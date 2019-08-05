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 Події
  2014  32
Все про:негода (305) ДСНС (1987)

 Понад 60 населених пунктів знеструмлено через негоду в Україні, - ДСНС

Найбільше постраждала від дощів Дніпропетровська область.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері в неділю дощі йшли в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 61 населений пункт у 5 областях, а саме: Дніпропетровська — 33, Донецька — 14, Запорізька — 6, Луганська — 4, Одеська – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС розповіли, що на 51-му кілометрі траси державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші ​​через сильні зливи підмило ґрунт земляного полотна проїжджої частини. У зв'язку з чим цю ділянку траси тимчасово закрили, автомобілі направляють в об'їзд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141201
 
 
 Топ коментарі
 
Я правильно понял, что речь идет о грунтовке, да? Я вот об этой грунтовке: "трассы государственного значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши из-за сильных ливней подмыло грунт земельного полотна проезжей части"(с) Как-то не очень стыкуется, верно? Трасса между портами и вдруг- грунтовка. Ай, да Омелян гиперлупный!
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Меньше надо тырить.В Африке дороги не размывает от ливней и перепада температур,а у
мудрой с рождения нации все в разрухе.Мосты падают,дорог нет,помидоры по 40гривен.
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Могу заявить, со всей ответственностью, только об одной дороге: Аккра-Такоради, около 190 км протяженности. Я по ней регулярно езжу, потому- знаю: её реально не размывает, несмотря на ливни жуткие.
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Я правильно понял, что речь идет о грунтовке, да? Я вот об этой грунтовке: "трассы государственного значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши из-за сильных ливней подмыло грунт земельного полотна проезжей части"(с) Как-то не очень стыкуется, верно? Трасса между портами и вдруг- грунтовка. Ай, да Омелян гиперлупный!
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Андрей, временами, читаешь тебя - вроде мужик толковый, но временами как "выдашь", что-нибудь - "хоть стой, хоть падай"... У тебя на судне, движок "гайками срать" начнёт, потому что регламентные работы провели некачественно - ты кого винить будешь? Механика, или директора пароходства? Знаю случай - жители одного села работали в дорожно-строительной организации. Ремонтировали дорогу, у села... Чуть не половину стройматериалов, включая и асфальт, вывезли "налево", и, "на халяву", заасфальтировали свою улицу, с подъездами к домам... А сейчас, сидя на пенсии, "гавкают" на "власть", что у них, к селу, от райцентра, дорога хреновая...
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А шо не так? Дорога государственного значения. Так? Так! Кто у нас Министр Инфраструктуры? Омелян? Он самый! Какого хрена в его хозяйстве такой жуткий бардак? Это уму непостижимо: в 21-м веке, трасса государственного значения- грунтовка! А этот отец-герой- вешает лапшу о чем угодно, только не о своем заведовании, в котором- кошмар!
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Андрей, зимой 1941-го, под Москву прибыли полки из Сибири. В том числе, и артиллерийские. При проверке, оказалось, что во многих орудиях, из "откатников", была слита гидрожидкость - спиртоглицериновая смесь... На морозе лили на лом, поставленный в тазик. Глицерин, на промороженном ломе, застывал, а спирт сливался вниз... А потом, заливался, в горло... Под расстрел пошли пьяницы, командиры орудий, и подразделений (тогда не было "штрафбатов"). Ни Тимошенко, ни Жукова, в этом, никто, не обвинял...
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А Тимошенко- за что??? Он тогда уже под Москвой не командовал, его на юга перебросили. А Жуков- тот просто неприкасаемый. Так что- правильно всё. Ну, да- Шапошников тоже не виноват- он как раз болел. Потому, во всем виноват товарищ Сталин, да?
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Сказать-то, "по сути", есть что? Доказать, что не прораб, или начальник стороительно-монтажного участка, виноват, в недострое, а лично, Омелян, сможешь? Тогда, будешь в Гане, обзывать непотребными словами, начальника пароходства, или хозяина, за то, что механик поленился, в движке судна, лишний раз, поковыряться, и наладку, произвести...Это очень поможет, в передвижении судна...
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Жителі навели порядок в селі, в країні, заасфальтували все гуртом, їхній начальник і здоровий чиновник(и) отримали кєш, конвертували на долари з траншу МВФ, оставивши всім боргові зобо'язання, і перевели гроші на Кіпр, їхні діти поїхали навчатися в Лондон, бо вже є за що, сюди вони більше не вернуться. Все добре, тільки от селяни "гавкають", от же ж собаки
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Ну, і що ти ЦИМ сказать хочеш? Що крадуть тільки "нагорі"? А решта - "кристально чисті"? Тк я тобі відповім - НІ... Всі крадуть... Тільки кожен краде те, до чого руки дотягаються, і стільки, скільки влізе... У когось влазить лише у кишеню, а у когось - у залізничнний ешелон... А ті, хто не краде, діляться на чотири категорії: ті, хто не має доступу до того, що крадуть, ті, хто боїться і лише заздрить, байдужі, та "ідеалісти"... Останніх - одиниці...
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Звичайно ж, красти це погано , але одні крадуть на ковбасу купити, інші на ковбасний заводик.Ще по-іншому, помилка воєводи означає програш, помилка одного солдата нічого не означає, коли воевода діє безпомилково.
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Буває, і помилка "простого солдата" коштує дорого...
Під час Другої Світової помилка дешифрувальника, що дешифрував, у Лондоні, повідомлення агента, привела до знищення цілої розвідувально-диверсійної мережі у Франції.
