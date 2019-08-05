 Після розгону протестів у Москві варто переглянути повернення РФ в ПАРЄ, - глава британської делегації Гейл

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву опублікував постійний представник Великої Британії в Раді Європи Крістофер Івон на своїй сторінці в фейсбуці.

Гейл нагадав, що кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала, щоб відновити права РФ, але вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ. Він висловив надію, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні.

"Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії, з усіх партій, продовжила чинити опір відновленню прав російської делегації і підтримала збереження санкцій до такого часу, як Російська Федерація буде мати намір і буде здатною дотримуватись положень Конвенції", - зазначив британський політик.

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Гейл підкреслив, що в будь-якому цивілізованому суспільстві вкрай неприпустима жорстокість, з якою кийками б'ють люди, які можуть не бути офіцерами поліції.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Також Україна відкликала свого постійного представника в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.