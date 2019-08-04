 Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Про завершення навчання партія "Слуга народу" повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тиждень інтенсивного навчання минув як один день. І це сталося завдяки гарному і затишному місцю Rixos Prykarpattya", - сказано в повідомленні.
Представники політсили додали, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювалися краще".
Водночас новообраний нардеп від "Слуги народу", керівник пресофісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала фото з останнього дня інтенсиву. На ньому зображено близько 60 осіб із 254, які проходили навчання в Трускавці.
"Тим, хто прийшов на лекцію і на 8-й день, - окремий респект", - написала Кравчук. У коментарях вона пояснила, що цей день був "факультативним".
Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.
У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.
Класс.
1. Уборка.
2. Стирка.
3. Глажка.
4. Готовка.
5. Мойка.