А "довгий язик" п"яного вірменського воїна призвів до знищення вірменського війська, що готувалося дать відсіч персам - він виляпав у шинку місце дислокації резерву, у очеретяних плавнях. Перси підпалили плавні, і військо згоріло... А решту перси, добили... (І Вірменія аж до цього дня, перестала буть "Великою", що простягалася від Кури, і південніше озера Ван... ).
У 19-20 століттях, було кілька залізничних ктастроф, з численними жертвами, поки, випадково, лікарі не виявили, що машиніст, який залишився живий, не відрізняє зеленого кольору, від червоного... Так було виявлено таке вроджене захворювання, як "дальтонізм"...
Прикладів досить?
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Це все помилки головнокомандувача, бо його задача зробити систему "захисту від дурака" В Ізраїльській армії солдату і не тільки солдату дозволяється і розраховано на те, що "розговориться", але для системи це не критично До речі, Машиніст може бути дальтоніком, бо забороняючий сигнал завжди горить зверху, а дозволяючий завжди знизу. В моїй молодості був випадок з маневровим тепловозом, коли шкільники змінили світлофільтри, і нічого не трапилось-бригада виявила пильність
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Буває і помилка солдат дорого коштує, але помилка більш старшого коштує набагато більше, старші можуть виправити, підправити за молодших, а молодші не сможуть блокувати помилки старших.Ще по-іншому, візьмемо абстрактну країну, простий , рядовий зрадник країні зкоди багато не зробить, а от царь може підписати , скажімо , сепаратний мир, і вуаля-немає країни, і ніхто нічого не зробить
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Ну, куди мені, до "теоретика світового рівня"... Ти не родич "Ігору Л"? Схоже...
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Перемога, ура ! Іду святкувати ! Ні,не родич.Тільки мені здається що я все одно не переконав.От нащо в лапках слова, треба без лапок, ви мене принижуєте Понад 60 населених пунктів знеструмлено через негоду в Україні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9132
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Поздоровляю... Що таке "бритва Оккама", знаєш? Потренуйся... І тебе люди будуть сприймать більш серйозно...
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А асфальтована дорога не на грунт кладеться? Ніде не написано що вона без покриття і не підвісна як кличківський міст.
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Цитирую, специально для защитника Омеляна:"грунт земельного полотна проезжей части"(с). Понимаете, да. Шо, снова нет??? Повторяю заклинание: земельное полотно проезжей части. Ну... как сейчас, дошло? Ну, вот и хорошо.
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Я не знаю как там на самом деле, но журналисты порой такого напишут, что всё окажется совсем не так как на самом деле. Это так к сведению. Без всякого намёка и утверждения.
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Андрей, ты опять "за своё"? Я тебя судовождению учу? Нет... И другие - не учат... Так и не лезь туда, в чём не шаришь... Если уж, хочешь "доколупаться", то там иная глупость, написана... Не "земельное полотно", а "земляное"... Кроме того, прямо на землю, асфальт не кладут, а делают специальную, песчано-гравийную, "подушку"... Не буду "углубляться" - там, для каждого типа грунтов - свои требования... В некоторых случаях до десятка различных слоёв, укладывается... (Если интересно, посмотри в "гугле" "Строительство дорожного полотна автомобильных дорог").
Как делали ЭТУ дорогу - тебе неизвестно... Нарушены-ли, ГОСты... (и в чём именно, нарушены) - тоже. Но "хоцца, кому-нибудь, по морде треснуть!...".
(А в прокладке дорог, я разбираюсь, побольше тебя... По молодости учил такой предмет, как "Инженерное дело"... Там нас учили, в том числе, и прокладке дорог, в прифронтовой зоне... Препод въедливый был, поэтому, помню...).
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Мне шо, для тебя уже повторять? Ладно, я тебя пожалею и не стану повторять ТО, ЧТО НАПИСАНО! А напутственно-снисходительный тон- оставь для бесед с детками. Лады? Вот и молодец.
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А меня ЖАЛЕТЬ не надо... Если есть что-то, по сути, так говори, а не виляй, как по извилистому фарватеру... За свои слова отвечать надо... Я тебе привёл кучу примеров реальных, а ты всё твердишь: "Все вы - "*****.сы", один я - "д"Артаньян"!...
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А під асфальтом це не грунт ,і не земельне полотно? І я не апостол Андрій шоб переді мною закляття повторювати.Зараз дійшло? От і добре. Понад 60 населених пунктів знеструмлено через негоду в Україні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7469
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Меньше надо тырить.В Африке дороги не размывает от ливней и перепада температур,а у
мудрой с рождения нации все в разрухе.Мосты падают,дорог нет,помидоры по 40гривен.
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Совок привчив нарід красти і це передається з покоління в покоління.
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еще в африке дороги от снега чистят так быстро, что его ни один водитель не видел ни разу.
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А ты была в Африке и самолично видела, что там дороги от ливней не размывает?
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Могу заявить, со всей ответственностью, только об одной дороге: Аккра-Такоради, около 190 км протяженности. Я по ней регулярно езжу, потому- знаю: её реально не размывает, несмотря на ливни жуткие.
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А чего тогда, то в США, то в Европе периодически проскакивают новости о размытых дорогах?
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Два года назад, со ссылкой на главу канадского правительства, писали, что после зимнего сезона до 30% дорожного полотна канадских дорог, ежегодно, ремонтируется...
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Наши эмигранты походу ремонтируют. Как Южный мост в Киеве.
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