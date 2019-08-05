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 Політика України
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Все про:Крим (7243) Донбас (12665) Разумков Дмитро (122)

 Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков

Для повернення окупованого Криму і Донбасу Україні потрібно виконати "цілий комплекс завдань". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ", опублікованому 5 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що питання Донбасу буде обговорюватися в стінах парламенту.

"Момент обговорення в стінах Верховної Ради явно теж буде, але в цій проблемі, у війні, це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкцій тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидкий е повернути тимчасово окуповані території", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці - комерційна таємниця, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141220
 
 
 Топ коментарі
 
О как, а вроде Зебил, когда шел в президенты другое говорил.
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Марадьор зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
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Выходит предыдущая "злочінна влада" не такая уж и злочінна?
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То была предвыборная шутка для зебобиков....
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ну как я понимаю, если выполнить хотелки куйла по минским , то лугандонию он к нам затолкает, но будет ли она действительно нашей территорией тогда?
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А чего тогда " майку на жопе рвали" : треба просто перестать стрелять, чи то вы про сигареты говорили?
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Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3117954
так это просто про окончание войны было
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Він хто? Просто рускамірський йолоп, чи ващє ідіот?
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"Майку рвали" кремлеботи, а зели нічого не обіцяли, а тільки натякали, щоб їх вибрали.
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Что то мне подсказывает...что вот тот искусственный интеллект который анонсировала рябая шапка....будет заменять зебобикам мозг...в виду его полного отсутствия у них....
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В них замість головного мозку зелені соплі.
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Так и будет, цитата политтехнолога от Зеленского Потураева для ЗЕдепутатов- Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь.
Очень похожа на другую авторитарную цитату- Парламент не место для дискуссий.
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"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание."

Дошло? Ну, правда, лучше поздно, чем никогда.
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Стоп-стоп-стоп, а как же просто, лишить определенных людей, которые зарабатывают на войне, их заработка?
Или Зе переключил эти финансовые потоки на себя?
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Порохоботи прям з самого срання уринотерапією привселюдно займаються
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Пусть тогда США прицельную бомбу на виновника скинет.
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"Все мы хотели бы, ..."
***
Хотєть нє врєдно, врєдно не хотєть.
Повинна бути чітка державна програма по відношенню до війни і окупованих територій.
1. паРаша є агресором і окупантом по відношенню до України. Хто цього не визнає є державним злочинцем.
2. Не повинно бути мови про здачу територій ні при яких умовах з боку агресора і різних "доброжелателей"
3. Мілітаризація держави по прикладу Ізраїлю.
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Оказывается
1.Крым и Донбасс не возвращаются Законами
2.Дороги не строятся Указами
3.Война не заканчивается переставанием стрелять
4.Смена чиновников не гарантирует того, что новые перестанут воровать
5.Диплом Риксоса не дает никаких знаний
и сколько еще нового окажется то??
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг.
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Прощай немытая паРаша,
Большой облеваный сортир.
Рабы с душонками босыми,
Возненавидевшие мир.

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Я бы не спешил возвращать даубас и крым в Украину да еще под любыми условиями. Та раковая опухоль развалит и так слабую сегодня Украину. Изолировать тех мразей лет на 10, а в ето время Украина должна стать сильным государством с зажиточным народом, чтобы лугандонцы с крысчанами через забор прыгали и визжали так хотели к нам вернуться. А тем временем пускай санкции точат ********* как гнилую березу. Иначе даунбас в статусе *приднестровья* никак не приблизит возвращения украинских земель а скорее наоборот затянет оставшуюся Украину в кремлевское болото.
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Повернення Донбасу і Криму відбудеться лише після розвалу паРаші.
Мирне повернення окупованих територій не можливе.
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Точно.Дождаться,когда там посыплется и долбануть по "братски".
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пля, это настолько отвратительная рожа, шо я даже новость не прочитал.

