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 Політика України
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Все про:голосування (321) підрахунок (14) ЦВК (769) Покровськ (10)

 ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях округу №50 у Покровську

Центральна виборча комісія здійснила повноваження ОВК ОВО №50 і провела повторний підрахунок голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центрвиборчкому, під час засідання 4 серпня Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО №50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065.

Також 4 серпня ЦВК доручила підготувати і надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах з позначкою "Уточнений" ОВК ОВО №119 та №210 до 5 серпня.

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Крім того, прийнято повторно протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №119 з поміткою "Уточнений".

У засіданні Комісії оголошена перерва.

Нагадаємо, 4 серпня вранці авіація МВС доставила представників ЦВК до Покровська (виборчий округ №50).

Напередодні ЦВК встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №50 з нетранспортування у ЦВК протоколу про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" та іншої виборчої документації. ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 і постановила, що сама встановлюватиме результати виборів на окрузі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141198
 
 
 Топ коментарі
 
Унылый клоун драных носках в пролете. По всей Украине.
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А теперь еще и удрал. Сидит, решает там, возвращаться сюда, либо засесть там навсегда.
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Максімка, це ж як треба було накерувати країною, щоб 45,3% українців (100% - 54,7%) у 2014-му році перетворилися вже на 73,23% російськой нєчісті у 2019-му?
І, якщо зможеш, дай посиланнячко хоч на один свій коментар українською, нєросійская нєчість.
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Унылый клоун драных носках в пролете. По всей Украине.
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А теперь еще и удрал. Сидит, решает там, возвращаться сюда, либо засесть там навсегда.
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Так всі папірєнікі зараз удралі на моря. Якраз сезон.
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Максімка, це ж як треба було накерувати країною, щоб 45,3% українців (100% - 54,7%) у 2014-му році перетворилися вже на 73,23% російськой нєчісті у 2019-му?
І, якщо зможеш, дай посиланнячко хоч на один свій коментар українською, нєросійская нєчість.
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Тєлік. Сама страшна зброя- він випалює мізки. А Коломойський таки недурний.
Він не придумував нічого нового- пішов протореним шляхом- втовкмачив люмпену що Порошенко їх обкрадає і недодає.
Перед цим РФ точнісінько так само втовкмачила донбасянам що їх обкрадає Україна.
Тепер донбасяни останній без солі доїдають.
А ти... Прикупи солі. Бо знову опинишся в тій же ситуації що і в Горлівці в 2015.
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Відповідь нижче 8%-м сепаратам від 73%-ів українського народу.Ратичками на сф нехай стукають-стукачки-там їм безмежно зрадіють,бо в Покровську вже себе такі проявили "проукраїнськими" шароварщиами радянськими.
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порохоботи продовжують...

"ліпити святого" з Бариги..
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Кошевий, от ти лукавий, черт.73,23% треба тех множити на явку виборців, щоб порівнювати з 45,3 %, і ще треба порівнювати перший тур з першим туром, другий -з другим, одну категорію, з такою ж. Не годишся ти на суддю,особливо на спортивного, підсужуєш своїи!
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справедливости ради надо сказать, что не только она.
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порохоботська маячня.

вата голосувала за "зажопів":
ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях округу №50 у Покровську - Цензор.НЕТ 6019
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Ну, ладно... Так а результат каков??? Таки Требушкин на белом коне в Раду попадает или второй чудик, с крымской фамилией Аксенов???
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питання у наявності фальсифікацій..і ЗЛОЧИННОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОВК.
за які члени Овк 50 мають піти під суд.
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Удивляюсь.Петрюшка так кацапких холопов окурил порохом сибирской язвы-заражают,пeреходя на персоналии даже на форуме.Насколько тупую 8% ботву набрал этот моральный урод в свою свиноферму-даже в теме о пересчёте голосов сепаратных от народа кандидатов-ни малейшей критики в адрес сепаратистов-только сплошное дерьмо на оппонента взамен.Блин,да такие ничего,кроме отвращения,и не вызывают.Они и есть сепары от народа,которые и 73%-м избирателей прямо на головы готовы нагадить,как и гадили 5-ть лет,обозливши народ до такой степени,что их кышнули от власти на помойку.
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а ты правда видишь какую-то разницу между регионалом Разумковым и сепаратистами? и шо ты запоешь когда русня стройными колоннами попрет в Украину? шо Петя, сукин кот, не подготовил армию к зиме в 2019-м? шо он обнулил боевой дух запретив стрелять в ответ и разрешив только прятаться, як тi мишi по норах? Билли, тебя гипнотизируют "большими" числами. мол, 73% не могут ошибаться. могут! еще как могут. и тут даже к Гитлеру обращаться не нужно, достаточно на рашу посмотреть.
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заражают,пeреходя на персоналии Коли 8%-"українців" хочуть впливати на адміна,аби деактивував 73%-"антиукраїнців"-це називається-диктат.
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Германия и США влияли?Да,влияли по просьбам мокшей-привезти шампусик "За Трампа",дать шнапс"За СП в Германию".Но больше всего повлияло мирное устранение порошизма в Украине.Мокши-они такие-даже рус с Кия горилку привезёт-все сразу становятся русския.Зависимость-это страшно,впрочемь,как и обкуренные дымократы или дячка МП Петра Порошенка адепты.
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он обнулил боевой дух запретив стрелять в ответ и разрешив только прятаться,

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ольгінські почали гнобити наступного Президента України.. ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях округу №50 у Покровську - Цензор.НЕТ 2677
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Дамбас так і Проффесора обирав в 2010 році шляхом махінацій. Нічого дивного.
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а из-за чего такой дрыстач? слухам наріда, для узурпации одной тушки в раде не хватает или шо?
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