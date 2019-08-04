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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7243) Донбас (12661) Помпео (128)

 Крим має бути повернуто Україні, це позиція США, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що окупований Російською Федерацією Кримський півострів має повернутися до складу України.

Згідно з публікацією на сайті Держдепу США, про це йшлося під час розмови з неурядовою організацією "Економічний клуб Вашингтона", передає Цензор.НЕТ.

"Позиція США: це неприйнятно. Крим має повернутися", - заявив Помпео, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України.

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Крім того, Помпео висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський представить інший "набір ідей" з приводу війни на Донбасі.

"Вони все ще борються... Це дуже реально", - зазначив держсекретар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141180
 
   
 Топ коментарі
 
Превратили " родную гавань " в сплошную говень . И так везде , где ступает копыто кацапа .
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«Александр Иванович 866f20ca

А навіщо?Петра Мародера вже відсторонено від влади))»

Можете навести логічний ряд, проміжних висновків ,який привів вашу мізкову бавовну, до такого висновку, після висловлювань Помпео?


(чи то, типу міркувань студента, який ходив до сусідки студентки за праскою?)

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... другой набор идей... Существует только один реальный вариант возвращения Крыма и Донбасса - силовой. Но при нынешнем состоянии экономики и армии Украины это не реально. Основные усилия Россия направляет именно на подрыв экономики Украины, т.к. без экономики не будет и армии. Именно сабботажем развития Украины и занимался все 5 лет президент Потрошенко. Экономика, армия, Крым - другого пути нет.
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Ну заявив. Що з того...
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Чим далі, тим більш все складно.
Але позиція це добре, звісно.. Щоправда дій малувато, но то таке..
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"Позишен номер ван-отдыхаю сам.
позишин номер ту-тебя хочу.."
(КайМетов)
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Крим повернеться,на це піде багато часу,але це буде обов"язково.ГДР поверталась 44 роки.
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«Борци пріходят і уходят, а мокшанє остаются.»
Звичайно, краще, аби було навпаки...
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. .
Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают», - говорится в сообщении.

Ситуация, по всей видимости, настолько серьезна, что некоторые медики советуют вывозить детей, поскольку проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города...
...

Ранее, были получены снимки из космоса экологической катастрофы возле крымского пляжа.
Так, один из пляжей аннексированного Крыма загрязнен нечистотами после выброса в Голубой бухте Севастополя. Это видно даже из космоса. Прорыв канализационной трубы случился на глубине 36 метров. 70 процентов стоков и фекалий оказались на поверхности моря у самых берегов. Нечистоты распространились вдоль прибрежной полосы и попали уже в бухту Балаклавы
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Превратили " родную гавань " в сплошную говень . И так везде , где ступает копыто кацапа .
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и есть у меня сомнения по поводу объема нечистот.Завезенные в Крым кацапы не могут столько срать ибо если жрут щи то срать ходят раз в три дня.Разве что от арбузов недоспелых чаще бегают.
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Потому видать и молчат до сих пор . Свои ж скрепы , известно , не воняют ... Крим має бути повернуто Україні, це позиція США, - Помпео - Цензор.НЕТ 1658
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Ну не заявлять надо, а выполнять Будапештский Меморандум, под которым стоит подпись Президента США. Правда, для этого Зеле нужно выучить это словосочетание, а он никак не может осилить.....
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Помполит Помпео.
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Попердоленные Помпео, ваньки-невстаньки ,будете очень жестко гноблены Госдепом ,сдохните подонки тупорылые...
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Паходу, кацапомокши ещё не скоро послазят с бутылок...
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самі може, і не захочуть... Але зебіл-клован може замість них сісти... і нас посадити...
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Кубань тоже не желает быть колонией Московии,московская Орда пусть не жиреет за счёт своих колоний,а зарабатывает сама и не воровством
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А может поинтересуетесь сначала мнением Кубани на этот счёт???
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Северная Буковина, Венгерское Закарпатье, Полесье тоже тоже не желают быть колониями!
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Тьі за полесье не расписьівайся кацап, иначе тебя ждет когнитивньій резонанс)))
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Конечно вернется. Но сначала надо им все перекрыть, устроить блокаду, и когда там все вымрут, можно смело возвращать.....
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"Всякое слово без дела ничтожно и пусто". - Демосфен
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Возврат не Украине а США, как Японские острова. Вроде Японские а размещается США.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...Рашка не может поставить Ирану СОРОК самолётов Пуперджет, потому что вообще неспособна, не в состоянии, не может заменить американские комплектующие?

...Рашка прекратила и финансирование, и производство новых спутников глобального позиционирования ГЛОНАСС, потому что Запад отказал в поставке комплектующих для них, а свои компоненты на протяжении 5 лет Россия наладить не смогла.

...Рашка отказалась от массового выпуска танка "Армата", поскольку на все предприятия, задействованные в разработке и производстве, наложены санкции, что не позволяет покупать нужные приборы и оборудование, замена которых российскими не представляется возможной.

...Рашка прекратила производство всех типов универсальной тяжелой ракеты "Протон". Причина якобы в том, что Казахстан запретил, из-за использования токсичного топлива. Это "обьяснение является абсурдным, ведь космодромы есть в самой России - это "Восточный", "Свободный", "Плесецк" и "Капустин Яр". Настоящая причина - санкции. Ракеты использовались для запуска в том числе и космических спутников военного назначения, а существенная часть комплектующих для них, как и наземное оборудование, были приобретены на Западе. После введения санкций производство ракет было прекращено, так как заменить компоненты Россия не в состоянии.

...В России ещё по состоянию на 2016 год было заморожено 80% жилищного строительства. На сегодняшний день жилстроительство практически отсутствует. Причина - резкое падение доходов, отсутствие материалов, комплектующих, запчастей к технике импортного производства. Импортозаменить не получилось.

...Сборочные цеха «АвтоВАЗ» полностью остановлены с 3 июля 2019 года. И такая вынужденная остановка произошла уже в третий раз с 2017 года. Причина - отсутствие импортных комплектующих к текущим моделям.

Надеюсь, ссылки в рашистских СМИ найдёте сами - их полно. Они уже орут во весь голос. Официальная пропаганда даже видеоклипы о вреде полезных санкций начала снимать. Вот до чего дошло. ))))))))
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сколько крестов в теме. Кто сегодня на дежурстве, что так чистит?
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