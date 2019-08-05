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Все про:Нацполіція (7978) Харківщина (757)

 Тіло чоловіка виявили в ставку на Харківщині, поліція підозрює навмисне вбивство

До Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення, що в селі Михайлівка в ставку на території села виявлено невідомого чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Під час огляду експерти виявили на тілі померлого тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 56-річний харків'янин.

Слідчі Первомайського відділу поліції внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Тіло померлого направлено в морг для встановлення причини смерті. З’ясовуються всі обставини смерті чоловіка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141197
 
 
 Топ коментарі
 
Не позорься... Тебе нужны точные данные? Даю:
"Калибр ружья - 12. Диаметр ствола - 18, 5 - 18, 2 мм(в зависимости, от производителя... ТОЗ выпускал 18,5мм, Иж - 18,2мм).
Калибр 16. Диаметр ствола - 16,8 мм.
(А.В. Сицко, М.М. Блюм, И.Б. Шишкин, "Советы начинающему охотнику" (Блюм - один из известнейших оружиеведов СССР)., "Справочник охотника", Изд. "Беларусь").
Тебя такая аргументация, устраивает?
Теперь объясняю для "гы-гы" - в охотничьем гладкоствольном оружии классификация калибров - условная, восходящая ещё к 18 веку. Калибр определялся количеством пуль, которые можно было отлить из английского фунта (400 грамм), свинца. Если пуль было 10 - был "десятый", 12- "двенадцатый"... Исключение составляет лишь 410-й... Его диаметр - 10 мм.
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В межах населеного пункту в аренду ставок не можна взяти.
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Ну, пошли "гипотетические " теории... Да дайте хоть судмедэксперту, с криминалистом, поработать! Может, его туда, уже убитым, привезли! С того же, Харькова...
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может и не привезли, а сам приехал...об инвалидной коляске в камышах молчок?
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Ну, я же сказал - дайте "спецам" поработать... А коляска, может быть, и "не при делах"... (Несколько лет назад случай был - кумовья охотились, на кабана. И один "пулю словил", из кустов. Второго кума "за жабры"... Следак уже был готов предъявить обвинение, а тут из СМЕ звонят - пулю вытащили, из тела... Пуля - 12-го калибра... А у кума - ТОЗ-БМ, 16-го... А диаметр 16-го - более чем на милиметр уже, чем 12-й... И всё...
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"Гы-гы" - это не ко мне... С подобным тебе - в "95-й квартал"... Там подобные высказывания - в тренде...
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харьков криминален без гы-гы...а вот "диаметр 16-го - более чем на милиметр уже, чем 12-й" - это гы-гы - "более чем на милиметр уже" - так закрутить калибры)))
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Не позорься... Тебе нужны точные данные? Даю:
"Калибр ружья - 12. Диаметр ствола - 18, 5 - 18, 2 мм(в зависимости, от производителя... ТОЗ выпускал 18,5мм, Иж - 18,2мм).
Калибр 16. Диаметр ствола - 16,8 мм.
(А.В. Сицко, М.М. Блюм, И.Б. Шишкин, "Советы начинающему охотнику" (Блюм - один из известнейших оружиеведов СССР)., "Справочник охотника", Изд. "Беларусь").
Тебя такая аргументация, устраивает?
Теперь объясняю для "гы-гы" - в охотничьем гладкоствольном оружии классификация калибров - условная, восходящая ещё к 18 веку. Калибр определялся количеством пуль, которые можно было отлить из английского фунта (400 грамм), свинца. Если пуль было 10 - был "десятый", 12- "двенадцатый"... Исключение составляет лишь 410-й... Его диаметр - 10 мм.
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гы-гы)))...написал "более чем на миллиметр уже" того, что выше...и так много
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По сути что-то, есть? 18, 5 -16,8=1,7мм... Я, в чём-то, ошибся, "криминалист доморощенный"?!...
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Скорее всего арендаторы, которые незаконно требуют деньги за любительскую и спортивную рыбалку.
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зелебобики, а рыба еще гниет с головы или уже царь хороший бояре плохие? Тіло чоловіка виявили в ставку на Харківщині, поліція підозрює навмисне вбивство - Цензор.НЕТ 9407
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