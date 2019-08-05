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Все про:Німеччина (1245) МЗС РФ (507) Москва (609) протест (955) США (5236) Захарова (161)

 МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США та Німеччину у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це в ефірі телеканалу "Россия-1" заявила офіційний представник відомства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Захарової, дипломатичні працівники та державні ЗМІ порушили правила у зв'язку з висвітленням несанкціонованих акцій у Москві. У зв'язку з цим МЗС РФ направить офіційні звернення до американської та німецької сторони.

Вона зазначила, що американське посольство в Росії "найактивнішим чином" було залучено до несанкціонованих акцій, які відбулися 3 серпня в Москві.

"Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - зазначила Захарова.

Претензії до німецької сторони пов'язані з публікацією телеканалом Deutsche Welle заклику до москвичів виходити на акцію протесту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141200
 
 
 Топ коментарі
 
Россияне конечно не украинцы, но люди они такие же как и мы. Другое дело, что в Киеве все люди отлично понимали и то, кто вышел на улицу, и то, с кем вышедшие на улицу имеют дело. В Москве же вышедшие за свои законные права граждане столкнулись не с тем, с чем они думают. Обратите внимание на то, удивление, какое было у митингующих когда они увидели с какими радостными лицами стояли полицейские в оцеплении. Оцените с какими улыбками на лицах московские мусора метелили женщин и детей. Несложный анализ ситуации позволяет сделать следующий вывод: москвичи не понимают того, с кем они имеют дело. Они столкнулись не со своими русскими ментятами, а перед ними стоит во всей своей красе тот монстр имя которому имперский синдром. Им противостоит русский Крым и русский Донбасс, их будет бить своими дубинками русский Карабах и русское Приднестровье и им в лицо при этом будет смеяться русская Абхазия и русская Осетия.
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Машка опять чего-то вы..дала
А сама-то поняла, что сказала?
Это даже не говорящая голова - просто рот, несущий помет, пардон.
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Никто в мире больше чем проклятая сатанинская русомразь не вмешивается во внутренние дела всех стран, не ведет подрывную работу, не организовывает массовые убийства. И никто в мире больше чем проклятая сатанинская русосвинья не вижжит на весь мир про то что все вмешиваются в их внутренние дела
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Если скабеиха сливной бачок, то захарова выгребная яма
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У нас Штати теж влаштували Майдан з наколотими валяночками, оранжевим нєбом і таким же верблюдом. Бггггг.
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чергова партія кокаїну доставлена в МІД расеї вчасно
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10-рной facepalm
Интересно, это они себя успокаивают?
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А ці Европи з Америками вас ще вибори заставляють проводити. Щоб якийсь там народ все вирішував. Каніиель розводять, демократи хренови, хай би сцарь всіх призначав.
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Американские дипломаты по всему миру ведут себя одинаково, раздавать печеньки тем, кого собрали те, кому до того были розданы гранты, обычное явление.
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От же шизофреники, какое США, то Ярош все натворил.
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Кстати шо то этого отморозка не видно!
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так 3.2 миллиона Га в кацапстане подпалил и дамбу подрыл, только это секрет!
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Машенція це марсіанє винні - готов офійійне звернення до красної планети )) МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 616
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Ну да, разве могут жители самой прекрасной роисси быть чем-то недовольными. То вражеские капиталистические страны баламутят чистую воду путинизма своими грязными демократическими ручками
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Никто в мире больше чем проклятая сатанинская русомразь не вмешивается во внутренние дела всех стран, не ведет подрывную работу, не организовывает массовые убийства. И никто в мире больше чем проклятая сатанинская русосвинья не вижжит на весь мир про то что все вмешиваются в их внутренние дела
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Надія є.....
Кусюк же там.
Він знає ,як почать Майдан.
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Тут слід розуміти одне, повністю перегорнути риголету захеровой, коли воно каже одне, а у скріні інше...)) смерть клятій масковії!!!!
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канешна это она во всем виновата, мировая закулиса...., странно, что еще не приплели мировой сионизм...
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Наступним винуватим буде Трамп,допомогу в гасінні лісу пропонував,то він його і підпалив.
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На вашей сатанинской московской помойке НИКОГДА не будет как в Украине. Потому что вы народ-мразь и вас ВСЕГДА ваши вожди будут миллионами избивать на улицах как дешевых проституток
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Ага, ага. А самое занятное, что "мудоханием" запоребриковых в центре Москвы руководил и бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы .Источник: https://censor.net.ua/v3141124
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Згоден. Чим більше кацапня вибиватиме один одного, тим краще. А зовсім буду стоячи аплодувати, коли опли академіка вирізатимуть мацкву.
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и не обольщайся кацападаль, как в Украине у вас никогда не будет. будет как в Сирии МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 6739
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" И не смотрели на реакцию пиндосов с подпиндосниками. "
МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 5938

