 "Приклад ручного Вовчого правосуддя": Суддя ОАСК Арсірій поновив на посаді ексслідчого ГПУ Суса, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Про це пише адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ось вам ще приклад ручного Вовчого правосуддя. Є такий відомий прокурор Сус, який запам’ятався тим, що їздив на Audi Q7, записаній на його 87-річну бабцю, та засвітився у гучних скандальних справах ГПУ. Епохальними є записи з кабінету Суса, які він сам знімав на вкрадений відеореєстратор. Сус виконував усі замовлення Генерального (прокурора. - Ред.). А коли його затримало НАБУ та звільнили з ГПУ, почав зливати усіх. Чого тільки вартують його свідчення про замовність справи Гречківського", - нагадав адвокат.
"Так от, його звільнили ще у 2017. Він оскаржив звільнення в суді Вовка (Окружний адмінсуд Києва. - Ред.). Там справу зупинили ще у вересні 2017 і так вона лежала аж до дня .... обшуку НАБУ у суді. 26 липня під час обшуку НАБУ суддя Арсірій розповідав усім, що робота суду повністю заблокована і усі справи відкладено. Може й так, але от саме цього дня Арсірій провів судове засідання у справі Суса, яка припадала пилом два роки, і вже 1 серпня, якраз перед врученням підозр Вовку енд Ко зявилось рішення про скасування наказу про звільнення Суса", - повідомив Маселко.
"Очевидно, тепер Арсірій енд Ко будуть розповідати, що Луценко погодив підозри з помсти за справу Суса. Які ще докази потрібні, що ОАСК використовує судові рішення виключно для торгу чи тиску?" - резюмував адвокат.
Нагадаємо, 25 липня 2017 року детективи НАБУ затримали Суса, колишнього співробітника Генпрокуратури, в аеропорту Бориспіль. У ГПУ він працював слідчим Головного слідчого управління, а також заступником начальника Департаменту ГПУ з особливо важливих справ у сфері економіки.
НАБУ повідомило, що екс-співробітника ГПУ затримано за підозрою скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3, 4, 5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади строком на три роки з конфіскацією майна.
За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року.
Раніше Луценко виніс догану Сусу за те, що той не вказав у декларації елітний автомобіль Audi Q7, а потім звільнив його.
У березні 2018 року в ході допиту в Шевченківському суді Дмитро Сус заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко безпосередньо ставив завдання щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності адвоката Павла Гречковського і арбітражного керуючого Олега Шкляра. Замовником провокації виступав Геннадій Буткевич, власник мережі супермаркетів "АТБ", колишній зять нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки. Завдання ставилося "збити Гречковського з дистанції", а саме прибрати з посади члена Вищої Ради Правосуддя.
У травні 2018 року САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направила до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо Дмитра Суса в скоєнні кількох епізодів присвоєння, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму понад 1 200 000 гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 та ст.366-1 КК України).
Поэтому первая инстанция руководствуется глядя "на верх".
Т.е. шансов не много.
ps
Сколько же идиотов....
Клиника.
Зеленский доверяет свои файлы Яндексу
Но виноват конечно Петя! Смотрите не перепутайте.
і при ньому ферма значно "поріділа"...
від розвішування суддів на ліхтарях...
введення виборності(при наявності юридичної освіти і невеликого досвіду..)
Існують лише системи з елементами "штучного інтелекту"...
у юГика рыльце в пушку.
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
а папаша Гречковского, сооснователь и творец системной судебной коррупции в Украине вместе с Притыкой..
сжечь бы их, всех вместе!
Но блд RS за 50к$ )))
Лисичка подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна, страшений гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво, коли б він як належно їв собі м´ясиво».-
Ведмідь сердито став ревіть. «А то він що сіно їв!» - Вовки завили.
Віл спробував щось почати говорить, да судді річ його спочинку перебили.
Бо він ситенький був. І так вони одностайно опреділили і приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать, і м´ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».