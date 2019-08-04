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 Економіка
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Все про:держбюджет (195) податки (743)

 План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень

Станом на початок серпня не вдалося зібрати 16,6% запланованих податків та ЄСВ. Отже, дохідну частину бюджету виконано на 83,4%.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державним казначейством, повідомляє Цензор.НЕТ.

Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становлять 585,8 млрд грн, що на 16,6% менше очікуваного рівня і на 13,7% більше минулорічного показника за цей період.

За загальним фондом за сім місяців недовиконання держбюджету становить 17,1% за надходжень у 517,8 млрд грн.

Податкові надходження в січні-на початок серпня забезпечили доходи до держбюджету на 253,89 млрд грн, що на 15,5% нижче за план, тоді як митниця принесла 181 млрд грн (на 21,6% менше плану).

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Загалом план за ДФС недовиконано на 18,2%.

Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51 млрд грн, витрати - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141185
 
   
 Топ коментарі
 
При власти Гройсман а не Зе. Все претензии к Гройсману
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подякуйте петі за потужно реформовані "незалежні" суди.
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Привет, а где ссылки на состояние ЗВР -что было в мае и сколько сейчас? Ну чтоб с вас, дурачков соевых, посмеяться. У вас же альтернативная стецьковая статистика, любопытно взглянуть на фантазии умалишенных.
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Тиоднаковотавнічогоневторопаєшботамукраїнською
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Так туди не проштовхнутись. Там уже стецьки всією кодлою сидять, зраду колупають.
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Для ваших - вхід вільний. На свої "робочі місця". Бо ви ж там 5 років сиділи й зраду колупали...
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А зачем тебе ссылки？Пять лет вы верили всей брехне о Порошенко безо всяких ссылок...а сейчас вдруг где ссылка...😀
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Ясно. Стецько потужно та безальтернативно перднув в калюжу.
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Вы зебобики пять лет в лужу пердели...да сейчас продолжаете...не облезли...
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План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен



какие налоги там??

когти все рвали - гнали бабло на панамский кашелек, ибо
нэизвестно.

даже курс $ опустили с 28 до 25, ибо гнать на панаму нада $.

картина маслом пера януковича 2014 - усе вывезли на камазах, старалися до 21.07.19,

на казначейском счету оставили ровно 33 грн.

злачинная улада!!!!!!!

ахахаха





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Платят налоги в этой стране токо ЛОХИ!! Доказано ПЕТЕЙ! Да и БЕНЯ то же в этом поучавствовал!!
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План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень - Цензор.НЕТ 2048 orionemc2 a7fce8b3 он же 777 c1ce1aa7 уже всю тему загадил своими высерами.

Капец, я конечно думал что сторонники этого вашего Пороха-Свинороха не в себе... но не настолько же дауны.
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Т.е. Производство "загнулось" еще на 16% ?
Или деньги выведены в офшоры?
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Олигархи при Пете на возврате ПДВ по фиктивным схемам воровали из бюджета около 80 млрд. грн. в год.
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Если бюджет (чиновники) недополучил, то эти деньги остались у народа!

Граждане! Минимизируйте уплату налогов этому гнилому, воровскому, государству, где одни только мошенники, казнокрады, коррупционеры, схематозники и аферисты!

Люди вы лучше чиновников знаете как потратить свои деньги, вам не нужен вороватый и лживый посредник в лице бюрократа...
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Интересно, а в прошлом году, когда правил великий Пётр I Томосный и поступления были на 13% ниже чем в нынешнем, то те же самые люди, отъявленные ПОРОдрочеры, которые в данный момент активно испражняются в данной новости.
Так вот, интересно, что они тогда делали. Небось так же орали "*****, скотина ты свинорылая, экономику угробил, бизнес весь теперь закрывается, налоги платить не будем и вообще антихрист ты!!!".

Или все-таки тихо и спокойненько держали язык в дупе?
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Редактори, а ви подали страшно некваліфіковану інформацію. Треба дивитися на інформацію за липень місяць де подають дані за виконання бюджету за 7 міс. Ви витягнули показники із 1 серпня де вказаний ПЛАН за 8 міс. і його виконання на 01.08.2019 р. за місяць та за період січень-серпень. Дивіться, що у вашому посилання план на серпень становить 96 175,3 млн грн, а виконання тільки 1 705,7 млн грн або 1.8 %. Інші числа ви витягнули із наступної таблиці. Це по-перше.
І по-друге. як ви не можете зрозуміти і запам'ятати, що доходи держбюджету на 2019 р. призначені у 1026 млрд грн і ніяк вони НЕ МОЖУТЬ бути 1.26 млрд грн. Ви не бачите різниці?
даю посилання на казначейство, де вказано стан виконання бюджету за 7 міс. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-2
відкривати не на 01.08.2019, а на липень 2019.
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У квітні Петьо казав, що так все за#бісь що і на збільшення пенсій, і на монетизацію пільг, і на збільшення з-т - а виявляється це лишень піар під вибори.
ЄСВ збирають менше бо чверть працездатного населення виїхала на заробітки.
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Пишут Кличко сбежал, в одной панамке.


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ну после того как зеля выписал портнову премию в 7 000 000,
вероятно, за организацию убийства небесной сотни,
то многие наверно уедут... гнить с зебилами ни у кого нет желания..
)))))) это ваш выбор зебенята
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хм... нацоинальная традиция не платить налоги?
интересно, многие ли себя узнали
более того, сейчас просто клондайк примеров в новообраной власти,
налоги платят только лохи, да?

для любителей фантазий: говорю сразу, курс доллара тут не причем.
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