Вы ошиблись адресом, вам на сайт прохановской газетки "Завтра".
Это там тролляки российские друг друга "подпиндосниками" величают.
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"На Украине", любитель запоребриковой долины? ****** в свою любимую, свинья чухонская-там "на" рассее есть где развернутся.
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Було б непогано головного майдауна з Мавзолею витягти і відмудохати.
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здохни клята масковська імперія, гори у пеклі масковія клята!!!!
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очень интересно лупят только цапов кавказцев нет МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 3060 к чему бы это или федерашка не одна страна или там разные сорта крепостных холопов
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На конец то прозрели. Для спасения вяликой расии не Евреев надо бить, а пи-дить руских, при чём жестоко и беспощадно, желательно почаще и самое главное везде где они есть.
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хачей россия полностью устраивает....знаешь кому дать и с кого взять....ВОТ И ФСЁ.
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так вас на федерашке не понять кто у вас по определению глубиный народ кого в них записало ваше хйло кого бить нельзя ? у адика были тирольцы а у вас МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 562
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Мути Ангела сосисками наколотыми московитов угощала! Лично!
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Август 2019 года. Столица Московии стойбище "Москва".

МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 6375
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как говорила моя учительница русского языка когда я стоял у доски:
эсли будешь отвечайт прафильно будешь ест белий булька!
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Апельсинами же! МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 5492
Все жду, когда же, ну когда, в РФ какой нибудь бизнес "печеньки Госдепа", это же будет хит продаж!
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Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
но ещё и в штаны насрал.
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,,,и шо...опять завербованный рашистом немецкий Макрель будет защищать кремлевского работодателя...?Али выгонят рашиста с ПАСЕ к ,,,,ям ,совбеза ООН и поток недоделанный завяжут узлом на шее расейского керманыча ,,,
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_Будет защищать даже когда рашисты на Балтику нападут. Даже не сомневайся. У этой мрази совести нет абсолютно.
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А я думал, что "лазеры США, которыми Сибирь спалили" - это дно...
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Что, правда? МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 8216
Совсем плохо стало с мозгами у лахты.
Плохи дела, ой, плохи.
Не реагируют российские ширнармссы на "происки врагов народа".
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митинги и шествия в Москве организованы самим кремлём, как способ "выпуска пара" и запугивания оппозиции
точно так же выдуман блогер Макс Стеклов ( Синица), якобы призвавший к убийствам детей силовиков
также выдумано и ответное письмо силовиков к протестантам
аналогичную тактику фсб применила в своё время в Кемерово, когда во главе пострадавших от пожара семей вдруг появился доселе никому не известный молодой человек, якобы потерявший всю свою семью -Игорь Востриков, который умело погасил протестные настроения и позже путешествовавший по Таиланду и США - его наградили ГОДИЧНЫМ отпуском от службы в охране российского президента
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"как способ "выпуска пара" и запугивания оппозиции"
Российским ширнармассам, после поднятия пенсионного возраста за возраст дожития, стало не до ловли биндер в кисельвизоре и "происков пендосов", так весь "пар ушел в свисток".
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Идея создания украинского русскоязычного телеканала для вещания на русскоязычную аудиторию Это лишняя трата денег,может договориться с несколькими зарубежными каналами и выходить для начала один раз в сутки с правдивыми новостями на "Голос Америки голос Украины из Вашингтона)" или голос "Речь Посполитая трех народов", ведь речь идёт об огромном русскоязычном пространстве, частью которого являются не только этнические русские или граждане России, но и представители многих других народов и государств, где русский язык выступает средством коммуникации..
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Коллаборантам на заметку. 2 августа 1945 г. Чехословакия лишила права этнических немцев на получение чехословацкого гражданства. В 1945-1946 гг. из Чехословакии были депортированы 3 млн судетских немцев, которые в 1938-м с криками "Гитлер, введи войска!" поддержали аннексию Судет
(C)
@Vitauskas_A
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Я согласен,нужно на Кубани лишить права этнических московитов на получение украинского гражданства,но вначале нужно Орков погнать с Донбасса и Крыма(Турция должна помочь,зачем ей Космические войска московской Орды в Крыму? МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 2904 .)
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А кто же еще? МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 4644 МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 8396 Хотя, по правде говоря, не хотелось бы иметь такого соседа, и вообще не иметь с ним ничего общего.
