 Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков

Про це в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ" заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи готовий уже склад уряду, Разумков сказав: "Я це зараз не обговорюватиму. Про це ще рано говорити. Нам потрібно буде зайти в парламент, щоб представити прем'єра, і паралельно буде представлений новий Кабінет міністрів України".

На запитання, як відіб'ється на керованості більшістю партії "Слуга народу" той факт, що не всі депутати цієї політичної сили є її членами, лідер партії "Слуга народу" відповів: "Це не впливає на процес, на внутрішньофракційну дисципліну і командну роботу. Можна навести багато прикладів, коли люди були членами партій, а робили таке, що має бути за них соромно і партії, і їм самим".

Разумков вважає, що партія отримала унікальний, а можливо, єдиний історичний шанс щось змінити в країні.

"Це унікальний шанс, який нам дав український народ, щоб змінити ситуацію в країні. Перемога на президентських виборах Зеленського - це фактично була третя революція. Тільки, слава Богу, вона була мирною і безкровною. Вона була позитивною. Вона була спрямована на об'єднання, на консолідацію суспільства навколо правильних цілей, а не навколо досягнення політичного результату. У цьому плані ми глобально відрізнялися від всіх інших", - зазначив політик.

Також він сказав, що "за п'ять років можна буде створити умови, коли повернути назад уже не вийде".

"За п'ять років можна буде створити умови, коли повернути назад уже не вийде. Більшу частину можна зробити за п'ять років, а те, що не можна, дороблять ті, хто прийде після нас. Але повернути все назад буде вже неможливо: точка неповернення буде пройдена", - сказав глава партії.

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