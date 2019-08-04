 Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину

Інцидент стався напередодні пізно ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненської області.
"Під час спілкування поліцейської з 45-річним чоловіком заявниці той почав смикати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесних ушкоджень в ділянку голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку", - сказано в повідомленні.
Зловмисника затримали. Поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Якщо чоловікові пред'являть обвинувачення і доведуть його провину, він може опинитися за ґратами на 5 років.
За даними Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, від початку 2019 року на домашнє насильство поскаржилися близько 17 тисяч громадян України.
Потому и предлагаю посадить обоих!
Чтобы хернёй не занимались!
Тетяна Гужва звернулася в поліцію 3 січня, тому що боялася, що Пашаєв збирається її вбити, згідно з кримінальною скаргою. Вона сказала, що вони прожили разом три роки, впродовж яких споживання алкоголю Пашаєвим зростало, а з ним - насильство.
В серпні вона повідомляла поліції, що він був п'яний і схопив її за шию та почав душити. Того ж місяця її щеня Шитцу "раптово зникло", і вона вважала, що Пашаєв убив тварину.
Тетяна Гужва повідомила у заяві, що у грудні, що коли Пашаєв знову був п'яний, він тричі вдарив її у спину. Першого січня він кинув у неї сковорідку, тому що галасувала дитина. У заяві від 2 січня також йдеться, що Пашаєв закривав Гужву у ванній кімнаті і плескав воду ій в обличчя.
Третього січня, у день, коли Тетяна написала заяву на свого чоловіка, він сказав їй: "Якщо ти напишеш повідомлення ще комусь, я вб'ю тебе", - йшлося у заяві. Потім він зламав телефон, жбурнувши його на дерев'яну підлогу. Вона повідомила поліції, що вона боїться за безпеку дитини та свою власну безпеку.
4 січня Пашаєва було звільнено під заставу у $ 10,000. Йому було заборонено наближатися до Тетяни та їхньої 1-річної дитини. Ого також зобов'язали дотримуватися абсолютної тверезості. Планується, в середу відбудеться слухання за січневими обвинуваченнями.
Поліція заявила, що остаточних результатів аутопсії, які визначать причину смерті Тетяни, впоки що немає. Пашаєв зараз перебуває у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного обвинувачення у смерті Тетяни Гужви.http://www.uapost.us/news/u-shtati-viskonsyn-vbyly-*********/
Ладно полиция что в головах у таких женщин которые после всего этого продолжают жить с такими мужьями
Что ему надо сделать, чтобы она от него ушла? Съесть их ребёнка у неё на глазах?
В каждой области есть. И уходят, и живут.
Да, ок, ей пришлось бы идти на пособие. Ну так никто бы не бил бы при этом. Работу бы потом нашла.
Нельзя такое терпеть.
Помню читала об эксперименте в Штатах
Когда маньякам показывали видео с разными людьми и все выбирали одних и тех же
Да он виноват и все такое, не оправдываю. Но жить с ним после этого - здоровьем не очень пахнет.
Ты бы жил с ней, ожидая пока полиция снесется?
Это ж не рф
И пособия есть и вообще
Жильё бы ее дали
Ну не стоит это благосостояние да любое а там к слову его и не было особо чтобы терпеть такое. Это же разрушает психику, травмирует детей.
Но! Она обратилась в полицию с рассказом что он три года применял к ней насилие
Ей надо было уйти гораздо раньше
Нельзя такое терпеть. Блин ну я как женщина тебе говорю: нельзя такое терпеть.
В Іспанії жіночі організації б так запакували цього сміливця, що не скоро вийшов би.
А мозги подкачали. За то теперь у нее травма при исполнении. Плюс будет к пенсии.
Епоха конфліктів...
И ранее были наркоманы в погонах, к примеру, а сейчас их больше.
И раньше в ментуре бабы были, а сейчас и подавно.
Отморозков, интересно, пропорция поменялась?
Що ж це за поліція така, яку лупцюють по всій Україні?
А як тоді бути іншим? Мені скоро повертатися.
Слава богу, що не полісмен.
Хотя.... если новость о мусороционерах, или как там щас у нас..... то не нужно огульно охваливать ментов...
Ибо это такие (вырезано Аваковым) на*** су** б****
если вызов на пьяную драку...как могла приехать только одна... и женщина?
она и в теории не может справиться с этим ханурем, разогретым алкоголем и уже колошматящим свою жену...
как-то все примитивно по-детски... копиха селфи то хоть успела сделать?
Попытался бы этот ублюдок поднять руку на полисмена в Сингапуре или Токио то его кости бы долго собирали по полу.
Полицейских в Украине нужно реорганизовать по правовой и физической подготовке - тогда их будут уважать даже на большом расстоянии.
Cлава Україні, панове,
а хорошая жена ментов на мужа вызывать не будет....
Так что семейка так себе, как по мне....