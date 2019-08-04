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 Суспільство
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Все про:комунальні послуги (137) водопостачання (299)

 Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада

Жителі Енергодара погано платять за послуги водовідведення і водопостачання, комунальники не можуть розрахуватися за використану електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Енергодарської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Через низький рівень оплати послуг із водопостачання та водовідведення виникла значна заборгованість КП "Тепловодоканал" за спожиту електроенергію перед ТОВ "ВЕК "Паливенерго". Загальний розмір боргу - 1 млн 826 тис. грн. У зв’язку з цим із 1 серпня в Енергодарі відключено від електропостачання ЦТП та ТРП, унаслідок чого припинено постачання гарячої води до житлових будинків, об’єктів та підприємств", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні почали нараховувати пеню за борги за комунальні послуги

Міська влада винесе питання надання КП "Тепловодоканал" фінансової підтримки в розмірі 10 млн грн на розгляд сесії міськради.

Якщо депутати проект підтримають, то в найкоротші терміни має вирішитися питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста. Крім цього, буде посилено роботу з населенням щодо погашення боргів за надані послуги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141190
 
 
 Топ коментарі
 
Это не Ахметоа и Порося , а население виноваты ! Во чудеса бывают .
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Енергодар? Там гаряча вода практично безкоштовна має бути, бо її нікуди дівати з аес.То як за сніг в чукчів гроші збирати.
Як виникла така проблема - то є схема, з якої з людей беруть гроші за те шо вартує копійки.
Агов!!!
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при Порошенко такого не было
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Он даже не знает шо такое ватник . Он в клюб по субботам ходит и там насиння лузае Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7905
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Если в кране нет воды - воду выпили ***! ОНИ!
Зеленский и Слуги из Трускавцааааа!
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в Днепре нет горячей воды уже как лет 15
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Это не Ахметоа и Порося , а население виноваты ! Во чудеса бывают .
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Хреново без горячей воды. У нас на 2 недели планово отключили. Интересно, в европе тоже отключают на планово-предупредительные работы?
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Обязательно. Зимой холодную, летом горячую Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет - Цензор.НЕТ 3022
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В Европе никакой дурак централизовано воду не греет. Там либо индивидуальные бойлеры либо на дом стоят.
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Ну не скажите. В Берлине, например, централизованное обходится дешевле, чем из бойлера... Но, возможно, постГДРовский перекос.
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Ну там где есть такое то наверное уже немцы давно поменяли ржавые железные трубы на пластик или керамику и теплоизоляция имеется. А у нас труба прогнила, разрыли, вырезали и в лучшем случае кусок трубы из дешевой стали втюрили и вместе с грязюкой зарыли. Какая нахрен там термоизоляция...)))
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Ну так и президент Германии, хоть и прохвост опутенный, но на Мальдивах не замечен.
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є такі проблеми, сьогодні в Катовіце немає ніякої води
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Срочно Зебила высылать. Пусть покудахчет
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Странно, а судя по названию городка- там коммуналка не только бесплатная, а населению ещё и доплачивать должны! А шо, всё не так, на самом деле???
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Шо то не так. Вже ніхто не каже яка дешева атомна електрика і яка дешева гаряча вода від АЕС, бо ту воду треба десь охолоджувати, градірні будувати, охолоджувальні ставки, або комусь гроші платити (населенню) щоб забрав
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Так Каховське море для цього і створене.
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прастой нарид Малороссии не хочет платить.... Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет - Цензор.НЕТ 4175
А вот отключать воду в Лугандонию запрещено, хотя они и не платят ...

http://mariupolnews.com.ua/news/view/vodu-donbassa-zapretili-otklyuchat-na-zakonodatelnom-urovne

«Воду Донбасса» запретили отключать на законодательном уровне

Проблему обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей решают на законодательном уровне. Об этом сегодня во время визита в регион сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет - Цензор.НЕТ 1747
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Енергодар? Там гаряча вода практично безкоштовна має бути, бо її нікуди дівати з аес.То як за сніг в чукчів гроші збирати.
Як виникла така проблема - то є схема, з якої з людей беруть гроші за те шо вартує копійки.
Агов!!!
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и никого не смущает что задолженность менее 2 млн. грн., а вопрос ставится выделять 10 млн. грн. финансовой поддержки
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та потому что туда сюда переводятся чиновники и прокуроры которые владеют этим бизнесом и крышуют их не сажают коммунальную мафию...и ток должен быть на шарика ан нет..))
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Был Энергодар, а при Барыгах стал Энергожлобск вроттендамский.
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ВААЩе не пАнятно. Кому блин нужна эта централизованная горячая вода по 100 - 120 грн за куб? В 21 веке человечество придумало электробойлеры, что гораздо экономичней и проще чем все эти котельни с коллекторами...
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Від тих бойлерів летить проводка в хрущовках.
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А еще человечество придумало ветрогенераторы и солнечные панели, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти электросети.
А еще человечество придумало газо\огенераторы по добыче метана из отходов жизнедеятельности, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти газовые заправки.

А еще человечество придумало анархию, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти законы, конституции и правительства...
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Потужна реформа ЖКХ. Позитивный результат налицо....
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Да у всей Украины нет централизованной горячей воды, ну наверное кроме городов спутников АЭС. Еще можно отключить освещение ночью, хотя и так темно в энергетической столице Украины.
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там лохторат бєніного шута проживає. вітаю, з епохою бідності! вибачте, з кінцем епохи бідності. заздрю їм🤣
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Барыго вроттендамский атамстил-таки?
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ПОРОШЕНКО почти ПОГУБИЛ УКРАИНУ
Он сформировал в Украине социальную прослойку воров-коррупционеров. Он распределил телеканалы между ворами и предателями Украины. Он развратил журналистов. Он собрал всю иностранную дрянь в Украине и дал им микрофоны (Говнопольский, Бабченко, Муждабаев и прочие). Он вырастил идиотов-порохоботов. Он пересажал настоящих патриотов и вырастил вместо них зомби - страшных людей без ума, готовых убивать.
Это и есть его 8%. Вся Украина загажена ими.
Ничего, отчистим.
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