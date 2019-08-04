 Крим має бути повернуто Україні, це позиція США, - Помпео

Згідно з публікацією на сайті Держдепу США, про це йшлося під час розмови з неурядовою організацією "Економічний клуб Вашингтона", передає Цензор.НЕТ.

"Позиція США: це неприйнятно. Крим має повернутися", - заявив Помпео, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України.

Читайте також: "Маю надію, що зміна влади приведе до креативних ідей у вирішенні конфлікту в Україні", - Помпео

Крім того, Помпео висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський представить інший "набір ідей" з приводу війни на Донбасі.

"Вони все ще борються... Це дуже реально", - зазначив держсекретар.