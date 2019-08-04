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Все про:звільнення (598) Бутусов Юрій (996) Назаров (87) ЗСУ (310)

 Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі, подав рапорт про звільнення зі Збройних сил.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Назаров обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, останні п'ять років він був другою за впливом людиною в ГШ ЗСУ, правою рукою начальника ГШ Віктора Муженка, перебуваючи на посаді виконувача обов'язків першого заступника начальника Генштабу", - нагадав він, також вказавши, що Назаров визнаний Павлоградським судом винним у службовій недбалості, що дозволила російськими диверсантам збити літак Іл-76 у Луганському аеропорту.

Дивіться також: Іловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО

"Генерал подав апеляцію. За роки після винесення вироку Назаров домігся звільнення двох військових льотчиків - експертів у справі за Іл-76", - уточнив Бутусов.

За його словами, Назаров також фігурує в справі про службову недбалість в Іловайській битві, яка до суду досі не дійшла.

"Після звільнення у генерал-майора Назарова буде достатньо часу для участі в судових засіданнях", - резюмує журналіст.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Читайте також: Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141194
 
 
 Топ коментарі
 
Назаров має бути позбавлений військова звання та військової пенсії і вигнаний з лав ЗСУ з ганьбою, як повний кретин і має відбувати покарання в тюрмі!
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При чем здесь Жуков?
Тут на форуме куча зелеботья которое обвиняет власть в том, что онп не послала как товарищ Жуков на убой сотни тысяч,а заключила минские соглашения.
И одновременно обвиняет что послала тех кого послала и их убили.
Полный когнитивный диссонанс и инфантилизм
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По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло. Источник: https://censor.net.ua/n3141194

А, ну это многое объясняет, почему он был неприкасаемым все эти годы
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Это мечта кремля.
Они даже дыныэриях "народный трибунал" организовывали.
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Назаров має бути позбавлений військова звання та військової пенсії і вигнаний з лав ЗСУ з ганьбою, як повний кретин і має відбувати покарання в тюрмі!
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Повний кретин,за суттю,репутацією та покликанням тут ти! Тебе позбавляти нічого-суцільне убозтво!
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Суд встановив факти безвідповідального та відверто злочинного відношення Назарова до своїх обов'язків начальника штабу АТО! Назаров на суді заявляв що він не був уповноважений віддавати накази і не був фактично начальником штабу АТО а був лише консультантом Муженка! Ця потвора Назаров, яка віддавала накази за якими людей посилали на вірну смерть, тепер заявляє що не може нести відповідальності за свої накази! Назаров людина без честі та гідності і має бути розжалувана та засуджена на довічне ув'язнення! Офіцер ЗСУ, а тим більше вищий офіцер ЗСУ не може знімати з себе відповідальність за свої накази та своє командування! Якщо генерал ЗСУ заявляє що він там просто сидів в штабі на посаді начштабу і нічим не командував, то це не генерал - це гавно і потрібно привести у відповідність статус Назарова та фактичний стан речей! Назарова мають називати не генерал Назаров а гавно Назаров, а для цього він має бути позбавлений всіх військових звань та державних нагород! Гавно не може бути генералом ЗСУ!
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А Гриценко тоді хто?
Той, що продав літаки і танки ЗСУ?
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Не. Одинаковые мячты у сепарья и пуйла (о них я написал выше). АналитеГ из тебя, никакой, мягко говоря..... Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4716
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Ну куда уж мне до твоей аналитеги.
А то что вы хотите посадить петю вместе с теми кто и сбил этот самолет это совпадение?
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Я тебе уже ответил, куда хотели посадить Пецю те, кто сбил самолет и их кураторы-кремляди. На трон. Президентский трон Украины. А не на нары. Ибо столько вреда, сколько нанёс Украине барыга, нанёс разве что Януковощ. Которому, правда, так и не удалось убить в украинцах ВЕРУ в справедливость. Что удалось сделать Пеце.
Пуйло, кстати, открыто заявлял о том, что лучший ("предсказуемый") президент Украины для мацквы- это никто иной, как твой Пеця. Как тебе ещё сказать ПРЯМО, чтобы до тебя наконец дошло???
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«Максим 811fe881 Пуйло, кстати, открыто заявлял о том, что лучший ("предсказуемый") президент Украины »

Максим 811fe881, пруф, на ці слова ***** або ти БАКЛАН.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3417
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Ну мечта вернее цель у нас единая мирная соборная Украина
А посадить Петю и подельников - это необходимость
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100%. Барыга должен сидеть. Это вопрос выживаемости государства.
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не бздите. Щас зеленский поможет навести справедливость. Аж майка завернется.
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У меня есть осторожные сомнения по этому поводу . Может и не получит .
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виновен он а не тот кто пульнул ракету?
а жуков сколько народа зря загубил, а сейчас в харькове в почете, все борются чтобы его именем все называть...
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При чем здесь Жуков?
Тут на форуме куча зелеботья которое обвиняет власть в том, что онп не послала как товарищ Жуков на убой сотни тысяч,а заключила минские соглашения.
И одновременно обвиняет что послала тех кого послала и их убили.
Полный когнитивный диссонанс и инфантилизм
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Когнитивный диссонанс и инфантилизм у вас, голубчик. Вы бы статью прочли. Назаров был вторым человеком в генштабе после порошенковского любимчика Муженко. Это все одна свинобанда.
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Минские соглашения привели к Дебальцево, другим порожениям, и непрекращающейся войне. После Минска уже погибли тысячи людей, и конца этому не видно. А Назарова обвиняют не в том, что он отдал приказ вести военные действия, а в том, что послал солдат на верную гибель. Только полный идиот этого не понимает.
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А к чему привели попытки перекрыть границу голубчег?
Вот к тому и привели что противник совершил ответные действия:сбили ИЛ - 76,организовали Изваринский котел и прямое вторжение псковских десантников под ЛАПом.
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А кто разрабатывал глупый план перекрытия границы? Разве не те же Муженко и Назаров под главнокомандованием Порошенко? И вообще, твой комент какой-то бред. А если бы не было попыток перекрыть границу, тогда бы псковские десантники не вторглись?
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А у тебя был умный план перекрытия границы?
У Муженко и Порошенко глупый,а у тебя самый что ни на есть умный.
И конечно парад в Севастополе.
Ты мне напоминаешь Толика Гриценко.
Тот все знает как надо,но не захотел брать на себя ответственность.
Да и опасно это.
В случае чего можно не успеть сдрыснуть за границу и будешь повешен русней,поэтому лучше спрятаться под стол,а на стол поставит. Каравай для встречи.
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Ты же сам написал, что перекрытие границы привело к вторжению России, то есть, по-твоему, если бы его не было, то не было бы вторжения, и сбитого ИЛа. вообще-то, конечно, полный бред... Не границу нужно было перекрывать, только идиот не мог подумать, что после всего, что было в Украине, что было в Приднестровье, Карабахе, Грузии, россияне не вторгнутся. Надо было все силы направлять на взятие под контроль Донецка и Луганска, а не сидеть под Славянском и границей.
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походу, рашисты вторглись бы в любом случае, когда бы почувствовали приближение краха лугандонии, которого куйло со товарищи принять не могли
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так а до минска были тишь да благодать?может только минск остановил ихтамнетов--после илловайска у нас дыра во фронте была и рашисты могли запросто исполнить мечту лугандонцев---выход на границы областей и установления там своей власти
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а почему не может быть вины, хотя бы частичной, того, кто послал людей на верную смерть без необходимости?или война все спишет?
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Кто тебе сказал что без необходимости?
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ну не так выразился, скорее при явной угрозе сбития транспортника
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Там все летали на авось при явной угрозе сбития.
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А скільки наших літаків і вертольотів збили без =попередження= ...
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А Муженко что в белом? А Гелетей?Тоже на нары Петеных хенералов
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Хомчак таки воин, в отличие от гелетеев и муженок.
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Да ну??? Вообще-то, он, как раз вместе со своими солдатами из окружения вышел. А вот кто всех кинул и слинял, так это генерал Литвин, которого Порошенко в знак благодарности, назначил послом в Армению.
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хомчак под конец , при выходе из котла не пошел с основной группой, а вместе с березой куда то свернул и сам отступал...ну я хз, как это воспринимать...с другой стороны, пленение украинского генерала уже совсем бы катастрофично выглядело бы
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Хомчак тоже мразь, есть видео доказательство этому
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А ось і Чесноков. Ну як там з доказами що я соєвий?
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Це на твоїй пиці написано. Подивись у дзеркало.
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По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло. Источник: https://censor.net.ua/n3141194

А, ну это многое объясняет, почему он был неприкасаемым все эти годы
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По поводу Иловайского сражения то же интересно.
Патриоты спрашивают почему по русне не отработала авиация?
Патриоты не знают что у наших самолетов нет средств борьбы с рашинской пво?
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Чтец где вы и где патриоты
Уберут Петиных людей отовсюду, будут вам ответы на те вопросы, которые вы даже не задавали
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Вы главное побольше гавна на вентилятор набрасывайте.
Так с точки зрения "патриотов" нужно было послать наших хлопцев на убой как генерал Назаров или не нужно было?
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Не навязывай нормальным людям свои любимые развлечения.
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Я понимаю что у простых людей могут быть простые решения.
Кто то должен взять на себя ответственность и послать.
Если все прошло хорошо значит наградить героя,если все пошло не так,то посадить.
Может это и примитивно,но честно.
Но вы явно не из таких.
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Бутусов был на том самом совещании в ОДА Днепра, когда принималось решение наступления на Иловайск. Может он просветит всех на своём ресурсе почему Муженка подключили к операции только тогда, когда уже всё "запороли".
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По поводу всего этого был коментарий Матиоса. По раследованию Иловайска. Так вот , он заявлял что небыло этого совещания, и приказ как и план дело рук других людей.
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ну матиос тоже деятель еще тот, я бы ему не верил бездоказательно...если бы, например, рассказал, что хомчак не мог быть тогда в днепре, ибо был на совещании в киеве, это был бы аргумент...а так дыма без огня не бывает, как говорится...с другой стороны, если операция была санкционирована руководством всу в виде хомчака, то вопли зрадоботов, что рукводство добробатовцев повело их в илловайск просто чтоб взять ахметовский зугрес, в результате чего они попали в котел вообще ниочем
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«Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь,
то начинать нужно с тех кто завел туда.»

https://site.ua/skitalec/8982/
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ну нужно, конечно, детальное расследование тех событий, которое бы расставило все точки над I...возможно пороху еще и пришьют несоздание единого центра командования,отсутствие которого привело в совокупности с другими факторами к трагедии
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Ну да, дыма без огня не бывает, главное, запустить свиноботский фейк, а потом смотреть, как разгорается огонь. "взять ахметовский зугрес"... Может и ссылку из первых рук на этот фейк дашь?
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ну мне надо еще источники зрадоботов цитировать?сам их и спроси
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лахтинські, ну скільки раз вам вже було сказано, що Іловайськ пишеться, через ОДНУ літеру Л.
І, ****** лахтинськи, Іловайськ пишеться з ВЕЛИКОЇ літери.

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Это была МВДшная операция. ЗСУ не принимало участие в планировании операции, потому что это была тема МВД. На коммуникацию с ЗСУ Корбан тупо забил. Планирование операции проводилось не военными, а Корбаном, Семенчено и др.умниками. Легализовал операцию с участием ЗСУ - Хомчак, который нарушив приказ Муженко поехал в Иловайск. А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток...... Если наказывать тех кто не вывел людей из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завёл их туда.
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ну хомчак был и легализовал, то какие теперь вопросы?конечно, в 2014 было уж много несогласованности, как я понимаю из за отсутствия единого штаба принятия решений
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"ну хомчак был и легализовал. "
Легализовал, нарушив приказ Муженка. Какого хера он оказался на совещании МВД-эшников. Кто его туда "делегировал"? В чём был там его интерес? В чём мотивация???
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Нарушитель приказа должен был быть наказан. Как Хомчака наказали?
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а почему его там не могло быть?хомчак же командовал тем сектором и для лучшей координации с мвдшниками целиком мог и не спрашивать муженко, разве не?
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Вы, свиноботы сами создаете фейки, а потом по этим же фейкам задаете вопросы, как-будто эти фейки являются подтвержденным фактом.
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что то кто меня обманывает..Муженко:
"Тогда как раз была создана группировка из подразделений, добровольческих батальонов МВД. От нас тогда была привлечена по их ходатайству (МВД) только механизированная группа - это техника 51-й бригады, частично техника ротно-тактической группы 17-й бригады. Затем там еще была сборная (группа) из 93-й бригады, которая подтягивалась по решению руководителя сектора "Б" генерала Хомчака. И управление должно было бы осуществляться ними. Но тогда генерал Хомчак проявил инициативу в плане того, что я хочу туда уехать, организовать взаимодействие. Так случилось, что уже в период 20-21 августа завязались эти бои за Иловайск и он там так и остался и уже выходил непосредственно в ночь с 28 на 29 августа", - вспоминает начальник Генштаба.
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Решение о наступлении не могло приниматься в ОДА Днепра. Все наступления ЗСУ планировались в генштабе. А в Иловайске помимо добробатов были и ЗСУ. Если кто-то отдал такой приказ без решения генштаба, он бы должен был оказаться в суде, как Назаров, но таких виноватых не нашли.
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тут надо "патриоты" писать, в кавычках...наша немногочисленная авиация часто уж сбивалась вражескими ракетами, и как я понимаю, после этого инцидента с боингом, когда уже и буки появились, она уже не использовалась...ну а эти диванные патриоты только зраду способны на диване раздувать
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Я Вас правильно зрозумів, Лалала Лалалала 6478e8b9, що Ви за Мову, Армію, Віру, НАТО, ЄС і подалі від москви?
І Степан Бандера- Герой України.
Так?
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Я считаю что мова и особенно вера, вернее, политика, которую проводил Порошенко по этим вопросам, способствует расколу страны.
О мове уже высказался Манафорт на суде, сдав Тягнибока с потрохами.

В Украине живет не один этнос, а много, религия тоже не одна
Мусульмане, УПГКЦ, католики римские, иудеи, буддисты - все религии имеют право исповедываться. Я, кстати, от сторонников Порошенко ни разу не получила ответ, какую именно веру принёс Петя.

Армию создавали добровольцы, волонтёры, обычные люди, которые отдавали все, что у них есть.

ЕС и НАТО - да, но это без Пети гораздо более реально, чем с ним. Наконец-то.

Бандера - герой, да.

Подальше от Москвы? Ну от *********** кремля да, но ***** ж не вечное, режим этот не вечный.

Петю уже вон пережили, и путю переживем.

Географию никто не изменит, и Украина не проснётся завтра в Южной Америке.

Так что тут надо решать концептуально, потому что вариант Израиля мне лично не нравится - там война идёт нескончаемая десятилетиями. Теракты.
Я такого для Украины не хочу.

А цель я написала уже выше - единая мирная соборная Украина.
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А хомчак "іловайський" Усє на прарив а я в пасадкі..ні..Бо у нас зе епоха..
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думаю за иловайск бутусову лучше молчать, пока его дружок хомчак ГШ возглавляет, оба рыльца в пуху изморали
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Звичайно, що за життя підлеглих завжди відповідає керівник. При цьому великого вибору і часу у Назарова не було. Тому зробити винним у нас легко, а бути на його місті у той час мало хто погодиться.
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Не надо было воевать и не было бы погибших.
Это же так просто осознать что война это когда цель такая стоит убить как можно больше солдат противника.
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Надо просто перестать стрелять Зе!+1 дебил так?
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А ще важко зрозуміти, що ми маємо сильнішого ворога і обороняємося від нього.
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То есть ты говоришь что у нас суд ещё при петюне вынес несправедливое решение, и у него не было никаких оснований на обвинения этого честного светлого патриота генерала?
Ой ржу не могу.....
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Смійся над тими, хто воював. На більше ви нездатні.
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Смеяться над воевавшими за страну это как бы временно, и как бы небезопасно для смеющегося идиота.
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23.12.15 "Генерал Назаров сказал: "Нам никто
ничего не сделает за Иловайск! Отмоемся!", - экс-пресс-офицер АТО. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/366328/general_nazarov_skazal_nam_nikto_nichego_ne_sdelaet_za_ilovayisk_otmoemsya_ekspressofitser_ato_video

21.12.18 13:59

Генерал Назаров уже став "фахівцем у
галузі права", хоча не знає як військовослужбовець бойового статуту, -
адвокат Погосян

https://censor.net.ua/ua/news/3103527/general_nazarov_uje_stav_fahivtsem_u_galuzi_prava_hocha_ne_znaye_yak_viyiskovoslujbovets_boyiovogo_statutu

В його апеляції йдеться, що його посада та посадові
обов'язки не були закріплені в чинному законодавстві, як і посада Муженка,
самопроголошені "Л/ДНР" не були визначені терористичними
організаціями, і взагалі за Законом "Про боротьбу з тероризмом"
військових не могли залучати до АТО для участі в безпосередніх бойових діях.

Одне запитання, яке б хотілося поставити Назарову В.М.:
"А що робив генерал Назаров з травня 2014 року на незакріпленій посаді
начальника штабу АТО та за що отримував грошове забезпечення, пільги та орден,
та яке мав право командувати особовим складом ЗСУ, долученим до АТО".

Пізніше Погосян опублікував витяги з апеляційної скарги
генерала Назарова:

- "Жодним нормативно-правовим актом в Україні не
визначено посаду начальника АТО та не передбачено посадові обов'язки такої
посадової особи";

- "Муженко В.М. як керівник АТО, згідно з чинним
законодавством України, не був уповноваженою на те особою, а тому його наказ
про призначення Назарова В.М. начальником оперативного штабу - першим
заступником керівника АТО в Донецькій та Луганській областях не породжує
юридичних наслідків та є незаконним";

- "Муженко В.М. на посаду керівника АТО Головою СБУ не
призначався".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3103527

Можливо, вони дійсно нас усіх за ідіотів
тримають?" - додав адвокат і опублікував це відео
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Це вже судійські справи, а мене цікавить чи міг Назаров на той час не давати наказ про той рейс і чи були у нього вдалі накази?
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Хлопці в луганському аеропорту були заблоковані.
До них летіли.
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Тобто вибору у Назарова не було. Це називається між двох вогнів.
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А теперь у кого рыльце будет в пушку, кто уже отступать начал?
Правильно Наш новый ГОВОНОЗЕКОМАНДУЩИЙ! Доигрались Зебилы?
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Скоро мерзота сяде на 7 років і потягне за собою парашенка і муженка.

08.11.18
Приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров
получил квартиру от Минобороны

https://censor.net.ua/news/3095784/prigovorennyyi_k_7_godam_lisheniya_svobody_za_krushenie_il76_general_nazarov_poluchil_kvartiru_ot_minoborony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68217508

01.03.17 Дружина
підсудного генерала Назарова працює у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, -
сестра загиблого десантника https://ua.censor.net.ua/news/430173/***************************************************************************************************

04.09.18

Летчика-испытателя Виктора Лукиянчука,
подписавшего заключение о причинах катастрофы Ил-76, вынуждают уволиться из ВСУ

https://censor.net.ua/news/3084480/letchikaispytatelya_viktora_lukiyanchuka_podpisavshego_zaklyuchenie_o_prichinah_katastrofy_il76_vynujdayut
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А кто покрывал этого шакала? Петя мародер !
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Могу наверняка сказать...типчик намарен стать на лыжы, возможно даже в рашку будет уходить. При Пете эта сволочь была уверена что не сядет, обстоятельства изменились.
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"Правосуддя в Україні здійснюють виключно
суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та недоторканість суді гарантується
Конституцією та Законами України), в обов'язках Президента (ст. 106) відсутні
повноваження щодо надання оцінки судового рішення, чи визначати нове поняття
"цивільний" суд"

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова
визнали винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами
літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі.

Коментуючи цей вирок,
Президент Порошенко заявив: "Насамперед як Верховний головнокомандувач -
не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового
генерала до ув'язнення на 7 років.
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В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.
Последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Нельзя не отметить и то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей нашей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить.

…уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если "календарь" позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление - фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом. Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени - неизвестно.
Серьезные проблемы возникли - причем на пустом месте - и с еще одним важным компонентом боеготовности. Речь идет о снабжении. Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, "зима близко" и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте - непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.
Второе немаловажное решение - приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях.
На фоне разговоров о реорганизации "Укроборонпрома" фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что "сталь не той системы", а БТР-3ДА - "очень дорогие".
http://www.dsnews.ua/politics/bez-edy-bronezhiletov-i-btr-gotovitsya-li-novaya-vlast-sdat-02082019080000
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