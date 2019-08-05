 МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві

Про це в ефірі телеканалу "Россия-1" заявила офіційний представник відомства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Захарової, дипломатичні працівники та державні ЗМІ порушили правила у зв'язку з висвітленням несанкціонованих акцій у Москві. У зв'язку з цим МЗС РФ направить офіційні звернення до американської та німецької сторони.
Вона зазначила, що американське посольство в Росії "найактивнішим чином" було залучено до несанкціонованих акцій, які відбулися 3 серпня в Москві.
"Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - зазначила Захарова.
Претензії до німецької сторони пов'язані з публікацією телеканалом Deutsche Welle заклику до москвичів виходити на акцію протесту.
Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.
У нас Штати теж влаштували Майдан з наколотими валяночками, оранжевим нєбом і таким же верблюдом. Бггггг.
Интересно, это они себя успокаивают?
Кусюк же там.
Він знає ,як почать Майдан.
Вы ошиблись адресом, вам на сайт прохановской газетки "Завтра".
Это там тролляки российские друг друга "подпиндосниками" величают.
эсли будешь отвечайт прафильно будешь ест белий булька!
Все жду, когда же, ну когда, в РФ какой нибудь бизнес "печеньки Госдепа", это же будет хит продаж!
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
но ещё и в штаны насрал.
Совсем плохо стало с мозгами у лахты.
Плохи дела, ой, плохи.
Не реагируют российские ширнармссы на "происки врагов народа".
точно так же выдуман блогер Макс Стеклов ( Синица), якобы призвавший к убийствам детей силовиков
также выдумано и ответное письмо силовиков к протестантам
аналогичную тактику фсб применила в своё время в Кемерово, когда во главе пострадавших от пожара семей вдруг появился доселе никому не известный молодой человек, якобы потерявший всю свою семью -Игорь Востриков, который умело погасил протестные настроения и позже путешествовавший по Таиланду и США - его наградили ГОДИЧНЫМ отпуском от службы в охране российского президента
Российским ширнармассам, после поднятия пенсионного возраста за возраст дожития, стало не до ловли биндер в кисельвизоре и "происков пендосов", так весь "пар ушел в свисток".
(C)
@Vitauskas_A
👍
Вони ж за нові тюрми
Із Леніним і Троцьким на чолі..."
(с) З-під вражої охрани
Это вы не дали мне бумажку!
кругом зрада