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 Політика України
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Все про:"русский мир" (197) Кулеба Дмитро (110)

 Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба

У спілкуванні України із західними інтелектуальними колами головне завдання української дипломатії - запобігти масштабуванню того, що сталося в ПАРЄ, на інші формати наших відносин з партнерами, а також продовжувати нагадувати, що Україна не є частиною політичного "русского мира".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Я вважаю, що головне завдання зараз – це запобігти масштабуванню того, що сталося в ПАРЄ, на інші формати наших стосунків з партнерами, з європейськими країнами чи з європейськими інституціями. Тобто, щоб закапсулювати те, що сталося, в ПАРЄ, і не дозволити цій моделі - я маю на увазі, коли інтереси Росії повністю враховуються, а інтереси України не враховуються взагалі - щоб це не запрацювало далі, як ефект доміно в інших форматах. Це для мене мета номер один. Я вважаю, що це для нашої дипломатії також мета" , - сказав він.

За словами Кулеби, базове правило, яке мають сприйняти партнери України, зокрема інтелектуальна еліта, - те, що Україну не можна жодним чином розглядати як частину "русского мира".

"Якщо ми інтелектуально виведемо сприйняття України як частини "русского мира", то розмова повністю зміниться. Якщо наші партнери приймуть те, що Україну не потрібно розглядати як бунтівну, особливу частину "русского мира", чи колишню частину, чи частину "русского мира" в перехідному періоді до Європи. От просто давайте відсічемо це. Ми не є частиною "русского мира". Ми заплатили кров’ю за те, щоб не бути частиною" русского мира". Я зараз говорю насамперед про політичний "русский мир", тому що культура, гуманітарний простір – це інше. І давайте розглядати Україну як частину західного світу в широкому сенсі цього слова. Ось тоді розмова піде в правильному напрямі. Я вважаю, що ми саме це маємо позиціонувати як стартову позицію для розмови з інтелектуалами", - зауважив дипломат.

Читайте: Готовий до зміни тактики в ПАРЄ, але за умови збереження принципу "вдарити у відповідь", - Кулеба

На запитання, чи є прогрес у сприйнятті України як окремої нації зі своїми європейськими прагненнями, Кулеба відповів:

"Безумовно, є поступ. І це, на жаль, одна з тих речей, які напевно, не могли відбутися без війни, без крові, без страждань і без окупації. Тому що ти можеш найкраще себе позиціонувати як не частина чогось, показавши, що ти готовий реально боротися, воювати за те, щоб не бути цією частиною. Звісно, можна посилатися на приклад балтійських країн - той самий епізод у Вільнюсі, коли були вбиті мирні громадяни в Радянському Союзі був тією кров’ю, яку заплатили литовці за незалежність. Фінська війна наприкінці 30-х років, коли значною втратою територій Фінляндія змогла себе позиціонувати як не частину русского мира. Тобто, на жаль, це війна виступила спусковим гачком. В прямому сенсі. Щоб запустити, щоб прискорити до космічної швидкості процес виходу України з тіні Росії. Тобто звісно ми і до цього були незалежною державою, але нас все одно сприймали як частину того простору, а не частину західного простору. І зараз саме від нас залежить, наскільки ми послідовно будемо йти далі від русского мира, це наше внутрішнє завдання, і наскільки грамотно ми зможемо продавати цей свій новий статус – новий-старий статус нашим європейським і західним партнерам в широкому сенсі".

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Кулебою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна заплатила ПАРЄ 400 тисяч для компенсації відсутності внесків РФ і закликала інші країни наслідувати приклад, але Ягланд блокував цю ініціативу, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141233
 
