 ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів

Про це свідчить календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, опублікований на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з планом, до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.
Они как в анекдоте будут сосай жуй у Шарика. )))
"Квартал-95" поведёт страну путём сверхскоростной китайской модернизации ?
Сказал А говори и Б.
А кого имело в виду ************ продажная?
Если у вас проблемы с памятью, обратитесь к психиатру.
а в ху..вій макроекономічній політиці постмайданних дегенератів(Коаліція БПП_НФ)..
одна з складових,наприклад - катастрофічна для економіки базова кредитна ставка НБУ...
і,звичайно,КОРУПЦІЯ,котра ВБИВАЄ РИНОК ТА ІНВЕСТКЛІМАТ..
Это для вас "секрет" ?
Воняют аж сквозь мониотор.
Недавно любимой темой п.ботов бьіло обрушение курса гривньі...
2) Свинарчук вошёл в команду Зеленского.
3) Уже погибли несколько десятков воинов ВСУ; их гибнет втрое больше чем при Порохе.
Я внимательно слушаю ваши сказки. Продолжайте.
2) https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
3) https://fakty.ua/310237-v-*****-na-donbasse-pogibli-devyat-ukrainskih-voinov-nazvany-ih-imena
https://www.middleeastmonitor.com/20190429-ukraine-suspends-joint-venture-with-saudi-arabia-to-build-an-132-aircraft/
Контракта больше нет. И на$рать на икспэрдов.
Бійці ПС "затиснули" спікера АТО і звинуватили в приховуванні кількості жертв
Корреспондент.net, 15 липня 2015, 12:44
Лисенка оточили молоді люди у балаклавах
Представники Правого сектора також попросили Андрія Лисенка бути більш емоційним у своїх виступах.
У Києві близько десятка молодих людей у балаклавах обступили представника Адміністрації Президента з питань АТО Андрія Лисенка.
Боєць ДУК Правий сектор з позивним "Беркут" заявив, що він обурений тим, як Лисенко висвітлює позицію держави щодо подій на Донбасі. На це спікер пояснив добровольцю, як збирається оперативна інформація і сам Лисенко її тільки повідомляє.
"Ви щодня говорите, що серйозних боїв за добу не сталося. Одна людина загинула, троє поранені. Ви знаєте, яким чином доба проходить у тих самих Пісках, де я був з побратимами", - обурився "Беркут".