 Понад 60 населених пунктів знеструмлено через негоду в Україні, - ДСНС

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Увечері в неділю дощі йшли в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.
"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 61 населений пункт у 5 областях, а саме: Дніпропетровська — 33, Донецька — 14, Запорізька — 6, Луганська — 4, Одеська – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.
Також у ДСНС розповіли, що на 51-му кілометрі траси державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші через сильні зливи підмило ґрунт земляного полотна проїжджої частини. У зв'язку з чим цю ділянку траси тимчасово закрили, автомобілі направляють в об'їзд.
Під час Другої Світової помилка дешифрувальника, що дешифрував, у Лондоні, повідомлення агента, привела до знищення цілої розвідувально-диверсійної мережі у Франції.
А "довгий язик" п"яного вірменського воїна призвів до знищення вірменського війська, що готувалося дать відсіч персам - він виляпав у шинку місце дислокації резерву, у очеретяних плавнях. Перси підпалили плавні, і військо згоріло... А решту перси, добили... (І Вірменія аж до цього дня, перестала буть "Великою", що простягалася від Кури, і південніше озера Ван... ).
У 19-20 століттях, було кілька залізничних ктастроф, з численними жертвами, поки, випадково, лікарі не виявили, що машиніст, який залишився живий, не відрізняє зеленого кольору, від червоного... Так було виявлено таке вроджене захворювання, як "дальтонізм"...
Прикладів досить?
Как делали ЭТУ дорогу - тебе неизвестно... Нарушены-ли, ГОСты... (и в чём именно, нарушены) - тоже. Но "хоцца, кому-нибудь, по морде треснуть!...".
(А в прокладке дорог, я разбираюсь, побольше тебя... По молодости учил такой предмет, как "Инженерное дело"... Там нас учили, в том числе, и прокладке дорог, в прифронтовой зоне... Препод въедливый был, поэтому, помню...).
мудрой с рождения нации все в разрухе.Мосты падают,дорог нет,помидоры по 40гривен.