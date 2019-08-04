 Автомобіль Renault на смерть збив пішохода у Львові, - поліція

Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій автомобіля Renault Kangoo, 70-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події, передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Поліцейські встановлюють особу пішохода і обставини події.
Цифры после ника выдал твиттер..., потому что этот ник уже когда то был зарегистрирован кем то...(может и мной очень давно и забыто)..., что бы избежать повтора...
Захожу через твиттер...
Ферштейн?
обидно, непрятно и искренние соболезнования и сожаления
Жаль. Львов хороший город.
Хоть бы ублюдок какой то оказался. Например из ментов, прокуроров, судей или сбу. (старых)
в смысле водитель.
Или прокурорский за рулём возвращает к жизни покойников?
Владислав - зебил?!
если неверная формулировка - то вибачаюсь
Доволі смішно, на тему телебачення)
«21:34, 4 августа 2019.
Определена дата президентских выборов в Белоруссии.»