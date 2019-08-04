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Все про:депутат (923) школа (678) Слуга народу (197)

 Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук

Після успішного інтенсиву в "Слузі народу" вирішили відкрити Офіс навчання і розвитку партії.

Про це пише у фейсбуці спікер партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу продовжиться. - Ред.) - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала Кравчук.

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Партія Слуга народу продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук 01

Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершився, учасники тренінгу повертаються до Києва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141182
 
   
 Топ коментарі
 
Лица их не были отмечены печатью мудрости... (с)
Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2109
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Гениально Партия "Слуга народа" будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 3975? а когда они работать будут Партия "Слуга народа" будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 6541. Или депутат ВР это не работа , а пять лет кайфа? Правда, зебилоиды?
Партия "Слуга народа" будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 6458
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Хорошая идея
Ничего зазорного в том чтобы учиться нет
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Ну, кожні два місяці будемо викидати по п'ять з гаком мільйонів на ;слуг народа;.
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Правильно. Пусть учатся за пять лимонов. Это выгоднее, чем тупые казнокрады уводящие в оффшоры из бюджета миллиарды.
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Ти про офшорні рахунки Зеленського з десятками мільйонів доларів?
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Зеленский деньги заработал, уплатил налоги, законно вывел в оффшоры и законно из оффшоров оперировал ими. Это не запрещено. Почувствуй разницу с Порки, который всю свою сознательную жизнь шарился коридорами власти и был госслужащим...
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Кацманавт, Зеленський ніколи не платив податки в Україні.
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а Свинохряк Порошенко ніколи не був президентом України Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 5355
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Кацахол, Зеленський встиг натирити з бюджету як твій патрон? Ні? то якого дідька рахуєш гроші в чужій кишені?
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Мне нравится. Пусть учатся. Бурбаки и Винники, Розенблаты и Гончаренки были таким вчёными, шо аж страшно! За женсчин третьего тыщалетия и Ляжков ваще малчу...
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Один казак Гаврилюк чого вартий - законодавець вищої категорії
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Хватит орать ! Офшорный с Ахметовым и Роттердамом 9 + Лучше ?
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Тебя за яйца возьмут . Хватит из бюджета порохосрань разводить .
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КОгда возьмут ЗЕбил??? Бо про "возьмут за яйца" ты ЗЕчучело визжишь ещё с 21 апреля уморил уже всех клоун)))
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а ты точно знаешь,что зелебеня из бюджета порохоботов оплачивает? Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2898подскажи,как получить свое
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Гыг, іди вже на нормальну роботу, адже своєю тупістю ви, порохотяги, не тільки Зеленського зробили президентом, а й їхню більшість завели в Раду.
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слышь,угрофин...не давал бы ты бесплатных советов,их у тебя никто не спрашивает Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 7007
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То есть ЗЕбилы когда голосовалис слушали порохоботов, так выходит)) ЗЕбилятня совсем одебилилась...
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класно ви Баригу на виборах опустили.. мої вітання всім порохоботам.. без вас би він так не просрав Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 9165
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А свинарчук не дружбан свыни ? Ты попутало попандопало !
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Вова мог со своими сотоварищами проверить всех, кто "лезет" к ним в партию, ДО ТОГО, как? Люди голосовали не за недоученых. Не за то, чтобы "учились" на глазах у всех. Хоть капля совести у кого-то там есть? В стране работа непочатый край. Какая нафиг учеба?? В процессе работы учитесь делать по-людски! По-человечески! А уж если и хотите потратить "партийные деньги", то потратьте на тех, кто в них нуждается! В стране полно больных и несчастных детей, которым эти деньги, как воздух, необходим! Да что там говорить... Шампанское "ДоМ Перень...шо?"... красная рыбка... Гала-концерт... Воздух чистый, Водичка лечебная... Господи! Это ж сколько людей уедет из страны после всех этих "учений"... Страшно представить даже...
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Девочка иди дуйся . Ты же прекрасно знаешь что ты . Шо ты тут бухтишь?
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Закрой ротик свой, дядя! Иди и побухти в другое место. Ты первый начал, если ШО.
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Я тебе пасть закрою **** . . Козломордая .
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Ты чего, дядя, ох...ел? Мне твой Петро никогда не нравился. Как и Вова сейчас. Так что - иди стукнись головой об стену, только пасть сначала прикрой!)) Ты обычный хам)) С такими ... я не общаюсь. Чао.
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Оно с некоторых пор совсем не "дядя". Точнее - не совсем "дядя".
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Гы-гы.
Счас Вован не нравится.
Скачай СГ с торрента и наслаждайся. Десять лет.
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Уважаемый Степан! Почему, скажите, если кто-то недоволен кем-то, то то, что было раньше, ему очень нравилось?) Надеюсь, Вы меня поняли. Разве не может быть так, когда и то, что было - не нравится, и то, что сейчас есть, тоже не подходит? А то тут есть еще такие люди, у которых либо черное, либо белое. Других цветов нету?) Спасибо, можете НЕ отвечать)
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Маша, ты снова за свое? Хочешь дважды машкой стать?
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ну видимо зомбаж надо периодически закреплять... Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 4278
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Лучше всего порохоботам. Им учится не надо. Дали методичку - и всех делов.
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Чотири рази на рік інтенсивні курси депутанства в Трускавцях !
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та не...зимой они в одессу на море поедут Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 4885
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это опять каникулы ... чё ли?
а может им лучше асфальт укладывать? там больше научаться служить народу
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Да что Вы все понимаете в настоящей дружбе двух мужчин!!!..
Вова знает, что его спина надежно защищена!!!
Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 4665
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"Шерочка с Машерочкой?" Другого уже на ум не приходит... Вова, без обид) Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 3015
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Просто Богдан следит, чтоб Зеленский часом в плавь в Турцию не слинял, дядя Беня велел.
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Ученье свет, а неучи как рассвет так и в партию Слуг народа.
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Ну не знаю...например порохоботы научились за ту же неделю плеваться какашками аж на 3 метра...сомневаюсь что кто то из СН сможет похвастаться такими талантами
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Да прав на 100℅, 3 метра для для надежи нации далеко, у них рот не во-вне, а во-внутрь разработан.
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А вы безмозглые, никак не можете придумать оскорбление Пороха хуже чем - "пьяница"...
Про офшоры стараетесь помалкивать, а то вас, в вашу грязь, носом толкут, раз за разом!... Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 4774
Р.S. С.Н. - это, Серуны Наши?...))
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Домовёнок кузя Бодя , тоже хочет учиться . Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 5521 .
Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 8657 .
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Если выше вас по чину,
То встречайте так мужчину...

