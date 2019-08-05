 США закликали Росію та Китай до переговорів щодо ядерної зброї

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.
"Сторони підтвердили необхідність нового етапу в галузі контролю над озброєннями, який розширить кількість держав і збройових систем, включених до погоджених угод, і активізує зусилля зі скорочення ядерних ризиків", - йдеться у спільній заяві за підсумками міністерських консультацій двох країн.
У спільному документі також не відкидається можливість продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), термін дії якого спливає на початку 2021 року. При цьому радник президента США з національної безпеки Джон Болтон раніше називав СНО-3 "неповноцінним" і заявляв, що договір навряд чи буде продовжено.
"Не відкидається можливість нового продовження СНО, вони (Австралія і США. - Ред.) закликали Росію і Китай сісти за стіл переговорів і приєднатися до зусиль Сполучених Штатів щодо просування орієнтованого на майбутнє порядку денного в галузі контролю над озброєннями, спираючись на неминуще значення договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в документі.
У консультаціях, що відбулися в Австралії, взяли участь міністри оборони Лінда Рейнолдс і Марк Еспер, державний секретар США Майк Помпео і голова МЗС Австралії Маріс Пейн.
Нагадаємо, 2 серпня США заявили про вихід з Договору про РСМД, поклавши відповідальність за припинення дії договору на Росію.
4 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про припинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію Договору.
Сполучені Штати вимагали від Росії знищити ракету 9М729, наявністю якої Москва порушувала ДРСМД - в цьому разі угода могла бути врятована.
Когда у Круппа спросили - можно ли из пушки попасть в Луну, то он ответил - нельзя. - Что снаряд не долетит? Долетит - ответил Крупп, но не попадет, прицелится нельзя.
І швидкість росту держборгу збільшать, щоб на все вистачило
Вы считаете,что сейчас в рашке-рынок?А чей?Зарубежный!Кто на оборону русни будет работат?Заграница?На-кусят-выкусят агрессоры и вылетят в трубу,как газ по СП-в Европу!
Зачесало,пока Штаты придерживались Договора,-втихаря несколько новинок склёпали,а несколько резиновых надули?
Приплыли !США уже оффициально в отказе,к 21-му презагрузят бойки в Азию,а оккупанты хрен без соли пущай доедают -запют свoими понтами!
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством". - то, что Китай технологически самое передовое государство, с этим можно согласиться. Давно Китай экспортировал только термосы, авторучки с золотым пером и кеды. В 90-х годах Китай значительно расширил ассортимент экспортируемой продукции, но всё было ужасного качества. Сейчас ассортимент ещё больше расширился и к качеству уже претензий нет. Перед Новым годом купил на aliexpress телевизор в машину, лучше телевизор сделать нельзя. Если Китай в чём-то и отстаёт о США и Европы, то он это отставание быстро ликвидирует и через 10 - 15 лет Китай станет самой передовой державой в мире по всем параметрам. Чтобы не допустить лидерства Китая, США и Европа попытаются стравить Россию и Китай с целью взаимоуничтожения. Если не получится, то Россию уничтожат экономически, а для Китая какой-нибудь вирус придумают.