 Тіло чоловіка виявили в ставку на Харківщині, поліція підозрює навмисне вбивство

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Під час огляду експерти виявили на тілі померлого тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 56-річний харків'янин.
Слідчі Первомайського відділу поліції внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Тіло померлого направлено в морг для встановлення причини смерті. З’ясовуються всі обставини смерті чоловіка.
"Калибр ружья - 12. Диаметр ствола - 18, 5 - 18, 2 мм(в зависимости, от производителя... ТОЗ выпускал 18,5мм, Иж - 18,2мм).
Калибр 16. Диаметр ствола - 16,8 мм.
(А.В. Сицко, М.М. Блюм, И.Б. Шишкин, "Советы начинающему охотнику" (Блюм - один из известнейших оружиеведов СССР)., "Справочник охотника", Изд. "Беларусь").
Тебя такая аргументация, устраивает?
Теперь объясняю для "гы-гы" - в охотничьем гладкоствольном оружии классификация калибров - условная, восходящая ещё к 18 веку. Калибр определялся количеством пуль, которые можно было отлить из английского фунта (400 грамм), свинца. Если пуль было 10 - был "десятый", 12- "двенадцатый"... Исключение составляет лишь 410-й... Его диаметр - 10 мм.