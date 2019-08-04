 Автомобіль Renault на смерть збив пішохода у Львові, - поліція

Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій автомобіля Renault Kangoo, 70-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події, передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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Поліцейські встановлюють особу пішохода і обставини події.