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Все про:ВР (5284) комітет (179) Слуга народу (197)

 "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини

Четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, майбутні кандидати від партії також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Арахамія пропонується на главу фракції", - повідомили агентству в пресслужбі "Слуги народу".

У фракції будуть також 15 заступників голови.

У "Слузі народу" вже також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

На главу комітету в закордонних справах буде, зокрема, запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.

Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141207
 
 
 Топ коментарі
 
ПЕС тоже недостоин права людей защищать, уже 5 лет позащищал - хватит!
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С какого перепугу вы зебобики решили что Петя сильно переживает от того что потерял власть..??
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Конечно вернется....к первому заседанию новой ВР....ему боятся нечего....все претензии к нему высосаны из пальцев зрадоботни...ныне перекрасившейся в зеленый цвет...
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Одни комментаторы и кандидаты говорят что определились. другие что это было в виде "игры" на тренинге в Трускаце. будем посмотреть когда реально работать начнут.
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Пока рано оценивать. Еще не приступили к обязанностям. Обучаются.
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Зажопу не здумайте віддати комітет по правам людини.
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За жопу Рабиновича и Мертвечука надо вообще огородить колючкой и слова не давать вообще!
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Ну это вообще - ИДЕАЛЬНО! Но к сожалению не реально.
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ПЕС тоже недостоин права людей защищать, уже 5 лет позащищал - хватит!
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Скорее всего им и отдадут - второе место и единственная реальная оппозиция. Голос, ЕС, Батькивщина ведь не собираются пока что в оппозицию.
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Вата тут ні до чого - комітет по правам людини традиційно віддають опозиції. Хоча СН можуть зробити фінт ушами та заявити, що, наприклад, ЕС теж опозиція і віддати комітет їм, чи Батьківщині.
Маю надію, що Голос таки візьмуть у коаліцію - так буде легше набрати необхідну кількість голосів за проукраїнські закони - бо у СН є такі українофоби як Дубинський...
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І Бужанський. Вони зараз створюють фракцію всередині фракції. Що це означає? Будуть вибивати преференції для коломойського, інакше- відмова від голосування.
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Отож - тому і потрібен той же Голос у коаліції, щоб був запас по голосах.
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А чи будуть проукраїнськи закони? Поки-що я бачу лише те, що СН прощупують громадську думку щодо відмін квот на українську мову в ефірі, введення регіональних мов та інших "не дуже проукраїнських" ініціатив.
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Подивимось, що і як буде. На даний момент я бачу невтішні перспективи (хотів би помилятись). А після надання Вавришу проекту на пів мільярда гривень без тендеру ********* на певні думки...
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Григорій Немиря
У 2014 році був обраний депутатом восьмого скликання Ради від Батьківщини. Очолив Комітет Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Квота Батьківщини (тоді в Коаліції)
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Традиційно - не означає "завжди".
При помарачевій коаліції, наприклад, комітет з Прав Людини віддали ПР.
При ригах - навпаки - цей комітет віддали УДАРівцю Пацкану.
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Зажоп не опозиція, а вороги. Останні 3 партії і будуть в опозиції до сн
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Батьківщина заявили, що не збираютсья у опозицію до СН навіть якщо їх не покличуть до коаліції.
І так, за жиддя - вороги, це не заважає їм бути опозицією - опозиція - це ті, хто проти влади.
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ЗЕбеня осуществил мечту пэти, к которой он так безуспешно ломился все пять лет после получения вожделенной должности. на пэтю смотреть страшно, от злобы и ненависти его просто выворачивает, того и гляди припадок бешенства начнется.
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Уже 11 уголовных дел, где Педро Мальдивский пока ещё только свидетель. Ходить на допрсы не переходить. У него просто разрыв мозга от этой ситуации и осознования того что ОНО просто гражданин.
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11 уголовных дел...по заявам эталона честности и правдивости (для зебобиков) рыга портнова.... "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности руководителей комитетов Рады: оппозиции планируют отдать комитет по правам человека - Цензор.НЕТ 641
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Концентрация власти в одних руках это не очень хорошо, вы уже тогда коронуйте вашего ЗЕлю, делов-то. А по поводу Пороха, я бы на вашем месте не был бы так уверен, 11 уголовных дел, это пук в вводу, да и отжать активы Roshen в Украине ЗЕлебобам тоже вряд-ли обломится, адвокаты Пороха разнесут в пыль зебанду в международных судах.
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чи вже 14 справ Порошенко-"пук у воду" скаже вже наступний Генпрокурор( можливо Портнов) "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини - Цензор.НЕТ 1376
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А чому не Генпрокурор Янукович? Якщо comback, то comback по hard-core
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Нічого скоро суди рофеформірують. І побачим де педро шоколдний буде. Класні в нього адвокати коли суд був під цим підаро . ..
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Это что, портновские 11 высеров? Портянку надо пару раз об пенёк выколотить, чтоб шелуха облетела, а под ней сразу вылезет фсб- шные хотелки. Вызов в прокуратуру имеется для него? И срок по закону за то что, предатель и подонок в придачу.
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Петя сейчас наверное в бассейне плавает...или завтрак завтракает находясь в отпуске где то в пятизвездочном отеле на берегу теплого моря.....и ему глубоко плевать...что какой то там зебобик о нем говорит....и фантазирует...
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отут ты прав, только Пете плевать на всех и вся, кроме потерянной "влады"
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С какого перепугу вы зебобики решили что Петя сильно переживает от того что потерял власть..??
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а он вернется?
Или где-нибудь в Швейцариях осядит...
Что думаете?
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Конечно вернется....к первому заседанию новой ВР....ему боятся нечего....все претензии к нему высосаны из пальцев зрадоботни...ныне перекрасившейся в зеленый цвет...
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я тоже хочу что бы вернулся....
Будет справедливо если его Зе-сопля посадит...., а Кернес, Труханов, Ахметов,Бойко и другие его бизнес-товарищи будут наблюдать за процессом у себя дома по телевизору...., и постить свои коментарии в соц.сетях...
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Перераховані вами вже домовилися з зе-соплею про співпрацю.Віднині вони "порядні бізнесмени",які разом з узеленськими будуть пасти і стригти стадо зе-баранів.
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не домовився ще Садовий..
попробував наї..ати "команду Разумкова"

