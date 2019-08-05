EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  362  7
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12665) операція Об'єднаних сил (1436)

 Ворог 6 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань шість разів порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці при цьому не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу у фейсбуці в понеділок вранці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Верхньоторецького - з міномета калібру 82 мм, двічі в районі н.п. Піски - зі стрілецької зброї, двічі околиці Лебединського - зі стрілецької зброї, неподалік Водяного - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поруч із Водяним - зі стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики один раз зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Південного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141205
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Никакие договорённости, никакие законы не ускорят возврат Крыма и Донбасса.Только американско-европейские санкции ,сильная и, главное, успешная Украина ,смогут вытащить отравленный кинжал из обессиленного тела нашей многострадальной Батьківщини.
 показати весь коментар
 
 
*санкции* РФ уже в ПАСЕ вернули и СП-2 с высокой вероятностью достроят в этом году... глупая это затея надеяться что другой дядя сделает что то за тебя.
 показати весь коментар
 
Обещал Зеленский войну ихтамнетов против потерьнетов остановить.. соврал по ходу.. зачем обещал то что не мог и не хотел выполнить?
 показати весь коментар
 
 
Смерть расіянсько-московським(фашиським) окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
 показати весь коментар
 
"Штаб ООС" неточно выразился: правильнее сказать "ПОКА потерь нет...". Скоро будут, с вашим "простоперестатьстрелянием"...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору