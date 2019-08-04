 Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада

Про це повідомляє пресслужба Енергодарської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Через низький рівень оплати послуг із водопостачання та водовідведення виникла значна заборгованість КП "Тепловодоканал" за спожиту електроенергію перед ТОВ "ВЕК "Паливенерго". Загальний розмір боргу - 1 млн 826 тис. грн. У зв’язку з цим із 1 серпня в Енергодарі відключено від електропостачання ЦТП та ТРП, унаслідок чого припинено постачання гарячої води до житлових будинків, об’єктів та підприємств", - йдеться в повідомленні.
Міська влада винесе питання надання КП "Тепловодоканал" фінансової підтримки в розмірі 10 млн грн на розгляд сесії міськради.
Якщо депутати проект підтримають, то в найкоротші терміни має вирішитися питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста. Крім цього, буде посилено роботу з населенням щодо погашення боргів за надані послуги.
Зеленский и Слуги из Трускавцааааа!
А вот отключать воду в Лугандонию запрещено, хотя они и не платят ...
http://mariupolnews.com.ua/news/view/vodu-donbassa-zapretili-otklyuchat-na-zakonodatelnom-urovne
«Воду Донбасса» запретили отключать на законодательном уровне
Проблему обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей решают на законодательном уровне. Об этом сегодня во время визита в регион сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Як виникла така проблема - то є схема, з якої з людей беруть гроші за те шо вартує копійки.
Агов!!!
А еще человечество придумало газо\огенераторы по добыче метана из отходов жизнедеятельности, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти газовые заправки.
А еще человечество придумало анархию, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти законы, конституции и правительства...
Он сформировал в Украине социальную прослойку воров-коррупционеров. Он распределил телеканалы между ворами и предателями Украины. Он развратил журналистов. Он собрал всю иностранную дрянь в Украине и дал им микрофоны (Говнопольский, Бабченко, Муждабаев и прочие). Он вырастил идиотов-порохоботов. Он пересажал настоящих патриотов и вырастил вместо них зомби - страшных людей без ума, готовых убивать.
Это и есть его 8%. Вся Украина загажена ими.
Ничего, отчистим.