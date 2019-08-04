 З 5 серпня на столичній станції метро "Дніпро" перестануть продавати жетони

Про це повідомляє пресслужба метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра до всіх попередніх вестибюлів долучається станція "Дніпро". Жетони вже не продаватимуть у касах. Однак раніше куплені ще можна використовувати на турнікеті. Нагадаємо, що сучасні засоби оплати працюють на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до іподрому), "Теремки" (вихід до "Магеллану") і у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки", - нагадують у КП.
Нагадаємо, з 1 листопада оплатити поїздку в київському метро можна буде лише за допомогою карти метрополітену або банківської безконтактної. Відключати автомати з продажу жетонів почали в травні, а з 15 липня жетони перестали продавати і приймати у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром".
(для Зебилов: это просто шутка!)
не то что бы приятно.. просто, по%уй на вас уродов!
То Підербурх, а за 80 км від нього хліб возять в дярьовню по желєзкє пердячим паром.
Завтра инсайдерская инфа пойдет, что разумков в залете от Бени и уходит в декретный отпуск.
Рекомендую запастись популярном одним, методическим и конспектами из Трускавца другим.
Буба выходи из интернета, тебя мама шукае!
Одесса твоя просепарская.
Так шо, иди уже.
Общайся с людьми, с разными, в реале.
Смущает другое, Зе'бобики и Порохоботы даже в этой теме умудрились срач устроить!
P.S. Ну раз срач уже стоит, то я буду болеть за Зе'бибиков
Лично я - за справедливость.