 Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Назаров обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, останні п'ять років він був другою за впливом людиною в ГШ ЗСУ, правою рукою начальника ГШ Віктора Муженка, перебуваючи на посаді виконувача обов'язків першого заступника начальника Генштабу", - нагадав він, також вказавши, що Назаров визнаний Павлоградським судом винним у службовій недбалості, що дозволила російськими диверсантам збити літак Іл-76 у Луганському аеропорту.
"Генерал подав апеляцію. За роки після винесення вироку Назаров домігся звільнення двох військових льотчиків - експертів у справі за Іл-76", - уточнив Бутусов.
За його словами, Назаров також фігурує в справі про службову недбалість в Іловайській битві, яка до суду досі не дійшла.
"Після звільнення у генерал-майора Назарова буде достатньо часу для участі в судових засіданнях", - резюмує журналіст.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Они даже дыныэриях "народный трибунал" организовывали.
Той, що продав літаки і танки ЗСУ?
А то что вы хотите посадить петю вместе с теми кто и сбил этот самолет это совпадение?
Пуйло, кстати, открыто заявлял о том, что лучший ("предсказуемый") президент Украины для мацквы- это никто иной, как твой Пеця. Как тебе ещё сказать ПРЯМО, чтобы до тебя наконец дошло???
Максим 811fe881, пруф, на ці слова ***** або ти БАКЛАН.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
А посадить Петю и подельников - это необходимость
а жуков сколько народа зря загубил, а сейчас в харькове в почете, все борются чтобы его именем все называть...
Тут на форуме куча зелеботья которое обвиняет власть в том, что онп не послала как товарищ Жуков на убой сотни тысяч,а заключила минские соглашения.
И одновременно обвиняет что послала тех кого послала и их убили.
Полный когнитивный диссонанс и инфантилизм
Вот к тому и привели что противник совершил ответные действия:сбили ИЛ - 76,организовали Изваринский котел и прямое вторжение псковских десантников под ЛАПом.
У Муженко и Порошенко глупый,а у тебя самый что ни на есть умный.
И конечно парад в Севастополе.
Ты мне напоминаешь Толика Гриценко.
Тот все знает как надо,но не захотел брать на себя ответственность.
Да и опасно это.
В случае чего можно не успеть сдрыснуть за границу и будешь повешен русней,поэтому лучше спрятаться под стол,а на стол поставит. Каравай для встречи.
А, ну это многое объясняет, почему он был неприкасаемым все эти годы
Патриоты спрашивают почему по русне не отработала авиация?
Патриоты не знают что у наших самолетов нет средств борьбы с рашинской пво?
Уберут Петиных людей отовсюду, будут вам ответы на те вопросы, которые вы даже не задавали
Так с точки зрения "патриотов" нужно было послать наших хлопцев на убой как генерал Назаров или не нужно было?
Кто то должен взять на себя ответственность и послать.
Если все прошло хорошо значит наградить героя,если все пошло не так,то посадить.
Может это и примитивно,но честно.
Но вы явно не из таких.
то начинать нужно с тех кто завел туда.»
https://site.ua/skitalec/8982/
І, ****** лахтинськи, Іловайськ пишеться з ВЕЛИКОЇ літери.
Легализовал, нарушив приказ Муженка. Какого хера он оказался на совещании МВД-эшников. Кто его туда "делегировал"? В чём был там его интерес? В чём мотивация???
"Тогда как раз была создана группировка из подразделений, добровольческих батальонов МВД. От нас тогда была привлечена по их ходатайству (МВД) только механизированная группа - это техника 51-й бригады, частично техника ротно-тактической группы 17-й бригады. Затем там еще была сборная (группа) из 93-й бригады, которая подтягивалась по решению руководителя сектора "Б" генерала Хомчака. И управление должно было бы осуществляться ними. Но тогда генерал Хомчак проявил инициативу в плане того, что я хочу туда уехать, организовать взаимодействие. Так случилось, что уже в период 20-21 августа завязались эти бои за Иловайск и он там так и остался и уже выходил непосредственно в ночь с 28 на 29 августа", - вспоминает начальник Генштаба.
І Степан Бандера- Герой України.
Так?
О мове уже высказался Манафорт на суде, сдав Тягнибока с потрохами.
В Украине живет не один этнос, а много, религия тоже не одна
Мусульмане, УПГКЦ, католики римские, иудеи, буддисты - все религии имеют право исповедываться. Я, кстати, от сторонников Порошенко ни разу не получила ответ, какую именно веру принёс Петя.
Армию создавали добровольцы, волонтёры, обычные люди, которые отдавали все, что у них есть.
ЕС и НАТО - да, но это без Пети гораздо более реально, чем с ним. Наконец-то.
