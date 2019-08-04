 Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Назаров обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, останні п'ять років він був другою за впливом людиною в ГШ ЗСУ, правою рукою начальника ГШ Віктора Муженка, перебуваючи на посаді виконувача обов'язків першого заступника начальника Генштабу", - нагадав він, також вказавши, що Назаров визнаний Павлоградським судом винним у службовій недбалості, що дозволила російськими диверсантам збити літак Іл-76 у Луганському аеропорту.

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"Генерал подав апеляцію. За роки після винесення вироку Назаров домігся звільнення двох військових льотчиків - експертів у справі за Іл-76", - уточнив Бутусов.

За його словами, Назаров також фігурує в справі про службову недбалість в Іловайській битві, яка до суду досі не дійшла.

"Після звільнення у генерал-майора Назарова буде достатньо часу для участі в судових засіданнях", - резюмує журналіст.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

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Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.