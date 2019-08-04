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Все про:Київ (6361) Метрополітен (366)

 З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони

КП "Київський метрополітен" поступово переходить на електронні квитки. Зокрема, з 5 серпня жетони перестануть продавати в касах і на станції "Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра до всіх попередніх вестибюлів долучається станція "Дніпро". Жетони вже не продаватимуть у касах. Однак раніше куплені ще можна використовувати на турнікеті. Нагадаємо, що сучасні засоби оплати працюють на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до іподрому), "Теремки" (вихід до "Магеллану") і у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки", - нагадують у КП.

Читайте також: Київський метрополітен повністю відмовиться від жетонів з 1 листопада

Нагадаємо, з 1 листопада оплатити поїздку в київському метро можна буде лише за допомогою карти метрополітену або банківської безконтактної. Відключати автомати з продажу жетонів почали в травні, а з 15 липня жетони перестали продавати і приймати у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141187
 
   
 Топ коментарі
 
НЕ понял я ЗЕбила трускавецкого, так Омелян же сам сделал эту реформу шоб убрать жетоны?? Это ты после обучения в Трускавце такой ЗЕбил??
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Шоб ЗЕбилу понять что это шутка ему не одни курсы закончить надо, и не один трускавецкий "диплом" получить..
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в Питере и Мацкве митингувальникам ОМОН массажирует гланды палкой через зад..
не то что бы приятно.. просто, по%уй на вас уродов!
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Жетоны . воровская схема . Посмотрите как живет Омельян . . Оно рвало жопу что бы устранить поляка . Оно стало богаче на десять лярдов . Так шо к лучшему .
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НЕ понял я ЗЕбила трускавецкого, так Омелян же сам сделал эту реформу шоб убрать жетоны?? Это ты после обучения в Трускавце такой ЗЕбил??
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Удмурд , в лучшем случае москаль . ! Я не состою в партиях . .
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И вас уродов готов гонять как Сидоровых коз .
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Привет чума ! Судя по всему тебя мента поганого ко мне привязали . Пломбу все равно вставь .
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Маша,ты расскажи кто тебя заставил на гомосека за базар ответить шо ты меня завалишь. Может, я пойму и прощу.
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Знаешь у меня много друзей татар и родствеников . Они тебя сами найдут .
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всё это неуместно на форуме. Порохоботы только и ищут повода развести тут грязь вместо обсуждения.
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Это, по-твоему - патеме? Может тебе пора в баню?
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Так вали в баню...ато развелось вас тут лахтинцев под всякими левыми флажками как свиней не резаных..
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лахтинских пособников порохоботов заметно поубавилось после того, как иссяк пэдрин оутсорсинг, и вы, доморощенные Олежки с Полтавами, тоже иссякните.
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Она была Чубом. А потом на цензоре за базар на гомосека ответила, шо приедет ко мне и меня завалит. Даже дату назначила. Теперь вот мучается, стринги ей жмут. З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони - Цензор.НЕТ 8940
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Ты своему братишке передай , привет от " стеганного " . и себе передай
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Та штопаного, штопаного... Не прибедняйся З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони - Цензор.НЕТ 7770
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Вот чесно. Давно пора. Ну не понимаю я людей стоящих в очереди в кассу за пару житончиками. Из-за этой массы приходится пробираться к турникетам или к пополнялкам.
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ну вот, наступила "Зэпоха бидности", и в стране закончилась пластмасса на жетоны.. С 5 августа на столичной станции метро "Днепр" перестанут продавать жетоны - Цензор.НЕТ 2882
(для Зебилов: это просто шутка!)
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Шоб ЗЕбилу понять что это шутка ему не одни курсы закончить надо, и не один трускавецкий "диплом" получить..
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А в Питере еще жетоны. Металлические. Но чеки выдают на каждый жетон. Так приятно опустить жетончик металлический, сердце радуется, не то что карты
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в Питере и Мацкве митингувальникам ОМОН массажирует гланды палкой через зад..
не то что бы приятно.. просто, по%уй на вас уродов!
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То Підербурх, а за 80 км від нього хліб возять в дярьовню по желєзкє пердячим паром.
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Все поездки со ст.метро "Днипро" услужливо оплатит партия "Слуга народа".
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Панi i панове . Мочите козломордых . Рыго - шоколадных . .
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Тебя штопанный гандон , в первую очередь .
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Ось до чого кривавий ПЕПа довів країну! Закінчився пластик для жетонів!
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Опять прокляті зебіли насрали врот честним порохоботам))
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Зебилы и порохоботы спать!
Завтра инсайдерская инфа пойдет, что разумков в залете от Бени и уходит в декретный отпуск.
Рекомендую запастись популярном одним, методическим и конспектами из Трускавца другим.
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О! Буба из Одессы!
Буба выходи из интернета, тебя мама шукае!
Одесса твоя просепарская.
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Если послушать таких, как ты, у нас вся Украина просепарская.
Так шо, иди уже. З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони - Цензор.НЕТ 7521
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Из 73 одаренных около половины просепарский. А в Одессе смотри процент, готовься к рублевой зоне.
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Ты наверное баранчик, и звать тебя явно не Шон.
Общайся с людьми, с разными, в реале.
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Информация реально полезная!
Смущает другое, Зе'бобики и Порохоботы даже в этой теме умудрились срач устроить!

P.S. Ну раз срач уже стоит, то я буду болеть за Зе'бибиков
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По мне, так лучше не ввязываться.
Лично я - за справедливость. З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони - Цензор.НЕТ 5497
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Порохоботам начнут с 1 сентября клеймо на лбу ставить . Ботинками проезжающих граждан .
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Оно у них пожизненное. В том месте, где мозг должен быть.
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можно я со 02 сентября, буду называть тебя "лошарой"?!.. ну так, чисто по сути..
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Ездил пару раз утром в метро Продают по одному жетон в одни руки. Или электронную карту за 12 грн плюс 8 грн за проезд. Понятное дело, правильным пацанам нужно как то зарабатывать. На пластмассе много не заработаешь
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Давно в таких очередях не стоял, как в метро в Киеве...
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