Бандера - герой, да.
Подальше от Москвы? Ну от *********** кремля да, но ***** ж не вечное, режим этот не вечный.
Петю уже вон пережили, и путю переживем.
Географию никто не изменит, и Украина не проснётся завтра в Южной Америке.
Так что тут надо решать концептуально, потому что вариант Израиля мне лично не нравится - там война идёт нескончаемая десятилетиями. Теракты.
Я такого для Украины не хочу.
А цель я написала уже выше - единая мирная соборная Украина.
Это же так просто осознать что война это когда цель такая стоит убить как можно больше солдат противника.
Ой ржу не могу.....
ничего не сделает за Иловайск! Отмоемся!", - экс-пресс-офицер АТО. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/366328/general_nazarov_skazal_nam_nikto_nichego_ne_sdelaet_za_ilovayisk_otmoemsya_ekspressofitser_ato_video
21.12.18 13:59
Генерал Назаров уже став "фахівцем у
галузі права", хоча не знає як військовослужбовець бойового статуту, -
адвокат Погосян
https://censor.net.ua/ua/news/3103527/general_nazarov_uje_stav_fahivtsem_u_galuzi_prava_hocha_ne_znaye_yak_viyiskovoslujbovets_boyiovogo_statutu
В його апеляції йдеться, що його посада та посадові
обов'язки не були закріплені в чинному законодавстві, як і посада Муженка,
самопроголошені "Л/ДНР" не були визначені терористичними
організаціями, і взагалі за Законом "Про боротьбу з тероризмом"
військових не могли залучати до АТО для участі в безпосередніх бойових діях.
Одне запитання, яке б хотілося поставити Назарову В.М.:
"А що робив генерал Назаров з травня 2014 року на незакріпленій посаді
начальника штабу АТО та за що отримував грошове забезпечення, пільги та орден,
та яке мав право командувати особовим складом ЗСУ, долученим до АТО".
Пізніше Погосян опублікував витяги з апеляційної скарги
генерала Назарова:
- "Жодним нормативно-правовим актом в Україні не
визначено посаду начальника АТО та не передбачено посадові обов'язки такої
посадової особи";
- "Муженко В.М. як керівник АТО, згідно з чинним
законодавством України, не був уповноваженою на те особою, а тому його наказ
про призначення Назарова В.М. начальником оперативного штабу - першим
заступником керівника АТО в Донецькій та Луганській областях не породжує
юридичних наслідків та є незаконним";
- "Муженко В.М. на посаду керівника АТО Головою СБУ не
призначався".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3103527
Можливо, вони дійсно нас усіх за ідіотів
тримають?" - додав адвокат і опублікував це відео
До них летіли.
Правильно Наш новый ГОВОНОЗЕКОМАНДУЩИЙ! Доигрались Зебилы?
08.11.18
Приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров
получил квартиру от Минобороны
https://censor.net.ua/news/3095784/prigovorennyyi_k_7_godam_lisheniya_svobody_za_krushenie_il76_general_nazarov_poluchil_kvartiru_ot_minoborony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68217508
01.03.17 Дружина
підсудного генерала Назарова працює у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, -
сестра загиблого десантника https://ua.censor.net.ua/news/430173/***************************************************************************************************
04.09.18
Летчика-испытателя Виктора Лукиянчука,
подписавшего заключение о причинах катастрофы Ил-76, вынуждают уволиться из ВСУ
https://censor.net.ua/news/3084480/letchikaispytatelya_viktora_lukiyanchuka_podpisavshego_zaklyuchenie_o_prichinah_katastrofy_il76_vynujdayut
суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та недоторканість суді гарантується
Конституцією та Законами України), в обов'язках Президента (ст. 106) відсутні
повноваження щодо надання оцінки судового рішення, чи визначати нове поняття
"цивільний" суд"
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова
визнали винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами
літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі.
Коментуючи цей вирок,
Президент Порошенко заявив: "Насамперед як Верховний головнокомандувач -
не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового
генерала до ув'язнення на 7 років.
Последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Нельзя не отметить и то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей нашей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить.
…уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если "календарь" позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление - фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом. Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени - неизвестно.
Серьезные проблемы возникли - причем на пустом месте - и с еще одним важным компонентом боеготовности. Речь идет о снабжении. Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, "зима близко" и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте - непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.
Второе немаловажное решение - приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях.
На фоне разговоров о реорганизации "Укроборонпрома" фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что "сталь не той системы", а БТР-3ДА - "очень дорогие".
http://www.dsnews.ua/politics/bez-edy-bronezhiletov-i-btr-gotovitsya-li-novaya-vlast-sdat-02082019080000