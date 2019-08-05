EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  577  10
Все про:визволення (278) Мар'їнка (435) операція Об'єднаних сил (1436) Олександр Сирський (21)

 Річниця звільнення Мар'їнки: командувач ООС Сирський привітав українців

Рівно п'ять років тому, 5 серпня 2014 року, українські воїни звільнили Мар'їнку від проросійських терористів.

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні мешканці Мар'їнки! П'ять років тому, 5 серпня, завдяки успішним діям військовослужбовців - учасників антитерористичної операції та місцевого населення було звільнено від збройних формувань Російської Федерації та її найманців місто Мар'їнка. Сьогодні ви відчуваєте себе вільними громадянами Української держави і господарями рідної нашої землі. Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі! Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю! Слава Україні!" - йдеться в привітанні Командувача ООС Олександра Сирського.

Нагадаємо, раніше в Красногорівці Донецької області також відсвяткували п'яту річницю звільнення міста від російських окупантів та їхніх найманців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Річниця звільнення Марїнки: командувач ООС Сирський привітав українців 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141218
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять і слава нашим захисникам, які загинули в боротьбі з бандитами і зрадниками!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Домбасит, а чего у тебя такая истерика от этой новости?
 показати весь коментар
 
Напрашивайся на комплименты и приглядывай себе пару!
 показати весь коментар
 
Вічна пам'ять і слава нашим захисникам, які загинули в боротьбі з бандитами і зрадниками!
 показати весь коментар
 
 
Чет думается что командор бы без охраны не прогуливался по Марьинке. "багодарные" орки могли бы и настигнуть.
(ВНЕЗАПНО то))
Рассказывают ведь что нашим местные дули тычут и оскорбляют, зная что те ничего не сделают в ответ.
Какой-нибудь кизяк за такое посадил бы тычущего дули на бутылку, а нашим запрещено обижать местных.
 показати весь коментар
 
А Начальник Генерального штаба, Хомчак-Иловайский, будет поздравлять 29 августа? Как "День генеральной стирки штанов"? Для него, говорят, лично, эта дата, именно с этим событием, связана...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору