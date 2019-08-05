 "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Арахамія пропонується на главу фракції", - повідомили агентству в пресслужбі "Слуги народу".
У фракції будуть також 15 заступників голови.
У "Слузі народу" вже також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.
На главу комітету в закордонних справах буде, зокрема, запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.
Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.
Маю надію, що Голос таки візьмуть у коаліцію - так буде легше набрати необхідну кількість голосів за проукраїнські закони - бо у СН є такі українофоби як Дубинський...
У 2014 році був обраний депутатом восьмого скликання Ради від Батьківщини. Очолив Комітет Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.
Квота Батьківщини (тоді в Коаліції)
При помарачевій коаліції, наприклад, комітет з Прав Людини віддали ПР.
При ригах - навпаки - цей комітет віддали УДАРівцю Пацкану.
І так, за жиддя - вороги, це не заважає їм бути опозицією - опозиція - це ті, хто проти влади.
Или где-нибудь в Швейцариях осядит...
Что думаете?
Будет справедливо если его Зе-сопля посадит...., а Кернес, Труханов, Ахметов,Бойко и другие его бизнес-товарищи будут наблюдать за процессом у себя дома по телевизору...., и постить свои коментарии в соц.сетях...
Вы правы...
попробував наї..ати "команду Разумкова"
і на 600 млн єврів Гладковський йому купив іспанські держоблігації..
Лондон Для"колишніх з баблом" пів року як закрився..
ці вчорашні 'партії" будуть підключені лише через рік-два для голосувань щодо Конституції..
а можливо і ніколи.. у випадку дострокових виборів.Вже без мажоритарки.
'МИ ВАС ПЕРЕТРАХІВАЛІ,ПЕРЕТРАХІВАЕМ І БУДЄМ ПЄРЄТРХІВАТЬ'-Лукашенко..Зе..
і потреби ніякої..
Комитет по правам человека Представляю сидят такие пЭця и медведчук и говорят "мы имеем права"