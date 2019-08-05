EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  673  46
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4422) результат (55) ЦВК (769)

 ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів

Центральна виборча комісія в понеділок, 5 серпня, має встановити остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це свідчить календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, опублікований на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з планом, до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141222
 
   
 Топ коментарі
 
А еще они обещают Минстець закрыть! Где ж вы тогда харчеваться то будете?:ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 5074
 показати весь коментар
 
Что будут вьіть на соевьіх болотах , когда єкономика Украиньі начнет реально расти?
Недавно любимой темой п.ботов бьіло обрушение курса гривньі...
 показати весь коментар
 
Вменяемые люди свои утверждения подкрепляют ссылочками на первоисточники.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А еще они обещают Минстець закрыть! Где ж вы тогда харчеваться то будете?:ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 5074
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
.

Они как в анекдоте будут сосай жуй у Шарика. )))
 показати весь коментар
 
 
ЦИК сегодня официально признает оглушительный провал Потрошенко и его пророссийского направления.
 показати весь коментар
 
В конечном итгоге, всё это без разницы. Посмотрите на Китай или на Дубай - 30 лет назад и сейчас. И сравните это с постсоветским пространством, которое законсервировало на свой территории всё убожество: от поликлиник где медсестра бегает с карточкой из регистратуры в кабинет и обратно, и до тепловозов 2ТЭ-10, которые оставляют за собой шлейф дыма как после гигантского пожара.
"Квартал-95" поведёт страну путём сверхскоростной китайской модернизации ? ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 1806
 показати весь коментар
 
Судя по всему Зеленский идет по китайскому пути - смена старой системы на современную и эффективную.
 показати весь коментар
 
 
А кто поведет? Потрошенко? Жопоблок? Тонущая платформа - за життя (неизвестно чьё)?
Сказал А говори и Б.
 показати весь коментар
 
Вообще-то ориентир был ясный и понятный: ЕС. Но, народ решил что ему туда не нужно.
 показати весь коментар
 
 
У команды Зеленского четкий ориентир на ЕС. Только не с помощью лозунгов, а развития экономики.
 показати весь коментар
 
Я уже поместил картинку выше; вы с ней ознакомились ?
 показати весь коментар
 
 
Учитесь мыслить логически, а не постить картинки, лозунги и штампы. Учитесь свободно мыслить.
 показати весь коментар
 
Чей народ такое решил? Украина идет в ЕС, только не лозунгами как при Потрошенко, а реально.
А кого имело в виду ************ продажная?
 показати весь коментар
 
Реально: кто обеспечил подписание ассоциации с ЕС ?
Если у вас проблемы с памятью, обратитесь к психиатру.
 показати весь коментар
 
 
В том виде, в каком ее подписали евроассоциация невыгодна экономике Украины. Надо было торговаться за квоты. Пэтому ВВП упал в 2 раза. А с потерей транзита газа влияние на Европу будет утеряно, экономика обвалится окончательно.
 показати весь коментар
 
Да мы в курсе; надо было сломя голову рваться к вам, в Таёжный Союз
 показати весь коментар
 
першопричина не в асоціації з ЄС..
а в ху..вій макроекономічній політиці постмайданних дегенератів(Коаліція БПП_НФ)..

одна з складових,наприклад - катастрофічна для економіки базова кредитна ставка НБУ...
і,звичайно,КОРУПЦІЯ,котра ВБИВАЄ РИНОК ТА ІНВЕСТКЛІМАТ..
ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 4125
 показати весь коментар
 
В ЕС на Зеленского возлагают большие надежды. Изучают секрет его успеха. Меркель даже кино посмотрела, и не только она.
 показати весь коментар
 
Все телевизоры с утра до вечера дудели что Порох их обокрал, а Голобородько накормит всех пятью хлебами.
Это для вас "секрет" ? ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 4306
 показати весь коментар
 
 
методичка про "100 днів ЗЕ,що вже минули",ольгінський,замаскований під порохобота ? ))
 показати весь коментар
 
Нет никакого успеха ЗЕ, а есть оглушительный провал Потрошенко и пророссийского направления, которого скрыто придерживался хряк. Не было бы ЗЕ, был бы кто-то другой, но не хряк.
 показати весь коментар
 
