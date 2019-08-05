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 "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Руслан Арсірій поновив на посаді колишнього заступника начальника Департаменту - начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

Про це пише адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вам ще приклад ручного Вовчого правосуддя. Є такий відомий прокурор Сус, який запам’ятався тим, що їздив на Audi Q7, записаній на його 87-річну бабцю, та засвітився у гучних скандальних справах ГПУ. Епохальними є записи з кабінету Суса, які він сам знімав на вкрадений відеореєстратор. Сус виконував усі замовлення Генерального (прокурора. - Ред.). А коли його затримало НАБУ та звільнили з ГПУ, почав зливати усіх. Чого тільки вартують його свідчення про замовність справи Гречківського", - нагадав адвокат.

"Так от, його звільнили ще у 2017. Він оскаржив звільнення в суді Вовка (Окружний адмінсуд Києва. - Ред.). Там справу зупинили ще у вересні 2017 і так вона лежала аж до дня .... обшуку НАБУ у суді. 26 липня під час обшуку НАБУ суддя Арсірій розповідав усім, що робота суду повністю заблокована і усі справи відкладено. Може й так, але от саме цього дня Арсірій провів судове засідання у справі Суса, яка припадала пилом два роки, і вже 1 серпня, якраз перед врученням підозр Вовку енд Ко зявилось рішення про скасування наказу про звільнення Суса", - повідомив Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вивчив відеозаписи обшуків ресторану "Цар" і готелю "Дружба" за участю обвинуваченого екс-слідчого ГПУ Суса, - САП

"Очевидно, тепер Арсірій енд Ко будуть розповідати, що Луценко погодив підозри з помсти за справу Суса. Які ще докази потрібні, що ОАСК використовує судові рішення виключно для торгу чи тиску?" - резюмував адвокат.

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 01

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 02

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 03

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 04

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 05

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 06

Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 07


Приклад ручного Вовчого правосуддя: Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко 08

Нагадаємо, 25 липня 2017 року детективи НАБУ затримали Суса, колишнього співробітника Генпрокуратури, в аеропорту Бориспіль. У ГПУ він працював слідчим Головного слідчого управління, а також заступником начальника Департаменту ГПУ з особливо важливих справ у сфері економіки.

НАБУ повідомило, що екс-співробітника ГПУ затримано за підозрою скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3, 4, 5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади строком на три роки з конфіскацією майна.

За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року.

Раніше Луценко виніс догану Сусу за те, що той не вказав у декларації елітний автомобіль Audi Q7, а потім звільнив його.

У березні 2018 року в ході допиту в Шевченківському суді Дмитро Сус заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко безпосередньо ставив завдання щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності адвоката Павла Гречковського і арбітражного керуючого Олега Шкляра. Замовником провокації виступав Геннадій Буткевич, власник мережі супермаркетів "АТБ", колишній зять нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки. Завдання ставилося "збити Гречковського з дистанції", а саме прибрати з посади члена Вищої Ради Правосуддя.

У травні 2018 року САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направила до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо Дмитра Суса в скоєнні кількох епізодів присвоєння, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму понад 1 200 000 гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 та ст.366-1 КК України). 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141215
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики пришли к власти....теперь вся шваль и мразь восстановится в своих должностях....
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Яндекс для зебобика бизнес-партнер....права на показ своей поделки под названием "слуга урода" он продал именно яндексу.....уже будучи презЕдентом к стати....
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Результаты Нечуванои та Потужнои судовой рехформы от Педро Мальдивского, он же вальман, представлялся как Порошенко.
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Йдеться лише про рішення суду першої інстанції. Яка проблема - подати апеляцію і, скоріш за все, за результатами її розгляду у цього пана Суса не буде шансів на повернення до прокуратури...
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"суду першої інстанції" в этой стране, МОЖНО ВСЕ????
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Из общения с судейскими работниками, отмена аппеляцией - это негативный показатель для судьи первой инстанции.
Поэтому первая инстанция руководствуется глядя "на верх".
Т.е. шансов не много.
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Спасибо, Всеволод! Посмотрел список кремлеботов, лайкнувших тебя.
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Стьопа, разом здєлалі, разом і в буцигарню загримите на чолі з сивочолим вождем.
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ЧОтко!)))
ps
Сколько же идиотов....
Клиника.
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Яндекс для зебобика бизнес-партнер....права на показ своей поделки под названием "слуга урода" он продал именно яндексу.....уже будучи презЕдентом к стати....
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Ахах, там то приложение наверное еще и видео/аудио в фоновом режиме делает без видимого окна.ПО с россии все шпионское, которое не шпионское Скайп например, может стать шпионским если скачивать через российские сайтьі
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Меня эта пуйня ещё в 12-м голоду задалбывала своей навязчивостью. Ещё тогда я злостно чистил комп от этой срани! "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко - Цензор.НЕТ 4994
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Результаты Нечуванои та Потужнои судовой рехформы от Педро Мальдивского, он же вальман, представлялся как Порошенко.
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При Пете была какая-никакая но люстрация. При клоуне идёт полным ходом делюстрация! Впрочем как и дедекомузация...
Но виноват конечно Петя! Смотрите не перепутайте.
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Какая люстрация? Все рыги в Раде и сейчас Педро ещё больше привёл. Все судьиЮ прокуроры на своих местах . Просто поменяли Хозяина на прошедших 5 лет.
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сторож,як пізніше виявилось, був наркоманом...
і при ньому ферма значно "поріділа"...
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Вообще-то наркоман "баянист". Или "вывсеврете"?))
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ага.. особливо наглядно люстраціяя Пєті зараз проявляється у шостому апеляційному окружному суді Вовка... "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко - Цензор.НЕТ 2884
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Зебобики пришли к власти....теперь вся шваль и мразь восстановится в своих должностях....
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Дійсно треба бути з "прівєтом" в голові, щоб звинувачувати Зеленського за результати патужних рехворм сивочолого гетьмана.
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Від потужного юриста апеляцій не бачили? Їх і не буде. Бо презЕ та зелену владу влаштовують рішення портновських суДДів
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Очередной зебобик...в очередной раз...среагировал на мой Ник как собака Павлова на лампочку.....и это радует... "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко - Цензор.НЕТ 6941
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Это только в Украине вся эта нечисть,все эти клопы присосались к креслам и не отрываются.Наверное их надо сжигать иначе страна никогда не выздоровеет
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є мякший варіант..

