 Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков

Про це в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ" заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи готовий уже склад уряду, Разумков сказав: "Я це зараз не обговорюватиму. Про це ще рано говорити. Нам потрібно буде зайти в парламент, щоб представити прем'єра, і паралельно буде представлений новий Кабінет міністрів України".
На запитання, як відіб'ється на керованості більшістю партії "Слуга народу" той факт, що не всі депутати цієї політичної сили є її членами, лідер партії "Слуга народу" відповів: "Це не впливає на процес, на внутрішньофракційну дисципліну і командну роботу. Можна навести багато прикладів, коли люди були членами партій, а робили таке, що має бути за них соромно і партії, і їм самим".
Разумков вважає, що партія отримала унікальний, а можливо, єдиний історичний шанс щось змінити в країні.
"Це унікальний шанс, який нам дав український народ, щоб змінити ситуацію в країні. Перемога на президентських виборах Зеленського - це фактично була третя революція. Тільки, слава Богу, вона була мирною і безкровною. Вона була позитивною. Вона була спрямована на об'єднання, на консолідацію суспільства навколо правильних цілей, а не навколо досягнення політичного результату. У цьому плані ми глобально відрізнялися від всіх інших", - зазначив політик.
Також він сказав, що "за п'ять років можна буде створити умови, коли повернути назад уже не вийде".
"За п'ять років можна буде створити умови, коли повернути назад уже не вийде. Більшу частину можна зробити за п'ять років, а те, що не можна, дороблять ті, хто прийде після нас. Але повернути все назад буде вже неможливо: точка неповернення буде пройдена", - сказав глава партії.
вже зараз дубінський з депутатів ВР збирає мішпуху суто з ашкєназів=українофобів...
а був же ж такий зелений
Ублюдок "забыл" о том шо после них никто не придет.... По крайней мере походу это были последние выборы. Демократичные то.
В сове если шо, тоже "выборы" были например
с коммунарами не общаюсь -
А татари-буряти-жиди-хохли.. які Є в рф не заслуговують фашиста=пукіна?
йому до Мусоліні як тобі до Ейнштейна)
Это тебе для разнообразия , не скучай ... аха
Шо ти там кажеш ?
Абу , ты с дуба рухнул ? Я всегда был за Порошенко и Свынарчуков
Еще не начали...а уже пошли отмазки...типа мы не успели...мало времени....
Хм, если прыгнуть в пропасть, то повернуть назад точно не получится, если что
Так что будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее!
Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев встретился с лидером партии Дмитрием Разумковым,
Встретился в Трускавце....при зебобиках соловьевы уже приезжают в Украину как к себе домой....ждем кисилева....
Закупайте зелёнку и бинты перед походом в больницу.
А кейнсианскую модель в Украине осознанно и целенаправленно продвигает только ЮВТ и я , разумеется её фан и уже давно .
Только тоже не на эмоциях , а как осознанный сторонник кейнсианской модели экономики !
А осознанное "либертарианство" даже в могучем США и высокоразвитой Европе в потерпело полное фиаско в 1930 году , как , впрочем , и предвещал Карл Маркс в своём капитале . Описал мировой кризис за 70 лет до его начала . А Джон Кейнс , как и его сторонник Теодор Рузвельт очень уважали теорию старика Карла ... С чем-то соглашаясь , что-то категорически отрицая !
А полное отрицалово как марксиских убеждений , так и частично либеральной модели всегда приводило страны кидавшиеся из одной крайности в другую к компрадору или большевизму . Крайность всегда плохо , как и либеральная , так и фашисткая , так и большевисткая !
А Украины с нео-либертатами нет никаких шансов на успех -- очередной новый виток эксперементов над живыми людьми-согражданами .
В сетях сейчас идёт активное обсуждение непонятных действий шестого Президента Украины в отеле «Rixos» в Трускавце. Население, голосовавшее за ************, трошки шокировано тем, что охрана арлекина потребовала снять обувь всем делегатам, присутствующим на встрече.
Высказываются различные мнения и версии. Строятся разнообразные догадки. Неужели учитель Халапоротько подозревает, что кто-то из депутатов Рады 9-го созыва может тайно пронести на встречу с ним пистолет с глушителем или связку гранат, как это делала «Герой Украины» Надежда Савченко?
Настоящая причина действий бодигардов кроется в совершенно в другом. Охрана Президента опасается, что любитель шаурмы, в случае опасности, не сможет отреагировать на летящий в него ботинок, как это сделал Президент США Джорд Буш, когда корреспондент Египетского телеканала «Аль-Багдадия» 14 декабря 2008 года Мунтазар-аль Зейди на конференции с участием Президента США, внезапно поднялся со своего места и с криком: «…ты-собака», кинул в президента свою обувь.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0KcA1fqzVgQ
Ты жди...все будет....как при сааке в Грузии....
А ведь не было такого при Порошенко....зрадоботня творила что хотела...и тот же карлсон тоже.....