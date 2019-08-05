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 Політика України
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Все про:Кабмін (2983) прем'єр (229) Разумков Дмитро (122)

 Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков

Щоб представити нового прем'єр-міністра і склад Кабінету міністрів, спочатку має почати роботу нова Верховна Рада.

Про це в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ" заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи готовий уже склад уряду, Разумков сказав: "Я це зараз не обговорюватиму. Про це ще рано говорити. Нам потрібно буде зайти в парламент, щоб представити прем'єра, і паралельно буде представлений новий Кабінет міністрів України".

На запитання, як відіб'ється на керованості більшістю партії "Слуга народу" той факт, що не всі депутати цієї політичної сили є її членами, лідер партії "Слуга народу" відповів: "Це не впливає на процес, на внутрішньофракційну дисципліну і командну роботу. Можна навести багато прикладів, коли люди були членами партій, а робили таке, що має бути за них соромно і партії, і їм самим".

Разумков вважає, що партія отримала унікальний, а можливо, єдиний історичний шанс щось змінити в країні.

"Це унікальний шанс, який нам дав український народ, щоб змінити ситуацію в країні. Перемога на президентських виборах Зеленського - це фактично була третя революція. Тільки, слава Богу, вона була мирною і безкровною. Вона була позитивною. Вона була спрямована на об'єднання, на консолідацію суспільства навколо правильних цілей, а не навколо досягнення політичного результату. У цьому плані ми глобально відрізнялися від всіх інших", - зазначив політик.

Також він сказав, що "за п'ять років можна буде створити умови, коли повернути назад уже не вийде".

"За п'ять років можна буде створити умови, коли повернути назад уже не вийде. Більшу частину можна зробити за п'ять років, а те, що не можна, дороблять ті, хто прийде після нас. Але повернути все назад буде вже неможливо: точка неповернення буде пройдена", - сказав глава партії.

Також читайте: Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141223
 
 
 Топ коментарі
 
Интервью "комерсанту"...рупору кремля...интервью брал соловьев....один из главных пропагандонов кремля...

Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев встретился с лидером партии Дмитрием Разумковым,



Встретился в Трускавце....при зебобиках соловьевы уже приезжают в Украину как к себе домой....ждем кисилева....
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Зелебобики, забудьте о выборе семейного врача и бесплатном списке мед. услуг.
Закупайте зелёнку и бинты перед походом в больницу.
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і це правда... бо як не промивають зебіли своєму бидлодепутатському гурту мізки... а вони ж будуть ГОЛОсувати як їм заманеться!!! О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1489

вже зараз дубінський з депутатів ВР збирає мішпуху суто з ашкєназів=українофобів... О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9518
а був же ж такий зелений
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Гораздо хуже будет если правительство выберут по партийному принципу, а не по принципу подбора профессионалов. И тут поможет конкуренция, в т.ч. и внутренняя.
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Уряд виберуть саме за партійним принципом. Ті з професіоналів, хто до них піде стане цапом відбувайлом.
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Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Источник: https://censor.net.ua/n3141223\\\\\\\\\\\

Ублюдок "забыл" о том шо после них никто не придет.... По крайней мере походу это были последние выборы. Демократичные то.
В сове если шо, тоже "выборы" были например О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1849
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Это ты про прошлые выборы в России? Ну так рабокацапы заслуживают такого. Так им и надо.
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ахаха, смиялсодоупаду, пешы есчо О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 8506
с коммунарами не общаюсь - О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9258
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Я рад, что нашел однодумца. Т.е. ты не возражаешь, что рабокацапы такое заслуживают. Я так и знал.
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а чого лише кацапи? Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9416

А татари-буряти-жиди-хохли.. які Є в рф не заслуговують фашиста=пукіна?
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фашиста=пукіна\\\\\\


йому до Мусоліні як тобі до Ейнштейна)
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Опять целый день этот кацап будет бла-бла-бла
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О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9538

Это тебе для разнообразия , не скучай ... аха О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 5561
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На всяк випадок послухай що раніше говорив Разумков і що зараз говорить. Порівняй ці слова з програмою Порошенка. Чи ти лише смердіти можеш?
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Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 8472

Абу , ты с дуба рухнул ? Я всегда был за Порошенко и Свынарчуков
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Мабуть ти з цього "дуба рухнув", зебільний рогатий кацап (аналог твого звернення до мене) Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 4019
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Так тепер це можеш говорити Разумкову, бо він Комерсанту видавав програму Порошенка за свою. Ти вже навчився читати, чи ще абетку вивчаєш?
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Ты зависим от Пороха, иди к психиатру, зебильное Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9600
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Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Источник: https://censor.net.ua/n3141223

Еще не начали...а уже пошли отмазки...типа мы не успели...мало времени.... О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 533
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"за пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится".Источник: https://censor.net.ua/n3141223

Хм, если прыгнуть в пропасть, то повернуть назад точно не получится, если что
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Це він, чи воно українофобське, про ліквідацію суверинітету України? О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 2626
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Якби "Слуга народу" (Холуї олігархії) були справжньою партією, а не зібранням випадкових (часто абсолютно аморальних та українофобських) осіб, то члени кабінету міністрів від них були б відомі ще до початку виборів.
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як же тепер без прафєсіАНАЛьних ПЕСикових мародьорів? як так не красти? це ж не патріотично О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
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Звичайно, краще проститутка-пройдоха з Житомирщини з трьома нагуляними від чорт зна кого байстрюками. О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1151
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Жэку - на должность министра по делам ЛГБТ
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Революция? Гм.... Скорее смелый эксперимент планетарного масштаба!
Так что будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее!
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Интервью "комерсанту"...рупору кремля...интервью брал соловьев....один из главных пропагандонов кремля...

Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев встретился с лидером партии Дмитрием Разумковым,



Встретился в Трускавце....при зебобиках соловьевы уже приезжают в Украину как к себе домой....ждем кисилева....
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Дійсно, що українська влада не розмовляла із ЗМІ агресора.
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Порохоботы загрустили, у них больше не будет шанса, Петя был их последней вожделенной шыкаладной дупой...теперь вся надежда на ***** и Мертвечука
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А ты попробуй перед сном не баранов считать, а вспомнить хоть одну удачную Петину рИформу их было аж 144, Петя пафосно отчитался....удачи!
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Реформы ещё не закончены , об их эффективности можно будет говорить после их завершения . Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 4158 .
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Все в этой жизни меняется . Сколько было всяких партий в ВерховнойРаде и где они?
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Зелебобики, забудьте о выборе семейного врача и бесплатном списке мед. услуг.
Закупайте зелёнку и бинты перед походом в больницу.
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Очень слабая гифка. Не синяков, а свинца. И национальные цвета Украинского флага нельзя осквернять рожей этой гниды. Лучше уж флаг совка или КГБ

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Интересно о чем это он, что вернуть будет нельзя? Суверенитет, независимость, интеграцию с ЕС и НАТО?
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Независимость? Внешнее управление, в ЕС и НАТО сказали что не раньше чем через 15-20 лет...и не трепыхайтесь.
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Либертарианцев нехай выбирают граждане государства Либерия . А весь развитый и цивилизованный мир уже давно сделал выбор в пользу кейнсианской модели экономики . И только в странах третьего мира всякие гнинспены , соросята и МВФэвцы ставят либертарианские эксперементы на живых людях .
А кейнсианскую модель в Украине осознанно и целенаправленно продвигает только ЮВТ и я , разумеется её фан и уже давно .
Только тоже не на эмоциях , а как осознанный сторонник кейнсианской модели экономики !

А осознанное "либертарианство" даже в могучем США и высокоразвитой Европе в потерпело полное фиаско в 1930 году , как , впрочем , и предвещал Карл Маркс в своём капитале . Описал мировой кризис за 70 лет до его начала . А Джон Кейнс , как и его сторонник Теодор Рузвельт очень уважали теорию старика Карла ... С чем-то соглашаясь , что-то категорически отрицая !
А полное отрицалово как марксиских убеждений , так и частично либеральной модели всегда приводило страны кидавшиеся из одной крайности в другую к компрадору или большевизму . Крайность всегда плохо , как и либеральная , так и фашисткая , так и большевисткая !

А Украины с нео-либертатами нет никаких шансов на успех -- очередной новый виток эксперементов над живыми людьми-согражданами .
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Депутатов уже выучили Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 7497?! Теперь давайте министров и их замов начинайте учить Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 2490. и не недельку в Трускавце, а месяц - другой в Италии или Греции. Чего там мелочиться
Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 2070
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Чекаємо святкування Дня незалежності в Києві. ЗЄ пожаліє, що скасував військовий парад.
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Зачем разули депутатов?
В сетях сейчас идёт активное обсуждение непонятных действий шестого Президента Украины в отеле «Rixos» в Трускавце. Население, голосовавшее за ************, трошки шокировано тем, что охрана арлекина потребовала снять обувь всем делегатам, присутствующим на встрече.
Высказываются различные мнения и версии. Строятся разнообразные догадки. Неужели учитель Халапоротько подозревает, что кто-то из депутатов Рады 9-го созыва может тайно пронести на встречу с ним пистолет с глушителем или связку гранат, как это делала «Герой Украины» Надежда Савченко?
Настоящая причина действий бодигардов кроется в совершенно в другом. Охрана Президента опасается, что любитель шаурмы, в случае опасности, не сможет отреагировать на летящий в него ботинок, как это сделал Президент США Джорд Буш, когда корреспондент Египетского телеканала «Аль-Багдадия» 14 декабря 2008 года Мунтазар-аль Зейди на конференции с участием Президента США, внезапно поднялся со своего места и с криком: «…ты-собака», кинул в президента свою обувь.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0KcA1fqzVgQ
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сьогодні ще рано, а завтра буде вже пізно
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Зеленский сделает в Украине то что сделал Саакашвили в Грузии, 5 лет хватит с головой....это то что ******* не собирался делать не за первый срок ни второй, за что и будет мотать первый как его папаша вор!
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Тоже будет разгонять демонстрантов дубинками и слезоточивым газом...а потом получит срок 6 лет...но сбежит за границу..?? Вполне вероятно...тут я с тобой зебобиком согласен....
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Дубинки это хорошо!! Порохоботы должны понять что теперь они ништо!!
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Теперь уже и зебобики ничто...и по хребту дубинкой они тоже будут получать....

Ты жди...все будет....как при сааке в Грузии....
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И если бы вас зрадоботню всех мастей при Порошенко дубинками отхаживали....как бы ты взвыл?? Тоже волал бы что это хорошо..??
А ведь не было такого при Порошенко....зрадоботня творила что хотела...и тот же карлсон тоже.....
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То то я вижу , как вы , зебня , воюете тут с НИШТО ,, каждый день , с утра и до вечера , , " не щадя живота сваего" . Не с рыгами , не с кацапами , не с сепарами , колорадами и т.д а именно с " НИШТО " ,, которое для вас теперь , по определению - не представляет угрозы .Шо ж так то . ?. Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 5850 .
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Нагадує першу перемогу путіна, коли його журналісти спитали, хто буде прем'єром. А той либиться та говорить: "Нє скажу-у". Потім вилізло якесь чмо, котре ніхто не знав.
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