від розвішування суддів на ліхтарях...

введення виборності(при наявності юридичної освіти і невеликого досвіду..)
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Есть искуственный интелект.Почему бы не сделать судебный интилект и пусть он дублирует судей чтоб дурь каждого видна была для начала. В шахматы чемпионов мира обыгрывает и правовое решение сможет вынести.На добровольных началах.
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не існує штучного інтелекту..поки що це казки...
Існують лише системи з елементами "штучного інтелекту"...
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Вообще лучший диск ето не точно не Яндекс, и не из-за того что шпионит за пользователями,.
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ну этот волчара явно же не по личной инициативе "работал".
у юГика рыльце в пушку.
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Цікаво кого зебіли будуть звинувачувати через рік? Бо 100 днів для них не термін їм ще доосі Порошенко винний
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У порохоботов и 8%-ных "крутая" методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...

Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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Пашека! Насколько я помню, ты в компании лайнецких тузиков на Срайковом "Дурдоме" интенсивно рвал анал за Петь Лексеича и был одним из главных стукачей сайта. Так что же случилось, что ты решил выкинуть соевое говно из головы и заменить его зелеными соплями? "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко - Цензор.НЕТ 8152 "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко - Цензор.НЕТ 8152 "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко - Цензор.НЕТ 8152
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десь це соєве гівно заховалося.. але гадити Неньці буде до останньої шоколадки.. це дуже мстива потвора
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адвокат Гречковский(член ВысшРадыЮстиции), еще та тварь!.. он помог судье Емельянову (зам пред ВысшХоз суд), снять аресты с 16 мн франков..
а папаша Гречковского, сооснователь и творец системной судебной коррупции в Украине вместе с Притыкой..
сжечь бы их, всех вместе!
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Это тот Сус, который после того как засветили ку7, быренько ее где-то сплавил и купил незаметную, серую новую октавию универсал.
Но блд RS за 50к$ )))
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Зедебилята рулят, особенно дебил президент, чем хуже сделают они для Украины, тем для них лучше. Профессионалы работают. Жрите не подавитесь 73% .
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______________Байка про суддю Вовка. __________________
Лисичка подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна, страшений гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво, коли б він як належно їв собі м´ясиво».-
Ведмідь сердито став ревіть. «А то він що сіно їв!» - Вовки завили.
Віл спробував щось почати говорить, да судді річ його спочинку перебили.
Бо він ситенький був. І так вони одностайно опреділили і приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать, і м´ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
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Порохоляді неберутьдо уваги,що і НАЗК і ГПУ і суд ще при Пороляді похєрив цю справу. Рішення законне оскільки базується на раніше встановлених юрфактах і рішеннях судів і коморганів. Дякуємо Порохолядям і чекаємо поки вся ця наволоч потече вниз по Дніпру акі гівно від шоколадок. Порошенківську кодлу тільки напалмом можна витравити.
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Дурню зеленосопливий, ти навіть не можеш здогадатись, що з того "суддівського корпусу" з 8000 юстицькиних байстрюків переважна більшість стала займати судівські посади ще при Кучмі, Ющі-Дрищі та Свинохрякові. Там вже навіть сімейні династії стали виникати.
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Судьи ОАСК просто голимие колядныки, а судья-коляднык должен сидеть!
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А, може, їх зразу ТОГО ... На гілляку і хай гойдаються.
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Это самый быстрый и малокровный способ двинуть Украину к процветанию, поэтому я за!
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Это не суды, это особо опасная банда.
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Без містера Лінча вже ніяк не обійтися...
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А может проблема в том, что эти спициалисты толком по закону и уволить не в состоянии?
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