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Зевиборці дали добро, на навчання. Їх кінець епохи бідності почекає.Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 3805 "60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4%- готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова"
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...опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова" - Рыжий рыжего спросил,- чем ты бороду красИл*
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Классика жанра..."взять все и поделить".....зебобики это шариковы 21-го века.... Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2210
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Та хай вчаться, тільки за свої гроші. Український народ нічого їм не винен і не заборгував. Будь які примхи за ваші гроші.
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Порохоботов нужно сажать как и сепаров . Одно племя , бабки берут с одного кармана . В одну камеру , паскуд .
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так нікому - ще не навчились, чекає - інтенсивна програма для розумово відсталих - 50 років.
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О как...А если бы вас...зрадоботню всех мастей...которые сейчас позеленели сажали все эти предыдущие пять лет...как бы скулил..клоун??
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они тупые, что-ли?

за целую неделю не смогли выучиться на целого депутата ?
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Они зебобоки...и потому я подозреваю не обучаемы в принципе.....это марна праця учить зебобика... Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 8864
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Вот уж у нас народ - жесть, ну понятно шоколадная мразь 5 лет у власти неопровдала надежды народа, ну зелики по большому счету еще не начали работать, а их уже и в хвост и в грыву - цыплят по осени считают.
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75 дней чувак с ксивой презЕдента рулит страной.....понять что оно из себя представляет...и на кого работает... не смог только зебобик....
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Звідки ви взяли? Осінь - пора специфічна. Народу можуть і не сподобадитися барани замість депутатів. Може з вас шашлик вийде.
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