 Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ", опублікованому 5 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав Разумков.
Він підкреслив, що питання Донбасу буде обговорюватися в стінах парламенту.
"Момент обговорення в стінах Верховної Ради явно теж буде, але в цій проблемі, у війні, це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкцій тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидкий е повернути тимчасово окуповані території", - додав Разумков.
так это просто про окончание войны было
Очень похожа на другую авторитарную цитату- Парламент не место для дискуссий.
Дошло? Ну, правда, лучше поздно, чем никогда.
Или Зе переключил эти финансовые потоки на себя?
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Хотєть нє врєдно, врєдно не хотєть.
Повинна бути чітка державна програма по відношенню до війни і окупованих територій.
1. паРаша є агресором і окупантом по відношенню до України. Хто цього не визнає є державним злочинцем.
2. Не повинно бути мови про здачу територій ні при яких умовах з боку агресора і різних "доброжелателей"
3. Мілітаризація держави по прикладу Ізраїлю.
1.Крым и Донбасс не возвращаются Законами
2.Дороги не строятся Указами
3.Война не заканчивается переставанием стрелять
4.Смена чиновников не гарантирует того, что новые перестанут воровать
5.Диплом Риксоса не дает никаких знаний
и сколько еще нового окажется то??
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг.
Большой облеваный сортир.
Рабы с душонками босыми,
Возненавидевшие мир.
Мирне повернення окупованих територій не можливе.
враг что-то очередное высрал, правильно понимаю?
г*споди, это вообще кошмар - сепараст и ватник Разумков на должности президента(Зеля - статист)
Хто довів шо мародер? А "барига" - це трішки інше.
Ясно шо не Мать Твереза. Але і не Разумков, від чиєї рожі хочеться тікати.
Хотя, он вряд ли способен на что-то еще.
Все, можно забыть?
Зебилы, проснитесь, вы обосрались.
Но если поискать сено оленю да ещё попрыгать на одной ножке - Путин всё это увидит, сразу весь такой «Ми-ми-ми» и вернёт.
Зеленскому тяжело будет разгребать тот хаос, что натворила кодла черного кондитера..
А законодавство про колаборацію - вкрай потрібне! Де треба передбачити позбавлення прав колаборантів голосувати, бути обраним до представницьких органів влади всіх рівнів, позбавлення прав на соціальні виплати включно з пенсіями, вимоги повернення у власність держави набутих як прямо по пільгах, так і в спадщину, чи навіть куплених в третіх осіб раніше набутого в України по пільгах майна (та тих же квартир!)
Так що Разумков - сепар, по-сутті, якщо не говорить про такі проблеми...
военную операцию не надо сейчас проводить, не нужно еще жертв, Крым, восток Украины, включая Кубань вернется в Украину..
Сомневаюсь, что публично латентный москаль будет возвращать нам украденные территории. Он рад в душе и горд за рашку.