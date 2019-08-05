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 Кримськотатарська журналістка Халілова має намір оскаржити в ЄСПЛ порушену проти неї кримінальну справу в Криму

Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини порушення проти неї в анексованому Криму кримінальної справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі Крим.Реалії.

"Звичайно ж, цією справою займатиметься Еміль Курбедінов (адвокат Гульсум Халілової. - Ред.), ми подаватимемо скаргу до Європейського суду з прав людини", - сказала Халілова.

Вона наголосила, що вважає цю кримінальну справу політично мотивованою.

"Треба ж оголосити, що кримські татари беруть участь у якихось бандформуваннях, треба ж сфальсифікувати більше кримінальних справ щодо корінного народу Криму, який проявляє свою громадянську проукраїнську позицію. Я не вступала в жодні батальйони, я працювала польовим журналістом", - додала журналістка.

Нагадаємо, в окупованому Криму в місцевому управлінні ФСБ Росії заочно відкрили кримінальну справу проти журналістки кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею "Участь у збройному формуванні на території іноземної держави".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141210
 
 
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Пусть осторожна будет, фсб как и их предкам нквд как-то плевать на еспч если уж назначили виноватой.
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