"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини - Цензор.НЕТ 4902
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в Іспанії у нього нерухомість..
і на 600 млн єврів Гладковський йому купив іспанські держоблігації..

Лондон Для"колишніх з баблом" пів року як закрився..
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Любой человек расстроится, когда жидко обманется в своих ожиданиях.
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Совершенно верно...но это состояние у человека проходит довольно быстро.....или зебобики месяцами и годами ходят жидко расстроенными когда в своих ожиданиях обманываются..??
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Они шли на это сознательно. от протестного голосования не может быть иллюзий и расстройства.
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Да как то фиоолетово у крапинку.....а ты наверное по себе судишь...по своему состоянию от того что тебя в Трусковец не взяли..да..??
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Бо погано працювали- навіть Юлії Володимировні поступились!
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Создать комитет по защите прав сексуальных меньшинств и отдать его (ОПЗЖ. Оппозиционная платформа - За Жизнь) "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини - Цензор.НЕТ 2561 в обязанности должно входит проведение гей парадов в Киеве...
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Соєвій та ригоанальній опозиції треба віддати місце біля параші.
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вже віддали.. як і Юлєчці...
ці вчорашні 'партії" будуть підключені лише через рік-два для голосувань щодо Конституції..
а можливо і ніколи.. у випадку дострокових виборів.Вже без мажоритарки.

'МИ ВАС ПЕРЕТРАХІВАЛІ,ПЕРЕТРАХІВАЕМ І БУДЄМ ПЄРЄТРХІВАТЬ'-Лукашенко..Зе..
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В новой ВР нет оппозиции,любая фракция готово присоедиеиться СН.
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брати когось ,окрім Голосу в Коаліцію для зе- іміджеві втрати.

і потреби ніякої..
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Лучше отдать оппозиции комитет от ЖКХ. Отличный способ вернуть утраченное доверие народа.
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а такой комитет есть? у нас и жкх почти не осталось)))
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Можно и создать такой комитет, это основное право человека, иметь холодную(горячую) воду.
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ахахах..аснавноє право чілавєка - ето імєть воду.. я плакаль "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини - Цензор.НЕТ 9617
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Зря смеетесь. Человек на 98% состоит из воды.. Даже плакать, нужна жидкость.
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а кто то не имеет воды или отопления? не все хотят а это платить, это другой вопрос. нужно создать комитет по наказанию неплатильщиков
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Может у людей денег не хватает? Комитет по повышению уровня жизни тогда нужнее.
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вот пусть человек и докажет что он не может платить. а то машина есть, плазма есть, а на коммуналку нет))))
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началось, а счетную палату они не хотят отдать оппозиции как во всей цивилизации?
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сию секунду у пороха а к осени будет у зели, и что меняется?
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ну просто, что и порох сделал, не как у всей цивилизации
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по твоей логике если предыдущий ничего не сделал то и сегодняшний делать ничего не обязан?)))) зеля идет по тем же граблям. а где изменения? все контролирующие органы должны быть у оппозиции
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просто если ты рвал попу за пороха, так в этом вопросе счетной палате тогда ничего не изменится
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ты читать умеешь? я писал что зеля повторяет ошибки пороха
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цікаво, а хто буде головною опозицією, а хто другорядною? Барига чи Нарцис? Кому ж комітет віддадуть? "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини - Цензор.НЕТ 6483
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да, мне тоже интересно...там еще, думаю, место 2ого вицеспикера будет отдано оппозиции, не знаю какой только
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Протролили жопоблок и пЭцю
Комитет по правам человека Представляю сидят такие пЭця и медведчук и говорят "мы имеем права"
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Парламента в Україні після останніх виборів ,немає. Похрен, кого вони (власникі зе) призначають!Хіба національні збори Білорусії, дума параши,олий мажлис Узбекистану щось вивішують? Можна в любий час обьявити що життя президента в небезпеці,і можеш робити з любого опонента ,ворога народу.
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