 МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві

Про це в ефірі телеканалу "Россия-1" заявила офіційний представник відомства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Захарової, дипломатичні працівники та державні ЗМІ порушили правила у зв'язку з висвітленням несанкціонованих акцій у Москві. У зв'язку з цим МЗС РФ направить офіційні звернення до американської та німецької сторони.

Вона зазначила, що американське посольство в Росії "найактивнішим чином" було залучено до несанкціонованих акцій, які відбулися 3 серпня в Москві.

"Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - зазначила Захарова.

Претензії до німецької сторони пов'язані з публікацією телеканалом Deutsche Welle заклику до москвичів виходити на акцію протесту.

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Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.