враг что-то очередное высрал, правильно понимаю?
г*споди, это вообще кошмар - сепараст и ватник Разумков на должности президента(Зеля - статист)
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Ну так Разумков - ворог, а з "Пециком" - можливі варіанти. Принаймні дипломат він норм. Їздив і просив санкцій професійно. В чому проблема?
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Пєцік злодій, барига і мародер. А дипломат з нього, як з собачого хвоста сито.
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Ви єврей?
Хто довів шо мародер? А "барига" - це трішки інше.
Ясно шо не Мать Твереза. Але і не Разумков, від чиєї рожі хочеться тікати.
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он высрал что предвыборные обещания Зе "закончить войну" - не более чем шутка, которую 74% приняли всерьез
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Почему же? Закончить то можно легко. Вон, как немцы закончили ПМВ - эпично обосрались, но закончили же?
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вот он мне глаза открыл! а как вариант-"по щучьему велению". рассматривается?
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наступает конец свиносоевому мыролюбству.
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пришло некоторое время жабьих договорняков
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даже петя порошека побоялся отдать приказ "вперед"! . О чем вы говорите
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если бы этот лупоглазый и зеленая сопля подкрепили бы армию на передке, то флаг наш развивался над мацквой. из 250 баранов служили 2 человека, остальные непригодные инвалиды.
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М-да, для возвращения Крыма браслетиков на ручонке Зе будет недостаточно...
Хотя, он вряд ли способен на что-то еще.
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а что предложит порохобот на ставке, ну ка, интересно?
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иди покритикуй своего луку, без тебя разберемся
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Надо проверить, где там джавелины лежат. На месте ли? А то прошлая власть, ну вы сами понимаете....
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Писал с 2014 года и буду писать - Украина должна вернуть Крым и Донбасс только силой, чтоб в будущем не быть ни кому должной ни какими обязательствами и обещаниями.
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ты уже на передовой, в первых рядах?
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Ти вже порахував джавеліни? Який кацапе твій нік був до "Ура товарищи"? Чи в лахті новий набор неповноцінних?
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с 14 года завожу проперженный диван, а он никак не заводится...
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Вы что-то другое от зебилов ждали? проспитесь и поймите что вы наделали....
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А що, укази Зебіла в рашці не працюють? Вони що, не зрозуміли, що треба перестати стріляти?
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Проблема війни Московія,ніяка боротьба з корупцією не допоможе повернути українські території.Хоча багато хто вірив,що прийде нова влада і війна закінчиться.
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Я не вірив, що нова влада прийде і буде повернено окуповані території.
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А как же обещания клована быстренько прекратить войну, "дагаварицца"?
Все, можно забыть?
Зебилы, проснитесь, вы обосрались.
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...вигрібай щєкаладноє хавно Пєціка.
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Так клоун думал шо можно договорится хотя бы посередине, а намекнули шо только по границе с Польшей, вот он по фонтанам и запрыгал. Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков - Цензор.НЕТ 8902
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Ну конечно законами не вернёшь.
Но если поискать сено оленю да ещё попрыгать на одной ножке - Путин всё это увидит, сразу весь такой «Ми-ми-ми» и вернёт.
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Задача в другом - а нужны ли нам четыре миллиона упоротых ватных избирателей?
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Все просто. Поражение в правах и фильтрация.
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поросенко только на словах был "патриотом", а на деле давно капитулировал перед кремлем, вооруженный конфликт на годы заморозили, наладили контрабанду с оккупированными территориями, дипломатические отношения с пукинстаном никто разрывать и не собирался, вальцман исправно платил все 5 лет в казну пукингстана миллионы налогов..
Зеленскому тяжело будет разгребать тот хаос, что натворила кодла черного кондитера..
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знайома методичка, не вперше тут така шарієвщина-дубінщина.
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До речі. про Закони...

А законодавство про колаборацію - вкрай потрібне! Де треба передбачити позбавлення прав колаборантів голосувати, бути обраним до представницьких органів влади всіх рівнів, позбавлення прав на соціальні виплати включно з пенсіями, вимоги повернення у власність держави набутих як прямо по пільгах, так і в спадщину, чи навіть куплених в третіх осіб раніше набутого в України по пільгах майна (та тих же квартир!)

Так що Разумков - сепар, по-сутті, якщо не говорить про такі проблеми...
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Треба припинити торгівлю на крові, війна вигідна зельоним баринам.
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Дело в том, что никаким мирным способом эти территории не вернуть. Только войсковая операция. И ядерное оружие для сдерживания угроз его применения против нас. Для этого нужно многое сделать. Побороть коррупцию. Обеспечить стабильный экономический рост за счет технологичных отраслей. Оснастить армию оружием последнего поколения. Только тогда. Но, боюсь, не только наши враги, а и союзники будут препятствовать появлению нового конкурента себе. С другой стороны, Израюлю тоже когда-то препятствовали...
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Пока вы это будете делать - в Крыму вырастет не одно поколение, которое если и будет знать, что такое Украина, то только на уроках географии. А тем более стремиться к ней. Тут сегодняшний Крым, чего уж там - при всех санкциях, не видит себя в составе Украины. А те пару пунктов, которые вы обозначили, у них уже есть: возрождаются технологические отрасли (заработали заводы, забытые при Украине) и армия с современным оружием. Ну и в экономическом росте получше.
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как только рухнет режим пукина, так украинские территории вернутся в Украину.. а падение режима чокнутой кремляди уже скоро, уже шатается, все идет к тому..
военную операцию не надо сейчас проводить, не нужно еще жертв, Крым, восток Украины, включая Кубань вернется в Украину..
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угу! стая пархатых за первый год сделает все, что бы курс был не 26 грн за доллар, а 62 рубля.
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ну наконец то, а то я уже думал, не дождусь подобного сообщения.
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ты лучше посоветуй, как нам Вильно вернуть наше. Поганые коммуняки отдали в 1945 Литве. Не знаем, как теперь повернуть взад.
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Разумковыми их тоже не вернуть.
Сомневаюсь, что публично латентный москаль будет возвращать нам украденные территории. Он рад в душе и горд за рашку.
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Спокон віків війни велися за території та ресурси, що були на них. Населення на територіях вважалися рабами, які мали працювати під страхом смерті і віддавати данину. Зараз все не так. Головний ресурс будь-якої держави - це люди. Є країни без ресурсів і з територіями в межах району чи області України, але з величезним економічним потенціалом і, відповідно, добробутом людей. Навіщо нам території без ресурсів (вугілля вже не ресурс, однозначно, при ******** відновлювальних технологіях) і з "совєцькими" рабами впридачу. Людей там вже мало що залишилось. Шкода наших воїнів, що полягли за ПОПівські схеми, але - досить. Відокремлення, кордон, розрив дипвідносин із спонсором (Росією) і хай собі мають, що хотіли. Рано чи пізно прилізуть всі і будуть проситися і каятись.
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