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Нужно сейчас думать Украине( и ЕС) о создании буферных зон в Белгородской,Смоленской, в Ростове на Дону. Нужно расшатывать там население против московской Орды МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 2651
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За 100 - летнюю селекцию и дебилизацию страна-паРаша добилась того что хотела - вырастила ублюдков и брехливых дегенератов 80%. У них отсутствует даже само желание думать и сомневаться в инфе с телевизора. А коли так. ими легко управлять, легко им брехать, поверят ... что они и делают.
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Я прямо удивлён и разочарован.А где сионистский след,где продажа пассии мировой закулисе?
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И горящую тайгу пусть на фрау Меркель спишут. МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 4493
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От Маха опять нажралась! Я не представляю ,как Зелюк собирается с ними договариваться!! Вот скажите мне, каким образом США могут устроить беспорядки в Моцковии если технологии добычи Нефти и газа в Сибири Используются Американской Компанией Шелл??? Вот обьясните этой тупорылой ,что США- это страна гарант целостности РФ! Блин, эти дебилы кричат что Запад их обворовует, покупая за бесценок Нефть и Газ, продажа которых составляет 60 или 70 процентов ВВП Кассапии. Они вообще то понимают , что если перестанут его пркупать, то Кассапия просто развалится! Я не шучу! Это реальность! У них просто покупать больше нечего, потому что ничего больше нет! И что их Земля просто нахрен никому не сдалась, хотя нет, извините, Китаю по зарез надо- у них миллиард населения им жить надо где-то.
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Винні всі, крім самої рашки. Навести порядок по правам людини у рашці не хочуть. Для них порядок це Соловки.
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"Ми билися за волю -
Вони ж за нові тюрми
Із Леніним і Троцьким на чолі..."
(с) З-під вражої охрани
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Гениальное заявление, опять проклятые пендосы мутят воду в демократической России, радует одно, что ещё остались те москвичи которым не безразлично что творится в их государстве, они всегда отличались от остальной России и были ударной силой, их конечно гораздо меньше, чем было, но достаточно чтобы испортить жизнь карлика и его свиты
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я знову ж, в 2979-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Это вы виноваты, что я насрала у вас под дверью.
Это вы не дали мне бумажку!
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Ха-ха. У нас америкосы с немцами гомосеков по улицам водят, лично присутствуя , и никакого вмешательства. Мусора с довольными харями под козырек берут.
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я лучше рядом с гомосеками буду жить чем с вами рашистами))
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Та уже сразу иди продавай свои отверстия в содомит-притон, не мучайся по капле выдавливая из себя совка. Выдавливай по-максимуму.
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ну вот совок голимый как раз ты. нетерпимый к инакомыслию, потому что привык жить в стаде, никакой индивидуальность. у педиков хоть свое мнение есть, у тебя нет
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Если б твои предки терпели такое инакомысли на твоем месте уже были бы исламисты. Ты отрекся от законов своих предков, твоя индивидуальность целиком помещается в соросовский кошелек.
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Я прихожанин истины. И не советую курить газету "Пгавда" во всех ее вариантах, ибо истины в ней нет.
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это сша уговорило московию не регистрировать оппозицию на выборы?)))
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Беркут защищает власть кацапских свиней. И наши свиньи недовольны, шо останутся без корыта )))))))))))
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На конец то прозрели. Для спасения вяликой расии не Евреев надо бить, а пи-дить руских, при чём жестоко и беспощадно, желательно почаще и самое главное везде где они есть.
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США и Германия не пускают на выборы оппозиционеров))))))))
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скоро русаки им будут срать под белый дом и рейхстаг))
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Ага, кроме ***** Deutsche Welle в парашке мало кто читает, а так как он не вышел на акцию протеста, то можно сказать, что призывать было некого! МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві - Цензор.НЕТ 8233
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Як винні тільки Німеччина і США? А як же Ярош? Де Ярош я вас питаю?
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Подписан на Ютуб-канал DW-новости и что-то не помню такого сюжета с призывом идти на митиг. Был сюжет, где российский оппозиционер призывал выйти на митинг и это показали в DW-новостях. Получается, что Машка всё перекрутила, обвиняя именно немцев.
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касапская мусарня прячет морды и снимает нагрудные жетоны , чтобы их не опознали и не отдали позже под суд как беркут СС в Киеве https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochti-tysyachu-chelovek-zaderzhali-v-moskve-na-chetvertoy-podryad-akcii-protesta-1028413745.
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"Ты все пела? Это дело: так поди же,попляши"... (с)
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