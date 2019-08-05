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 За кордоном
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Все про:Єврокомісія (278)

 У Європейській комісії попереджають про потенційну небезпеку безпілотників

На думку експертів, дрони можуть стати інструментом для терористів.

Про це заявив комісар з питань безпеки ЄС Джуліан Кінг в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Дрони стають дедалі потужнішими і більш привабливими не лише в законному використанні, але й у реалізації ворожих планів", зазначив він.

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Європейська Комісія уважно стежить за "поточною загрозою і тим, який вигляд вона матиме в майбутньому", - додав єврокомісар. "Ми підтримуємо країни-члени з метою створення мережі для обміну інформацією з цього приводу та посилення залучення на міжнародному рівні, а також передачі коштів на проєкти, спрямовані на захист від безпілотників, використовуваних з поганою метою", - підкреслив Кінг.

Конкретні приклади такої загрози надходять, наприклад, із Росії. Під час чемпіонату світу у 2018 році російські силовики виявили плани терактів. Голова ФСБ виявив тоді, що терористи планували атакувати безпілотниками іноземних уболівальників.

Крім того, уже тривалий час дрони стають загрозою в аеропортах. "Терористичні угруповання та ті, хто діють поодинці, демонструють велику рішучість атакувати цивільний повітряний рух", - заявило в березні Міністерство закордонних справ Німеччини.

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Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA), з центром у Кельні, опублікувало в червні результати, які до червня наступного року мають бути внесені до законодавства європейських країн.

Окрім технічних вимог, лист містить стандарти безпечної експлуатації. Безпілотник має бути легко ідентифікований, щоб "влада могла відстежувати його за необхідності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141196
 
 
 Топ коментарі
 
Кирилл Шрайбер
42 мин. ·

ШАМАНАМ ПОРА ЛАПКИ ПООБРЫВАТЬ, И БУБЕН НА БАШКУ
В прошлый раз шаманы на своем курултае сожгли 5 верблюдов во славу Путина. Что-то как-то неудачно получилось. - И Путину славы не прибавилось, и Сибирь сгорела нахуй. И утопла.
Не разумней ли сжечь одного Путина во славу 5 верблюдов?
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"Конкретные примеры такой угрозы поступают, например, из России. Во время Чемпионата мира в 2018 году российские силовики обнаружили планы терактов. Глава ФСБ обнаружил тогда, что террористы планировали атаковать беспилотниками иностранных болельщиков."

Идиоты, это кацапы вам рассказали как они вас будут атаковать, прикидываясь террористами....
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Тоесть угроза будет исходить от беспилотников а не от кремля, которому Запад потакает? Ето все равно что нужно бороться с компьютерами а не с росийскими хакерами работающими на кремль.
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"Конкретные примеры такой угрозы поступают, например, из России. Во время Чемпионата мира в 2018 году российские силовики обнаружили планы терактов. Глава ФСБ обнаружил тогда, что террористы планировали атаковать беспилотниками иностранных болельщиков."

Идиоты, это кацапы вам рассказали как они вас будут атаковать, прикидываясь террористами....
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Таких пять беспилотников могут завалить террористам из Московии Керченский мост В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников - Цензор.НЕТ 6354 В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников - Цензор.НЕТ 6354
 показати весь коментар
 
 
Тоесть угроза будет исходить от беспилотников а не от кремля, которому Запад потакает? Ето все равно что нужно бороться с компьютерами а не с росийскими хакерами работающими на кремль.
 показати весь коментар
 
 
Кирилл Шрайбер
42 мин. ·

ШАМАНАМ ПОРА ЛАПКИ ПООБРЫВАТЬ, И БУБЕН НА БАШКУ
В прошлый раз шаманы на своем курултае сожгли 5 верблюдов во славу Путина. Что-то как-то неудачно получилось. - И Путину славы не прибавилось, и Сибирь сгорела *****. И утопла.
Не разумней ли сжечь одного Путина во славу 5 верблюдов?
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Тут ещё более сумасшедшие вещи, предлагаются, чем сжигание верблюдов... Дочка Пескова предложение толкнула публичное - использовать пожары в Сибири, для сжигания мусора, вывозимого из свалок Москвы и других крупных городов России...
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Шо? Серьезно??? Хотя я видела ее на видео в Крыму ( на заводе)...🤮🤮🤮
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Да... Я ЭТО вчера, на сайте газеты, "Русский Еврей", прочитал... (этот сайт, довольно объективен - "и нашим, и вашим").
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А государства не пробовали жить честнее - глядишь - и желание попользоваться дроном
для атак отпадёт ?
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Люди, как социальные объекты, не могут быть равны в принципе.
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Представить страшно, что может сделать всего один беспилотник, распыливший над городом всего один литр N-(O-Метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидина... Того самого "Новичка"...
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это ж сколько котов от голода перемрет
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Удивили... "Джинн УЖЕ выпущен, из бутылки...". Вспомните Жюля Верна, Герберта Уэлса... Фантастические изобретения, описанные ими в романах, чуть-ли не на процентов 90, воплотились в реальность, в течение столетия... В теперешних фантастических фильмах мы, уже второе десятилетие, видим, как "дроны", с оружием на борту, совершают теракты... Вы думаете, в "конторах", в аналитических отделах, сидят дураки? Или вы думаете, что "профессоры Нимнулы", бывают только в мультиках про Чипа и Дэйла? Таких "Нимнулов" аналитики "контор", отслеживают, контролируют, и их изобретениями, пользуются, вовсю...
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надо запретить автомобили. ведь автомобили убирают регулярно народу значительно больше чем любые террористы, и дронами тоже..))))
и почему каменный топор в свое время не запретили?..)))))))))
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Дроны - потенциальная угроза.
Автомобили - реальная!
Последние годы теракты совершаются с использованием автомобилей.
Нужно запретить автомобили !!
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Бензин тоже пора запрещать, он жеж прекурсор. Опять таки коктейли молотова с нево...
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чувствую забанят производство дронов с дальностью выше х, но терористы будут увеличивать эту дальность кустарными методами.
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