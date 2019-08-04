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Все про:ДТП (2429) Львів (1072) смерть (3474)

 Автомобіль Renault на смерть збив пішохода у Львові, - поліція

Повідомлення про те, що у Львові на вулиці Любінській сталася дорожньо-транспортна пригода, надійшло в поліцію 3 серпня о 21:50.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій автомобіля Renault Kangoo, 70-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події, передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Дивіться також: Водій загинув, двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Поліцейські встановлюють особу пішохода і обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141193
 
 
 Топ коментарі
 
я понимаю трагедия,для семьи,но что,цензор теперь будет писать о каждом сбитом авто ? Неужели так вс' гладко ,что больше нет новостей
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Новий політічєскій анєґдот:

«21:34, 4 августа 2019.

Определена дата президентских выборов в Белоруссии.»
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а вообще,судя по зепрограмме,у него скоро должен быть поход на животноводческую ферму)
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70 років і за кермом? яка скотиняка дала дозвіл...
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когда тебе исполнится 70 лет будешь пешком ходить..., желаю что бы не на костылях ....
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а скажіть шановне бидло, оті цифри на дупі вашого ніку ,то що є? номер вашого робочого місця чи табельний номер чи номер у зарплатній відомості?
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Лишнехромосомный, а у вас не доживают до 70?
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Мыкола Соборный - тебе малолетке без мозгов объясняю....

Цифры после ника выдал твиттер..., потому что этот ник уже когда то был зарегистрирован кем то...(может и мной очень давно и забыто)..., что бы избежать повтора...
Захожу через твиттер...
Ферштейн?
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аха , гэбнявого раскололи . Гэбнявый , как там твой кумир - агент КГБ Бойко поживает ? Автомобіль Renault на смерть збив пішохода у Львові, - поліція - Цензор.НЕТ 7527
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Ну как всегда))) Кто там громче всех кричит держи вора?)))
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Тут вже пояснювали таким грамотєям, але їх не меншає від цього.))
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.

обидно, непрятно и искренние соболезнования и сожаления
Жаль. Львов хороший город.
Хоть бы ублюдок какой то оказался. Например из ментов, прокуроров, судей или сбу. (старых)
в смысле водитель.
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А если майдановый водитель, то плохо?))))
Или прокурорский за рулём возвращает к жизни покойников?
Владислав - зебил?!
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до какой степени я бил - дело 10е
если неверная формулировка - то вибачаюсь
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я понимаю трагедия,для семьи,но что,цензор теперь будет писать о каждом сбитом авто ? Неужели так вс' гладко ,что больше нет новостей
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Вот-вот, ещё битву за урожай с утра до вечера крутить, как у нас...
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лет 8 как не доводилось быть в Беларуси,но уже тогда ваше тв впечетляло,совок побольше фильмов крутил ,чем у вас
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а вообще,судя по зепрограмме,у него скоро должен быть поход на животноводческую ферму)
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https://youtu.be/l_4uS1VRwhQ

Доволі смішно, на тему телебачення)
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Сделайте ссылку кликабельной, а то Цензор так настроил, что на некоторых страничках невозможно выделить текст, а то и страницу пролистать можно только колёсиком, всё отключается...
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При скотыняке и свыне такого не было .
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И тут ущемили! Не повезло пешеходу - быть задавленным Renault - это не то, чтобы полный отстой, но гораздо менее престижно, чем, например, Maybach или Bentley.
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Новий політічєскій анєґдот:

«21:34, 4 августа 2019.

Определена дата президентских выборов в Белоруссии.»
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На лицо тупость медицинской справки. Возможно дедуля и мог упраалять ТС.. Есть среди знакомых с идеалным зрением и опытом... Тут хз...
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Гадом буду . при свыне мальдивской такого не было . Это зеля **** виноват
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Фальш твій і перший, і другий комент. Паскуда ти просто.
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Я не хочу тебя оскорблять . Да и не имею права . Почему так ?
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