 Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук

Про це пише у фейсбуці спікер партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу продовжиться. - Ред.) - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала Кравчук.

Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершився, учасники тренінгу повертаються до Києва.

