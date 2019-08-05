 "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Про це пише адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вам ще приклад ручного Вовчого правосуддя. Є такий відомий прокурор Сус, який запам’ятався тим, що їздив на Audi Q7, записаній на його 87-річну бабцю, та засвітився у гучних скандальних справах ГПУ. Епохальними є записи з кабінету Суса, які він сам знімав на вкрадений відеореєстратор. Сус виконував усі замовлення Генерального (прокурора. - Ред.). А коли його затримало НАБУ та звільнили з ГПУ, почав зливати усіх. Чого тільки вартують його свідчення про замовність справи Гречківського", - нагадав адвокат.

"Так от, його звільнили ще у 2017. Він оскаржив звільнення в суді Вовка (Окружний адмінсуд Києва. - Ред.). Там справу зупинили ще у вересні 2017 і так вона лежала аж до дня .... обшуку НАБУ у суді. 26 липня під час обшуку НАБУ суддя Арсірій розповідав усім, що робота суду повністю заблокована і усі справи відкладено. Може й так, але от саме цього дня Арсірій провів судове засідання у справі Суса, яка припадала пилом два роки, і вже 1 серпня, якраз перед врученням підозр Вовку енд Ко зявилось рішення про скасування наказу про звільнення Суса", - повідомив Маселко.

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"Очевидно, тепер Арсірій енд Ко будуть розповідати, що Луценко погодив підозри з помсти за справу Суса. Які ще докази потрібні, що ОАСК використовує судові рішення виключно для торгу чи тиску?" - резюмував адвокат.













Нагадаємо, 25 липня 2017 року детективи НАБУ затримали Суса, колишнього співробітника Генпрокуратури, в аеропорту Бориспіль. У ГПУ він працював слідчим Головного слідчого управління, а також заступником начальника Департаменту ГПУ з особливо важливих справ у сфері економіки.

НАБУ повідомило, що екс-співробітника ГПУ затримано за підозрою скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3, 4, 5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади строком на три роки з конфіскацією майна.

За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року.

Раніше Луценко виніс догану Сусу за те, що той не вказав у декларації елітний автомобіль Audi Q7, а потім звільнив його.

У березні 2018 року в ході допиту в Шевченківському суді Дмитро Сус заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко безпосередньо ставив завдання щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності адвоката Павла Гречковського і арбітражного керуючого Олега Шкляра. Замовником провокації виступав Геннадій Буткевич, власник мережі супермаркетів "АТБ", колишній зять нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки. Завдання ставилося "збити Гречковського з дистанції", а саме прибрати з посади члена Вищої Ради Правосуддя.

У травні 2018 року САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направила до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо Дмитра Суса в скоєнні кількох епізодів присвоєння, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму понад 1 200 000 гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 та ст.366-1 КК України).