 Крим має бути повернуто Україні, це позиція США, - Помпео

Згідно з публікацією на сайті Держдепу США, про це йшлося під час розмови з неурядовою організацією "Економічний клуб Вашингтона", передає Цензор.НЕТ.
"Позиція США: це неприйнятно. Крим має повернутися", - заявив Помпео, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України.
Крім того, Помпео висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський представить інший "набір ідей" з приводу війни на Донбасі.
"Вони все ще борються... Це дуже реально", - зазначив держсекретар.
А навіщо?Петра Мародера вже відсторонено від влади))»
Можете навести логічний ряд, проміжних висновків ,який привів вашу мізкову бавовну, до такого висновку, після висловлювань Помпео?
(чи то, типу міркувань студента, який ходив до сусідки студентки за праскою?)
Але позиція це добре, звісно.. Щоправда дій малувато, но то таке..
позишин номер ту-тебя хочу.."
(КайМетов)
Звичайно, краще, аби було навпаки...
Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают», - говорится в сообщении.
Ситуация, по всей видимости, настолько серьезна, что некоторые медики советуют вывозить детей, поскольку проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города...
...
Ранее, были получены снимки из космоса экологической катастрофы возле крымского пляжа.
Так, один из пляжей аннексированного Крыма загрязнен нечистотами после выброса в Голубой бухте Севастополя. Это видно даже из космоса. Прорыв канализационной трубы случился на глубине 36 метров. 70 процентов стоков и фекалий оказались на поверхности моря у самых берегов. Нечистоты распространились вдоль прибрежной полосы и попали уже в бухту Балаклавы
...Рашка не может поставить Ирану СОРОК самолётов Пуперджет, потому что вообще неспособна, не в состоянии, не может заменить американские комплектующие?
...Рашка прекратила и финансирование, и производство новых спутников глобального позиционирования ГЛОНАСС, потому что Запад отказал в поставке комплектующих для них, а свои компоненты на протяжении 5 лет Россия наладить не смогла.
...Рашка отказалась от массового выпуска танка "Армата", поскольку на все предприятия, задействованные в разработке и производстве, наложены санкции, что не позволяет покупать нужные приборы и оборудование, замена которых российскими не представляется возможной.
...Рашка прекратила производство всех типов универсальной тяжелой ракеты "Протон". Причина якобы в том, что Казахстан запретил, из-за использования токсичного топлива. Это "обьяснение является абсурдным, ведь космодромы есть в самой России - это "Восточный", "Свободный", "Плесецк" и "Капустин Яр". Настоящая причина - санкции. Ракеты использовались для запуска в том числе и космических спутников военного назначения, а существенная часть комплектующих для них, как и наземное оборудование, были приобретены на Западе. После введения санкций производство ракет было прекращено, так как заменить компоненты Россия не в состоянии.
...В России ещё по состоянию на 2016 год было заморожено 80% жилищного строительства. На сегодняшний день жилстроительство практически отсутствует. Причина - резкое падение доходов, отсутствие материалов, комплектующих, запчастей к технике импортного производства. Импортозаменить не получилось.
...Сборочные цеха «АвтоВАЗ» полностью остановлены с 3 июля 2019 года. И такая вынужденная остановка произошла уже в третий раз с 2017 года. Причина - отсутствие импортных комплектующих к текущим моделям.
Надеюсь, ссылки в рашистских СМИ найдёте сами - их полно. Они уже орут во весь голос. Официальная пропаганда даже видеоклипы о вреде полезных санкций начала снимать. Вот до чего дошло. ))))))))