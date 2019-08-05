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Все про:держбюджет (195) економіка (279)

 Держбюджет України за сім місяців за доходами не виконано майже на чотири відсотки

План щодо доходів бюджету за сім місяців не виконано. Цифра невиконання становить 3,6%. Проте це на 13,8% більше минулорічного показника за цей період, що не може не радувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становили 584,1 млрд. грн., що на 3,6% менше очікуваного рівня та на 13,8% більше минулорічного показника за цей період, свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ).

Згідно з оприлюдненою в п'ятницю, 2 серпня, інформацією, щодо загальному фонду за сім місяців недовиконання держбюджету склало 4% за надходжень у 516,4 млрд. грн.

За даними ДКСУ, за підсумками липня цього року держбюджету по доходах перевиконано на 8% з показником в 77,3 млрд. грн., що на 19,8% вище липня-2018. В тому числі загальний фонд отримав 68 млрд. грн. - на 10,5% вище планового показника.

Податкові надходження у січні-липні забезпечили доходи в держбюджет на 253 млрд. грн., що на 2,5% вище плану, тоді як митниця принесла 180,8 млрд. грн. (на 9,6% менше плану).

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У цілому план з ДФС за сім місяців недовиконано на 2,9%. У той же час у липні його перевиконано на 10,2% за рахунок надходжень від податків, що на 23,4% перевищили плановий показник і досягли 36,9 млрд. грн., тоді як митниця в липні не дотягла до плану 3% і принесла до держбюджету близько 29 млрд. грн.

За даними Держказначейства, бюджетне відшкодування податку на додану вартість знизилося з червневих 13,6 млрд. грн. до 10,4 млрд. грн. у липні цього року, а в цілому ДКСУ за сім місяців перерахувала 94,12 млрд. грн. бюджетного відшкодування цього податку.

Відомство знову констатує тренд на зниження надходжень від розмитнення автомобілів з іноземними номерами – 14,2 млн. грн. у липні після червневих 15,8 млн. грн., хоча в травні ця стаття принесла майже 153 млн. грн.

Доходи місцевих бюджетів у липні 2019-го зросли на 23,3% порівняно з торішнім показником і на 9,7% більше очікуваного – 24,3 млрд. грн., свідчать дані ДКСУ. За сім місяців доходи місцевих бюджетів показали зростання на 18% до минулорічного показника за цей період на 1% до плану – 156,7 млрд. грн.

Надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) в минулому місяці становили 23,2 млрд. грн., що на 21,5% більше липня-2018, а за підсумками семи місяців вони зросли майже на 22% - до 154,5 млрд. грн.

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Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, у тому числі загального фонду – 928,51 млрд грн, витрати – 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141208
 
 
 Топ коментарі
 
Придумывание новых исков против Пети отнимает у "нового лица" Порнова ненамного меньше времени. А ведь Портнову тоже на допросы ходить надо.
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"Весь мир насилья мы разрушим...
До основанья, а затем,
мы свой, мы новый мир построим,
кто был ничем, тот станет всем! "
Это уже много раз проходили... Как показал исторический опыт, у кухарок не очень хорошо получается управлять государством...
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До того, цо коштувало утримання президентського апарату при Порошенкові. 78-12,7=65,3.
у вас у школі з арифметики скільки було?
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А вы из школы только арифметику вынесли?
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Ниче себе, прожорливый велик у Голобородька!
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По жребию громада,регион, область берут на финасирование отдельную стрктуру государства на год. Через год жребий и аудит попередников новой громадой . Догонять будут каждый год,а не раз в пять лет.
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Хватит вкладываться в Кипр и кормить кипрских пенсионеров, пора подумать о своих, голосовавших за преЗедента.

Кіпрська компанія GREEN FAMILY LTD (власниця 95 кварталу), де є власником Зеленський та Баканов, отримала у 2018 чистий прибуток - 87 млн. дол., тобто 2 млрд 226 млн. грн.

https://mobile.twitter.com/ze_benya/status/1158049480010338306
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Марадьор керує Україною. Ви обрали його президентом!
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