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 Політика України, За кордоном
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 Після розгону протестів у Москві варто переглянути повернення РФ в ПАРЄ, - глава британської делегації Гейл

Глава британської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії в ПАРЄ у зв'язку з масовими затриманнями і побиттям демонстрантів на протестах у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву опублікував постійний представник Великої Британії в Раді Європи Крістофер Івон на своїй сторінці в фейсбуці.

Гейл нагадав, що кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала, щоб відновити права РФ, але вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ. Він висловив надію, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні.

"Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії, з усіх партій, продовжила чинити опір відновленню прав російської делегації і підтримала збереження санкцій до такого часу, як Російська Федерація буде мати намір і буде здатною дотримуватись положень Конвенції", - зазначив британський політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники

Гейл підкреслив, що в будь-якому цивілізованому суспільстві вкрай неприпустима жорстокість, з якою кийками б'ють люди, які можуть не бути офіцерами поліції.

Після розгону протестів у Москві варто переглянути повернення РФ в ПАРЄ, - глава британської делегації Гейл 01

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Також Україна відкликала свого постійного представника в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141226
 
   
 Топ коментарі
 
Дошло? Кремлядей не хрен пускать в приличное общество. Решили денег от них получить? Позаискивали с ублюдками? Ню...ню.... мало Скрипалей?
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А шо озабочености глубокой не достаточно разве?
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_Ни в коем случае. Не от нынешних пигмеев Запада. Они всё больше насчёт потрепаться и ни в коем случае не брать на себя ответственность.
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Дошло? Кремлядей не хрен пускать в приличное общество. Решили денег от них получить? Позаискивали с ублюдками? Ню...ню.... мало Скрипалей?
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Та че пусть заплатят, а потом опять исключить, возить по тазику, так уж возить
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Украина должна показать принципиальность и выйти из ПАСЕ.
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А шо озабочености глубокой не достаточно разве?
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Действия, а не только заявления, от бритов будут?...
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_Ни в коем случае. Не от нынешних пигмеев Запада. Они всё больше насчёт потрепаться и ни в коем случае не брать на себя ответственность.
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Впустить свинью в огород легко а выгнать теперь попробуйте.
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петро в отпуске а как распоясался добрался и до мокшанских болот !
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Ничего они уже не сделают. Там не просто вернули рашу, там изменили регламент этой организации. Теперь нет возможности применять санкции.
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Вот-вот. Отдались людоедам самым извращённым способом. Как самая дешёвая лядь!
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Нащо видворяти, чи переглядати доцільність перебування? Краще міцніше обійміть, і відкрийте гвинторогим УСІ вікна та двері своєї оселі. Нехай у вас вдома понаведуть "руцькій" порядок.
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ПАСЕ бюрократия продажная, про бедных козломордых недумающая.
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А чи готова Британія перебити відповідною сумою хабар, який платить *****, наприклад, делегатам ПАСЄ від Італії?
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Офигели что-ли? Их возвращали, чтобы защищать права простых расеян! Необходимо увеличить..., нет, заменить всех нерасеян ПАСЕ расеянами!!! После разгона протестов в Москве стоит пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ, - глава британской делегации Гейл - Цензор.НЕТ 6063
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После протестов стоит пересмотреть, а после оккупации и агрессии не стоит.
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ВР Порошенко 8-го скликання НЕ ВИЗНАЛА угрупування ДНР-ЛНР терористичними..

Кабінет міністрів України у середу, 21 січня, розглянув постанову про визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» терористичними організаціями і направив її для затвердження у Верховну Раду.

2018.

вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 15 лютого 2017 року М. визнано винуватою в тому, що вона з метою сприяння учасникам злочинної організації встановила контакт з особою, котра перебувала у м. Горлівці Донецької області, і передавала цій особі інформацію розвідувального характеру щодо підрозділів Збройних сил України, розміщених у м. Торецьку та на його околицях", - йдеться в повідомленні.
Хоча орган досудового розслідування висунув М. обвинувачення за ч. 1 ст. 258-3 КК України ("Інше сприяння діяльності терористичної організації"), суд першої інстанції перекваліфікував її дії на ч. 1 ст. 256 КК України ("Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій шляхом надання інформації").
Останній враховував відсутність будь-якого рішення суду або нормативного акту, яким "ДНР" визнано терористичною організацію.
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Німці знов ********** з Московю. Що з того буде ми вже бачили.
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Британцям,Полякам,РУмунам,Прибалтам ,Українцям і решті європейців,котрі ще не скурвились остатояно варто влаштувати демарш.Покинути ПАРЄ допоки російська делегація знову не буде виключена..
Всі інші способи -марні...
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І заснувати свою ПАРЕ з санкціями і депутатами? Як цікаво...
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Загравання з агресором до добра не доведе. "Старушку" Европу історія так нічому і не навчила...
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Францию тоже из пасе надо гнать сцаными тряпками, жетых жилетов как гоняют просто в голову не укладывается
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