   
 Топ коментарі
 
Однознаяно, 10000%, хотя прочитал только заголовок. Русско-уебищный мир должен исчезнуть.
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каждое заседание писе, особенно по вопросам, в которых фигурирует рашея, необходимо начинать с раздачи всем членам и членицам буклета с полным перечнем погибших украинцев на войне, где кое-кого типа нет...
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Кулеба не депутат, а дипломат.
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Однознаяно, 10000%, хотя прочитал только заголовок. Русско-******** мир должен исчезнуть.
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и для этого вы, зебилы, выбрали пророссийского президента ?
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Да, была такая ошибка в 2014 году, но теперь пророссийского Потрошенко мы сняли и выгоним русский мир с Украины нафиг.
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зебілізм в дебілів - природній. Не зачіпай їх, даремна справа. Хіба що - показувати, де вони брешуть
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Сорос партнёр??? Ну ГОЛОС и Вакарчука точно спонсирует и курирует вместе с Пинчуком. «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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О, сорос запел про мышебратьев и всё такое. ***** пусть идёт!
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Точно...это ж снаряды и пули из ЕС, а не из Рашки, украинцев убивают...
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эрэфия агрессор и убийца, а ЕС только степени обеспокоенности. а реально бизнес с рашей по полной, заводы строят, Сев. поток 2 и т.п. Бло рулит.
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Именно - РФия - агрессор и убийца, а не благодетель, который "не сможет оставить украинцев помирать с голоду".
А ЕС себе на уме - им своя рубашка ближе к телу.
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Кулеба пиарится под конец, теперь другие дерутаты придут. В том числе в ПАСЕ.
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Не пи зди или дай пруф на эти слова Сороса. На сколько я знаю, то Сорос дружит и поддерживает именно эРФию.
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_Они не наши партнёры! Де-факто - а только "де-факто" и имеет значение - они партнёры людоедов и агрессоров.
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какие партнеры? это портнов Што ли??
не ему ли зеля премию выписал от лица украины в размере 7 000 000
та языком трепать вы умеете..))))0
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С каких пор Зеля управляет судебными решениями?
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Ситуативно партнёр. Жарит предводителя и покровителя коррупционеров. мародёров Порошенко ......
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вопрос после которого быдло сливается. что смародерил? фуфел про свинарчуков не работает. там по 16-17 году недоплата ндс 16 млн. вафлеры в трускавце за неделю потратили 12.
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каждое заседание писе, особенно по вопросам, в которых фигурирует рашея, необходимо начинать с раздачи всем членам и членицам буклета с полным перечнем погибших украинцев на войне, где кое-кого типа нет...
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Да ты никак надеешься в подлецах и негодяях совесть пробудить? Весьма наивно.
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Поступки гарантов по Будапештскому меморандуму ничему не учат Ылиту. Но бюджеты осваиваются.
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тобишь а тебя должен воевать солдат сша?)) раша будет наказана но со временем
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кулеба, у нас минимум 50% населения этого не понимают. а 13% очень хотят в раша мир
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У нас более 60% хотят в ЕС и около 50% в НАТО
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хотят потому что там сыто, а как туда попасть не понимают. а главное никто не хочет строить европу у себя
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хотят потому что не совки, как в паРаше.
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У вас - ТАКІ ДА!! ..
А в УКРАЇНІ 60% готові руками-задушити-фашистапукіна.. а 15% кажуть треба стріляти.. бо душити негуманно Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8837
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проти ПРЕЗИДЕНТА Порошенка голосувало 44% а не 73% Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7539 Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7539
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пока ми боролись з урускім міром на Майдані, він заповз до нас з чєрдака і погрєба
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ПАРЄ, Європа веде себе як остання повія, продала свою душу і тіло варвару за тридцять ***********, від вас тхне "ватою", ганьба. А в Європі ще залишились хоча якісь демократичні принципи!? ПАРЄ, Європа вже повністю лягли під Московію, сіла на газову голку повністю і виконують всі її забаганки. Бабло рулить. ПАРЄ своїми недавніми діями щодо повернення до засідань агресора Росії попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. Може нам зближуватись з США ,Канадою; робити з Польщею , Литвою іншими країнами Прибалтики і Східної Європи спільні оборонні і економічні утворення.
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ТА НЕ ДУРКУЙ!!! Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 919
це керівництво ПАРЄ -сосіалісти куплені пукіним А не ЄВРОПА!!! ПРИМІТИВНІ підміни сенсів в Україні а-ля Орвел1984 вже й дітям не смішні Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6162
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