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 Суспільство
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Все про:Міністерство соціальної політики (330)

 Кількість зареєстрованих переселенців за рік скоротилася майже на 120 тисяч осіб

Нині в Україні менше 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб, повідомили в Мінсоцполітики.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні станом на 5 серпня 2019 року, становить менше 1,4 млн осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство соціальної політики.

"Станом на 5 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поставлено на облік 1 397 304 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та з АР Крим", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, станом на 6 серпня 2018 року на обліку в Україні перебувало 1 млн 516 тис. переселенців.

Також читайте: На обліку в Україні перебуває 1,4 млн переселенців, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141232
 
 
 Топ коментарі
 
Это те для кого Украина роднее чем зараза рускаго миръа
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С тем что им пора уе...ь откуда их деды пришли - в Сибирь!
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Те, чьи деды оттуда пришли, свалили в Рашку сразу же - около миллиона.
Не забывайте, что на Донбассе было достаточно много и проукраински настроенных граждан - вот они как раз в большинстве и являются этими внутренними переселенцами.
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Многие переселенцы просто не регистрируются или перестали регистрироваться, если стали на ноги. Помощь от государства там на самом деле не так уж велика, чтобы тратить на нее время, за которое можешь заработать больше без помощи государства.
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Как сказала мне знакомая, которая в 2014м срочно переехала из Донецка в Харьков - "эти 800 грн не стоят потраченного на них времени".
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Свій Думбас просрали і подались батрачити по закордонах.
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Это те для кого Украина роднее чем зараза рускаго миръа
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Интересуюсь, помните, валянкович из всего даунбаса переселял кадры, даже директоров школ, куда теперь относится эта шобла? их же пеця взад не выселил?
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Їх всіх зняли з поїзда і замели в нацгвардію
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