 
Лахта, ты хоть портянки иногда меняй.
Воняют аж сквозь мониотор. ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 2129
 показати весь коментар
 
 
У вас не только лахта, но и ольгино воняет. Тяжко же вам приходится. Гы.
 показати весь коментар
 
 
Про окончание "Эры зубожиння" уже объявляли. Теперь объявят про начало "Эры обогащения". Для членов секты "Слуга урода", пардон, для членов фракции "Слуга народа". ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 3825
 показати весь коментар
 
 
Какие "скоростные"...ПАрям в европу собрались. казахстан и тот за сутки результаты оглашает.
 показати весь коментар
 
Что будут вьіть на соевьіх болотах , когда єкономика Украиньі начнет реально расти?
Недавно любимой темой п.ботов бьіло обрушение курса гривньі...
 показати весь коментар
 
 
Если экономические показатели практически неизменны, а курс денежной единицы растёт, это означает что кто-то завёз в обменники чемоданы налички долларов и евро, и активно скупает гривну. Умные люди страшно обеспокоились бы: кто и зачем это делает.
 показати весь коментар
 
В мире с победой Зе значительно вырос оптимизм по поводу украинской экономики, борьбы с коррупцией, окончания войны. Это влияет на гривну.
 показати весь коментар
 
 
1) Контракт "Антонова" с саудитами потерян.
2) Свинарчук вошёл в команду Зеленского.
3) Уже погибли несколько десятков воинов ВСУ; их гибнет втрое больше чем при Порохе.

Я внимательно слушаю ваши сказки. Продолжайте.
 показати весь коментар
 
 
Вменяемые люди свои утверждения подкрепляют ссылочками на первоисточники.
 показати весь коментар
 
 
Ма-а-а-сквич, у тебя с головушкой всё в порядке - ссылки на кацапские ресурсы давать?
 показати весь коментар
 
 
Оспаривать "факты" твоих сородичей - кацапских пропагандонов-брехунцов? ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 4720
ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 9035
 показати весь коментар
 
Ой, как некрасиво снова получилось. Там пишется, что контракт приостановила сама Украина, и "эксперты высказывают мнение, что приостановление совместного предприятия является результатом сближения Саудовской Аравии с Россией."
 показати весь коментар
 
 
Очень некрасиво, да.
Контракта больше нет. И на$рать на икспэрдов.
 показати весь коментар
 
"Антонов" скоро получит хороший госзаказ на самолетьі для украинской армии и флота , имхо
 показати весь коментар
 
 
при Порошенко була та сама практика..приховування кількості жертв...


Бійці ПС "затиснули" спікера АТО і звинуватили в приховуванні кількості жертв
Корреспондент.net, 15 липня 2015, 12:44



Лисенка оточили молоді люди у балаклавах
Представники Правого сектора також попросили Андрія Лисенка бути більш емоційним у своїх виступах.
У Києві близько десятка молодих людей у балаклавах обступили представника Адміністрації Президента з питань АТО Андрія Лисенка.
Боєць ДУК Правий сектор з позивним "Беркут" заявив, що він обурений тим, як Лисенко висвітлює позицію держави щодо подій на Донбасі. На це спікер пояснив добровольцю, як збирається оперативна інформація і сам Лисенко її тільки повідомляє.
"Ви щодня говорите, що серйозних боїв за добу не сталося. Одна людина загинула, троє поранені. Ви знаєте, яким чином доба проходить у тих самих Пісках, де я був з побратимами", - обурився "Беркут".
 показати весь коментар
 
"пропало ФСЬО" -лунало десь на островах..На АНТИПОДАХ )))
 показати весь коментар
 
методичка и зомбирование от Педро Мальдивского. он то улетел Карлсон-Порошенко , но вот обещал ли вернуться?!
 показати весь коментар
 
 
Прекрасным подарком для молодых кретинов, которые "сделали всё вместе", была бы приостановка безвиза. Это вместо посещения вытрезвителя.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики, готовьтесь к покращенню. ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 8452
 показати весь коментар
 
ольгінський aquarius580 готуйся до чергового бану )
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору