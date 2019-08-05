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 Здоров'я
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 "Вакцини від 10 інфекційних хвороб", - Супрун нагадала про обов'язкові щеплення перед школою

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, що перед початком навчального року потрібно обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже за місяць діти підуть до школи. Зараз у батьків майбутніх учнів точно чимало клопіт — від вибору рюкзака до щоденника. Але серед цих справ варто не забути також відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

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"Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Адже державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за Календарем профілактичних щеплень", - уточнила в.о. міністра.

"Вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб. Немає раціональних підстав ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї дитини та набувати імунітет "перехворівши", коли маємо 100% забезпечення якісними та безоплатними вакцинами", - підсумувала Супрун.

Вакцини від 10 інфекційних хвороб, - Супрун нагадала про обовязкові щеплення перед школою 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141214
 
 
 Топ коментарі
 
Вы, простите, в детстве переболели инфекционыым заболеванием получив осложнение на голову, и с тех пор мозгами слабы?
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Ну більшітсть "розумних" батьків проігнорують безкоштовну вакцинацію. А потім коли дитина буде лежати з ускладеннями, будуть казати що держава не забезпечує всім необхідним. Як завжди. Та і вести здоровий спосіб життя і думати. То не наше...
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Буде гірше - ці батьки, що не роблять вакцини своїм дітям, піддають ризику і чужих дітей! Але їм на це насерти. Треба законне рішення (мабуть і є таке), щоб не вакцинованих дітей не пускати в школи/дитсадки!
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А ещё, научить детей матюкаться! Очень полезно для здоровья, по словам супрун.
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Вы, простите, в детстве переболели инфекционыым заболеванием получив осложнение на голову, и с тех пор мозгами слабы?
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Я процитировал слова и. о. министра здравоохранения супрун, вот Вам ссылочка: https://censor.net.ua/news/3135563/minzdrav_matyukatsya_polezno_dlya_zdorovya_slova_na_b_povyshayut_bolevoyi_porog. И диагноз, о том кто и чем переболел, пожалуйста, оставьте при себе.
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Этому их в школе другие ученики иногда и учителя научат.
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Знову Головний Фершал Всєя України випливла я к г. в ополонці. Знову санбюлетені начала випускати, бо видно більше вже нікому.
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Ну більшітсть "розумних" батьків проігнорують безкоштовну вакцинацію. А потім коли дитина буде лежати з ускладеннями, будуть казати що держава не забезпечує всім необхідним. Як завжди. Та і вести здоровий спосіб життя і думати. То не наше...
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Буде гірше - ці батьки, що не роблять вакцини своїм дітям, піддають ризику і чужих дітей! Але їм на це насерти. Треба законне рішення (мабуть і є таке), щоб не вакцинованих дітей не пускати в школи/дитсадки!
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Є такий закон. Допускають лише тих, у кого є медична довідка про протипоказання вакцин (гемангіоми, атопічні дерматити та інші не дуже приємні хвороби)
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А себе противопендельный лубок на дупу намостила? А то ж время напутственного пенделя промеж костлявых полужопий приближается неотвратимо. Или лубок не совответствует уровню миссис? Пиндосине подавай дигитальный дуподемпферный нанотехнологический гаджет.
Вже не буде вся така у чудернацькому капелюшку та строкатих кросівочках заповзято скакати по радісних київських калюжках з веселим рюкзачечком за плечима повненьтким грошеняток.
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Это должно быто обязательным для всех.
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Убить Супрун!
Спасти украинских школьников!!!!
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