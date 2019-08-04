EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  6305  310
Все про:Трускавець (18) Слуга народу (197)

 Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" закінчився, учасники тренінгу повертаються до Києва.

Про завершення навчання партія "Слуга народу" повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень інтенсивного навчання минув як один день. І це сталося завдяки гарному і затишному місцю Rixos Prykarpattya", - сказано в повідомленні.

Представники політсили додали, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювалися краще".

Майбутні депутати від Слуги народу завершили навчання в Трускавці 01

Водночас новообраний нардеп від "Слуги народу", керівник пресофісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала фото з останнього дня інтенсиву. На ньому зображено близько 60 осіб із 254, які проходили навчання в Трускавці.

Читайте також: Вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці - комерційна таємниця, - Разумков

"Тим, хто прийшов на лекцію і на 8-й день, - окремий респект", - написала Кравчук. У коментарях вона пояснила, що цей день був "факультативним".

Майбутні депутати від Слуги народу завершили навчання в Трускавці 02

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141179
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Образование депутата ПТУ + пятидневный курсы в Трускавце.
Класс.
 показати весь коментар
 
 
Ті хоча б вчаться, а Педро в біга подався )
 показати весь коментар
 
 
Поклонники Мальдивского Лентореза пустились в свои ПОПуаские пляски с фейкометами наперевес.
 показати весь коментар
 
 
Молодець Вовік. Все робить системно. Мародери скоро самі не зрозуміють, як опиняться за гратами з конфіскацією всього вкраденого. А порохоботи, типу бірюкова і полтави, тільки жити почнуть. Попрацювати декілька років фізично на свіжому повітрі(в автодорі) не кожному пощастить. Це не те, що сидіти на дівані перед монітором
 показати весь коментар
 
 
Не пойму,зачем понадобилась целая неделя, чтобы изучить инструкцию слуги.
1. Уборка.
2. Стирка.
3. Глажка.
4. Готовка.
5. Мойка.
 показати весь коментар
 
лишь бы не посадка (в тюрьму) и насадка (на кол) - так, порохоботное?
 показати весь коментар
 
Якщо б пан робив ще щось в свойому житті, окрім, як жерти і гадити, то він би знав, що кожному з цих процесів треба вчитись і не один день.
 показати весь коментар
 
УСДРП (б), хотя возможно первую букву и попробуют изменить.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору