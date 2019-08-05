 Кількість зареєстрованих переселенців за рік скоротилася майже на 120 тисяч осіб

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні станом на 5 серпня 2019 року, становить менше 1,4 млн осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство соціальної політики.

"Станом на 5 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поставлено на облік 1 397 304 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та з АР Крим", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, станом на 6 серпня 2018 року на обліку в Україні перебувало 1 млн 516 тис. переселенців.

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