 План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень

Про це свідчать дані, оприлюднені Державним казначейством, повідомляє Цензор.НЕТ.
Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становлять 585,8 млрд грн, що на 16,6% менше очікуваного рівня і на 13,7% більше минулорічного показника за цей період.
За загальним фондом за сім місяців недовиконання держбюджету становить 17,1% за надходжень у 517,8 млрд грн.
Податкові надходження в січні-на початок серпня забезпечили доходи до держбюджету на 253,89 млрд грн, що на 15,5% нижче за план, тоді як митниця принесла 181 млрд грн (на 21,6% менше плану).
Загалом план за ДФС недовиконано на 18,2%.
Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51 млрд грн, витрати - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.
какие налоги там??
когти все рвали - гнали бабло на панамский кашелек, ибо
нэизвестно.
даже курс $ опустили с 28 до 25, ибо гнать на панаму нада $.
картина маслом пера януковича 2014 - усе вывезли на камазах, старалися до 21.07.19,
на казначейском счету оставили ровно 33 грн.
злачинная улада!!!!!!!
ахахаха
Капец, я конечно думал что сторонники этого вашего Пороха-Свинороха не в себе... но не настолько же дауны.
Или деньги выведены в офшоры?
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этому гнилому, воровскому, государству, где одни только мошенники, казнокрады, коррупционеры, схематозники и аферисты!
Люди вы лучше чиновников знаете как потратить свои деньги, вам не нужен вороватый и лживый посредник в лице бюрократа...
Так вот, интересно, что они тогда делали. Небось так же орали "*****, скотина ты свинорылая, экономику угробил, бизнес весь теперь закрывается, налоги платить не будем и вообще антихрист ты!!!".
Или все-таки тихо и спокойненько держали язык в дупе?
І по-друге. як ви не можете зрозуміти і запам'ятати, що доходи держбюджету на 2019 р. призначені у 1026 млрд грн і ніяк вони НЕ МОЖУТЬ бути 1.26 млрд грн. Ви не бачите різниці?
даю посилання на казначейство, де вказано стан виконання бюджету за 7 міс. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-2
відкривати не на 01.08.2019, а на липень 2019.
ЄСВ збирають менше бо чверть працездатного населення виїхала на заробітки.
вероятно, за организацию убийства небесной сотни,
то многие наверно уедут... гнить с зебилами ни у кого нет желания..
)))))) это ваш выбор зебенята
интересно, многие ли себя узнали
более того, сейчас просто клондайк примеров в новообраной власти,
налоги платят только лохи, да?
для любителей фантазий: говорю сразу, курс доллара тут не причем.