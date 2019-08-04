 З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони

Про це повідомляє пресслужба метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра до всіх попередніх вестибюлів долучається станція "Дніпро". Жетони вже не продаватимуть у касах. Однак раніше куплені ще можна використовувати на турнікеті. Нагадаємо, що сучасні засоби оплати працюють на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до іподрому), "Теремки" (вихід до "Магеллану") і у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки", - нагадують у КП.

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Нагадаємо, з 1 листопада оплатити поїздку в київському метро можна буде лише за допомогою карти метрополітену або банківської безконтактної. Відключати автомати з продажу жетонів почали в травні, а з 15 липня жетони перестали продавати і приймати у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром".