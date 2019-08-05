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Все про:Китай (231) Росія (19220) США (5236) ядерна зброя (246)

 США закликали Росію та Китай до переговорів щодо ядерної зброї

Сполучені Штати Америки та Австралія закликають Російську Федерацію і Китай до переговорів, щоб знайти нові механізми контролю над ядерними озброєннями замість Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), який припинив дію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.

"Сторони підтвердили необхідність нового етапу в галузі контролю над озброєннями, який розширить кількість держав і збройових систем, включених до погоджених угод, і активізує зусилля зі скорочення ядерних ризиків", - йдеться у спільній заяві за підсумками міністерських консультацій двох країн.

У спільному документі також не відкидається можливість продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), термін дії якого спливає на початку 2021 року. При цьому радник президента США з національної безпеки Джон Болтон раніше називав СНО-3 "неповноцінним" і заявляв, що договір навряд чи буде продовжено.

Читайте: У НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post

"Не відкидається можливість нового продовження СНО, вони (Австралія і США. - Ред.) закликали Росію і Китай сісти за стіл переговорів і приєднатися до зусиль Сполучених Штатів щодо просування орієнтованого на майбутнє порядку денного в галузі контролю над озброєннями, спираючись на неминуще значення договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в документі.

У консультаціях, що відбулися в Австралії, взяли участь міністри оборони Лінда Рейнолдс і Марк Еспер, державний секретар США Майк Помпео і голова МЗС Австралії Маріс Пейн.

Також читайте: РФ розробила нову ядерну ракету середньої дальності. У зоні її досяжності - Берлін, Франкфурт і Мюнхен, - Столтенберг

Нагадаємо, 2 серпня США заявили про вихід з Договору про РСМД, поклавши відповідальність за припинення дії договору на Росію.

4 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про припинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію Договору.

Сполучені Штати вимагали від Росії знищити ракету 9М729, наявністю якої Москва порушувала ДРСМД - в цьому разі угода могла бути врятована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141217
 
 
 Топ коментарі
 
"Спасибо" Леониду Макаровичу за сдачу третьего в мире ядерного портенциала.
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У Украиньі нет ядерного оружия , что облегчает задачу создания собственньіх ракет средней дальности в качестве оружия неядерного сдерживания. Нужно успеть єто сделать, пока РФ-ия будет занята боданием с США по умершим договорам СССР.
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Угу. Китайцы просто покажут на глобусе Украину. На этом "переговоры" можно считать завершенными. С пидорашей не смысла "договариваться", они еще с союза все всегда кидали, лгали, обманывали.
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Будапешт вам ещё боком выйдет, грабители!
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Украине надо не восстанавливать ядерное оружие, а разрабатывать оружие на новых физических принципах. Именно в Украине во времена СССР были разработаны боевые лазеры и мазеры. Хорошие радары и боевые лазеры - это будущее ПВО. Для Украины это реальней ядерной бомбы.
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Кажись харьковская разработка. Установка испытывалась на ЧФ. После развала союза Россия успела вывезти установку, хотя судно и оставило.
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И даже не столько атмосфера, сколько пары воды и др. веществ, которые находятся в ней. Можно сформировать канал другим лучом лазера или мазера перед выстрела основным. Подобрать частоты наименее поглощающиеся влагой и т.д. Сейчас это практически решено. Проблема прицелится.
Когда у Круппа спросили - можно ли из пушки попасть в Луну, то он ответил - нельзя. - Что снаряд не долетит? Долетит - ответил Крупп, но не попадет, прицелится нельзя.
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лазерні промені вони такі, ******* балістичні траєкторії
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"Спасибо" Леониду Макаровичу за сдачу третьего в мире ядерного портенциала.
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А шо ты ожидал от агента КГБ Кравчука ?
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У Украиньі нет ядерного оружия , что облегчает задачу создания собственньіх ракет средней дальности в качестве оружия неядерного сдерживания. Нужно успеть єто сделать, пока РФ-ия будет занята боданием с США по умершим договорам СССР.
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Без ядерной боеголовки эти ракеты никого особенно не сдержат
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Ядерная боеголовка превращает ракету из єффективного оружия сдерживания в , практически, бесполезньій для Украиньі , инструмент устрашения. Очень вьісок порог применения , да и устрашить страну с огромньім ядерньім арсеналом не получится. А вот сдержать от агрессии - вполне реально.
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Украине надо сосредоточится на системах ПРО и собственно самих ракетах, но на это нужны средства и не малые, так что без финансирования из вне не обойтись, ни как!
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Для ПРО - согласен , а вот для ракет средней дальности КБ " Южному", кроме скромного бюджетного финансирования , ничего не нужно. Нужна политическая воля , которой не бьіло у Порошенко.
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Всё правильно... Тупые кацапы" сами "развязали руки США и НАТО... "Пускание пыли в глаза" - прекрасный вариант протянуть время и развернуть производство... США "прокукарекали" о переговорах об ограничении вооружений? Да... И теперь будут выглядеть, "миротворцами"... Россия и Китай откажутся от переговоров? "Милитаристы"... Согласятся на переговоры - потянется время, за которое американцы наклепают и ракет, и пусковых комплексов, и экипажи подготовят, и части, поближе к границам России и Китая, перебросят... Как ни выверни: "пиндосы" - в выигрыше...
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Замполит Холодньій Стюдень , бери слово пиндосьі в кавьічки , как и свой ник. Ложка дерьма превращает в дерьмо даже бочку меда...
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"американцы наклепают и ракет, и пусковых комплексов, и экипажи подготовят, и части, поближе к границам России и Китая, перебросят.."
І швидкість росту держборгу збільшать, щоб на все вистачило
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Угу. Китайцы просто покажут на глобусе Украину. На этом "переговоры" можно считать завершенными. С ********* не смысла "договариваться", они еще с союза все всегда кидали, лгали, обманывали.
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Самое печальное что никто не вспомнит кто первый шмальнет
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Да уж,наши родители помнят пустые полки магазинов в поздний совковый период. А они-то оказались такими потому, что ресурсы экономики направлялись в значительном объеме на гонку вооружний. Экономика, которая была неэффективной, страдала от этих ненужных трат.

Вы считаете,что сейчас в рашке-рынок?А чей?Зарубежный!Кто на оборону русни будет работат?Заграница?На-кусят-выкусят агрессоры и вылетят в трубу,как газ по СП-в Европу!

Зачесало,пока Штаты придерживались Договора,-втихаря несколько новинок склёпали,а несколько резиновых надули?

Приплыли !США уже оффициально в отказе,к 21-му презагрузят бойки в Азию,а оккупанты хрен без соли пущай доедают -запют свoими понтами!
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"США призвали Россию и Китай к переговорам по ядерному оружию" - с Россией понятно, а с Китаем всё по-другому. -
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством". - то, что Китай технологически самое передовое государство, с этим можно согласиться. Давно Китай экспортировал только термосы, авторучки с золотым пером и кеды. В 90-х годах Китай значительно расширил ассортимент экспортируемой продукции, но всё было ужасного качества. Сейчас ассортимент ещё больше расширился и к качеству уже претензий нет. Перед Новым годом купил на aliexpress телевизор в машину, лучше телевизор сделать нельзя. Если Китай в чём-то и отстаёт о США и Европы, то он это отставание быстро ликвидирует и через 10 - 15 лет Китай станет самой передовой державой в мире по всем параметрам. Чтобы не допустить лидерства Китая, США и Европа попытаются стравить Россию и Китай с целью взаимоуничтожения. Если не получится, то Россию уничтожат экономически, а для Китая какой-нибудь вирус придумают.
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