямо вна чей-то кошелек и существенного пополнения бюджета Васи "на бухло", после визита к врачу вестимо.
Ах да, Варфоломею еще сыграй по губам.... сам знаешь чем
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А в море плескаться с богданом будет?
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Никто и не спорит. Вот бы украинской нации лидера. Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4790
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А, может, букву л надо заменить на слог ПИ ? Да! И какой такой нации - зеленосопливых дебилоидов?
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Он лидер 73% украинцев. Тебе не понять, ты не украинец
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не бреши, жаба
Его элехторат выбрал клоуна по приколу.
Приколы каждый день, эдехтоату не скучно - ролики, новая жена Богдан без лифчика на пляже, шаурма гы-гы-гы.
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Сказал как истинный кацап про путлера. Миллиарды мух не убедят меня в том что гавно это вкусно.
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"Хресним" батьком Зеленського є порошенко і вся та псевдоеліта яка правила країною останні роки, - Сергій Гайдай
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Тю, так він ж не православний і навіть не християнин...
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Будет с Богданом отдыхать, мороженко кушать, шаурму жрать и на пляже нежиться!

Война закончена?
Тарифы снижены?
Зарплата учителей 4 000 баков?
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