EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  1091  18
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19220) санкції (2351) США (5236) Скрипаль (457)

 Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США

Другий пакет санкцій проти РФ у межах справи про отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля, введений США минулого тижня, набуде чинності з 26 серпня.

Про це повідомляє OFAC (Office of Foreign Assets Control) - підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Починаючи із 26 серпня, Вашингтон виступатиме проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ; США посилять ліцензування під час продажу РФ низки товарів і технологій; заборонять американським банкам брати участь у первинному ринку валютного суверенного боргу Росії і видавати кредити уряду РФ.

Читайте також: Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141228
 
   
 Топ коментарі
 
Санкции Запада заставили Сбербанк мацковии продать свою турецкую дочку с убытком в 70 млрд. рублей.https://www.politicsglobal.ru/ushherb-povesjat-na-grazhdan-rossii-iz-za-grefa-sberbank-poterjal-na-prodazhe-tureckoj-dochki-1-5-mlrd-pronko/
 показати весь коментар
 
Тем более, что от них вам только польза. Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США - Цензор.НЕТ 715
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
США, помогите Украине подготовить план освобождения оккупированных территорий военным путем в час Ч.
 показати весь коментар
 
Чудак ты человек. Да они Украину за руки и ноги держать будут, чтобы этого не допустить.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вам помощь нужна письменная или устная?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
При свині порошенку такого б не було)))
 показати весь коментар
 
 
Запад прододэает мокать паРашу мордой в грязь. !!!
 показати весь коментар
 
мало хйло дал своим крепостным по мордасам да воронеж как то булки раслабил Новый пакет санкций против РФ за отравление Скрипалей начнет действовать 26 августа, - Минфин США - Цензор.НЕТ 9848
 показати весь коментар
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО САНТЫ ДЛЯ МОСКОВИТОВ!
ИЗ США С ЛЮБОВЬЮ!
Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США - Цензор.НЕТ 8320

 показати весь коментар
 
 
Какие там санкции? Кому вы врете? Никаких санкций не будет только слова, так как все они су..ки продажные.
 показати весь коментар
 
Санкции Запада заставили Сбербанк мацковии продать свою турецкую дочку с убытком в 70 млрд. рублей.https://www.politicsglobal.ru/ushherb-povesjat-na-grazhdan-rossii-iz-za-grefa-sberbank-poterjal-na-prodazhe-tureckoj-dochki-1-5-mlrd-pronko/
 показати весь коментар
 
 
Касабів можуть врятувати відкриті "запаси золота" в кримських горах, которим нєт аналогов в мірє.
 показати весь коментар
 
100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору