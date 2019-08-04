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 Суспільство
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Все про:обстріл (5384) Донбас (12661) Об'єднані сили (346)

 Від початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також противник використовував стрілецьку зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецького з міномета калібру 82 мм, поряд Широкиного зі стрілецької зброї, двічі - в районі Пісків, застосовуючи стрілецьку зброю.

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Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 серпня ворог 8 разів порушив режим тиші на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141183
 
 
 Топ коментарі
 
Втрат не має - головне........
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Від початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1315

тихої вам ночки, синочки...
(серпневе сонечко - в віконечко, тихий ранок і мирний світанок)
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Всього 4? Вже час проводити там вибори.
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"Коллаборантам на заметку. 2 августа 1945 г. Чехословакия лишила права этнических немцев на получение чехословацкого гражданства. В 1945-1946 гг. из Чехословакии были депортированы 3 млн судетских немцев, которые в 1938-м с криками "Гитлер, введи войска!" поддержали аннексию Судет".
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Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, зафиксировано в районах к северо-западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

А то любите перекручивать
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Від початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1315

тихої вам ночки, синочки...
(серпневе сонечко - в віконечко, тихий ранок і мирний світанок)
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Орда не порушує "запрет", вона його взагалі не виконує.
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Ось оригінальний текст прес-центру ООС. (виділено мною)

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
40 mins ·

Вечірній брифінг прес-центру Об'єднаних сил
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army#Joint_Forces_Operation#daily_statement
Упродовж доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО з напрямку ПАНТЕЛЕЙМОНІВКИ - застосовуючи міномет калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту ПІСКИ з напрямку ЛОЗОВОГО - застосовуючи стрілецьку зброю;
поряд ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ - застосовуючи стрілецьку зброю.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
3 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА, ПАВЛОПІЛЬ, КРИМСЬКЕ, МАЙОРСЬК, ПІВДЕННЕ, НОВОЛУГАНСЬКЕ, ТРАВНЕВЕ та НОВОГОРОДСЬКЕ.
3 серпня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 тяжке тілесне ушкодження, 1 грабіж, 7 крадіжок, 1 шахрайство, 1 *********** та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 5 осіб. Виявлено 33 адміністративних правопорушення.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 18000 осіб та 2300 транспортних засобів. 19600 осіб та 2400 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 38-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Підрозділи ОС до виконання завдань готові!
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