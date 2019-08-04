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Все про:побиття (455) насилля (88) Нацполіція (7973) Рівне (165)

 Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину

Житель Рівного побив співробітницю поліції до струсу мозку. Поліцію викликала його дружина через те, що чоловік її бив.

Інцидент стався напередодні пізно ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненської області.

"Під час спілкування поліцейської з 45-річним чоловіком заявниці той почав смикати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесних ушкоджень в ділянку голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку", - сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали. Поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Якщо чоловікові пред'являть обвинувачення і доведуть його провину, він може опинитися за ґратами на 5 років.

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За даними Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, від початку 2019 року на домашнє насильство поскаржилися близько 17 тисяч громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141177
 
 
 Топ коментарі
 
Тут уже в морге отдыхал бы, ублюдок. Ненавижу кухонных боксеров,животные хуже русни.
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Только в этой стране на такой вызов может приехать один работник, и тот - женщина...
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Теперь жена засвидетельствует, что патрульная билась головой о стенку.....
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Только в этой стране на такой вызов может приехать один работник, и тот - женщина...
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Два месяца как президент а уже довёл страну "до ручки" .!! Ужоссс .. Шо будет дальше ,, страшно и представить . Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину - Цензор.НЕТ 1246 .
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"Два месяца как президент а уже довёл страну "до ручки" .!! Ужоссс .. Шо будет дальше ,, страшно и представить . Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину - Цензор.НЕТ 2372 ." Даааа,при Петре пятом такого не происходило!!!! Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину - Цензор.НЕТ 9718
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Эт точно . А вот при Володьке 6 начало происходить Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину - Цензор.НЕТ 502 . . Кошмар . Куда катится СТРАНА . !!?
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Вам, идиотам, надо и в подобную тему ваЗЕлина воткнуть? Дебилы, мля...
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Не твоё собачье дело , тупая мурза . Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину - Цензор.НЕТ 1634 . Не нравится - не читай .
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Теперь жена засвидетельствует, что патрульная билась головой о стенку.....
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Вот!!!
Потому и предлагаю посадить обоих!
Чтобы хернёй не занимались!
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Семейньій скандал нужно разборонять гранатой....
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Тут уже в морге отдыхал бы, ублюдок. Ненавижу кухонных боксеров,животные хуже русни.
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За попередньою інформацією, Пашаєву у січні вже було пред'явлено обвинувачення у домашньому насильстві в 11 пунктів, жертвою якого була Тетяна. Ця справа знаходиться в окружному суді Колумбія. Були пред'явлені наступні обвинувачення - придушення, незаконнея позбавлення волі, нищення майна, напад та інші п'ять пунктів неправомірної поведінки.
Тетяна Гужва звернулася в поліцію 3 січня, тому що боялася, що Пашаєв збирається її вбити, згідно з кримінальною скаргою. Вона сказала, що вони прожили разом три роки, впродовж яких споживання алкоголю Пашаєвим зростало, а з ним - насильство.
В серпні вона повідомляла поліції, що він був п'яний і схопив її за шию та почав душити. Того ж місяця її щеня Шитцу "раптово зникло", і вона вважала, що Пашаєв убив тварину.
Тетяна Гужва повідомила у заяві, що у грудні, що коли Пашаєв знову був п'яний, він тричі вдарив її у спину. Першого січня він кинув у неї сковорідку, тому що галасувала дитина. У заяві від 2 січня також йдеться, що Пашаєв закривав Гужву у ванній кімнаті і плескав воду ій в обличчя.
Третього січня, у день, коли Тетяна написала заяву на свого чоловіка, він сказав їй: "Якщо ти напишеш повідомлення ще комусь, я вб'ю тебе", - йшлося у заяві. Потім він зламав телефон, жбурнувши його на дерев'яну підлогу. Вона повідомила поліції, що вона боїться за безпеку дитини та свою власну безпеку.
4 січня Пашаєва було звільнено під заставу у $ 10,000. Йому було заборонено наближатися до Тетяни та їхньої 1-річної дитини. Ого також зобов'язали дотримуватися абсолютної тверезості. Планується, в середу відбудеться слухання за січневими обвинуваченнями.
Поліція заявила, що остаточних результатів аутопсії, які визначать причину смерті Тетяни, впоки що немає. Пашаєв зараз перебуває у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного обвинувачення у смерті Тетяни Гужви.http://www.uapost.us/news/u-shtati-viskonsyn-vbyly-*********/
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Жесть
Ладно полиция что в головах у таких женщин которые после всего этого продолжают жить с такими мужьями
Что ему надо сделать, чтобы она от него ушла? Съесть их ребёнка у неё на глазах?
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Стокгольмский синдром. Многим просто деваться больше некуда. Ей с годовалым ребенком, без денег - в ночлежку,подавать на велфер, и жить в ночлежке полгода, пока будет решение. Это огромная проблема во всем Мире, на самом деле, и решения пока никто не придумал.
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В Германии есть специальные общежития для таких женщин. Есть куда уйти с детьми прямо вот в этот же момент.
В каждой области есть. И уходят, и живут.

Да, ок, ей пришлось бы идти на пособие. Ну так никто бы не бил бы при этом. Работу бы потом нашла.

Нельзя такое терпеть.
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Тут тоже такие есть. И куча всяких програм, и от гос-ва, и от штата, и в каждом муниципалитете и психологических, и образовательных. И все равно каждый год - кол-во жертв не уменьшается. А шо держит этих женщин возле их насильника, ката и потенциального убийцы - для меня темный лес. Видимо, это вопрос женской психологии (не сочтите меня сексистом).
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Это психология жертвы имхо
Помню читала об эксперименте в Штатах
Когда маньякам показывали видео с разными людьми и все выбирали одних и тех же

Да он виноват и все такое, не оправдываю. Но жить с ним после этого - здоровьем не очень пахнет.
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Угу. Это хищники, они безошибочно определяют жертву. И умеют ее заманить, окружая вниманием и конфртами-букетами в первые пару месяцев. А когда получают в полное свое распоряжение - вот тут и вылезает наружу бешеное животное. Доча - психолог, она мне это как-то подробно пояснила. И также пояснила, шо готового рецепта тут нет, все упирается в индивидуальную личность жертвы, к каждой свой подход.
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ну тут как бы грех упрекать женщину, она как раз предпринимала действия в свою защиту, а система ей не смогла помочь
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Не соглашусь. Поставь себя на место отца ребёнка, а твоя жена угрожает твоей жизни, постоянно тебя избивает.
Ты бы жил с ней, ожидая пока полиция снесется?
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Хорошо судить не находясь в подобной ситуации, это же не выйти из форума, нажав одну кнопку, - надо менять место жительства, работу, ещё и с ребёнком на руках, не у всех есть такие возможности.
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Ну в Штатах она бы с голоду не пропала бы
Это ж не рф
И пособия есть и вообще
Жильё бы ее дали

Ну не стоит это благосостояние да любое а там к слову его и не было особо чтобы терпеть такое. Это же разрушает психику, травмирует детей.
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Не идеализирую по этому поводу ни одно государство. Речь не о благосостоянии. Тот пример, что я привёл - был запрет насильнику приближаться к жертве и ребёнку жертвы.
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Послушай это ужасная история и не дай Бог
Но! Она обратилась в полицию с рассказом что он три года применял к ней насилие
Ей надо было уйти гораздо раньше
Нельзя такое терпеть. Блин ну я как женщина тебе говорю: нельзя такое терпеть.
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женщину упрекать грех, но если она полицай, то можно
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Так эти твари есть везде. В США есть даже отдельная статья для кухонных боксеров - domestic violence.
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ну как бы сам видишь, что совсем не он в морге оказался
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Ну да, к сожалению, у животного хватило ума на копов с кулаками не кидаться. Я ведь именно о нападении на полицейскую про морг написал.
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я тебя понял, но не просто всё с этим, - семейным\домашним насилием, не только у нас
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Надо было отстрелить мужское достоинство,оно принолсит ему только вред.И вообще,почему мусора поодиночке ходят?.Где ТБ?Начяльников надо уволить.
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а патрульная приехала без оружия.с семечками в кобуре...?
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не могу для себя представить ни одно ситуации, которая оправдывала бы избиение человека, с которым ты живешь.
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Хіба що в камері. А так в сім"ї ... не вкладається в голову.
В Іспанії жіночі організації б так запакували цього сміливця, що не скоро вийшов би.
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Хай потужний рехворматор Аваков прокоментує все це. І чому на виклик поїхала жінка? І чому одна? І хто їй ставив залік по фіз подготовці і скільки по самообороні.
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Зато гендерні квоти зберегли і феміністки задоволені. А те, що побили ... ну, то таке.
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Простите, а разве Аваков с вашим супругом не в одной партии? И эта реформа проводилась в последние 5 лет, почему вы ее тогда не критиковали?
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Я бы как в США за нападение на полицейского давал бы минимум 10 лет строгого режима и разрешил бы в законном порядке в таких случаях применять полицейскими огнестрельное оружие. Это надо сделать обязательно и срочно.
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У нее были основания применять оружие.
А мозги подкачали. За то теперь у нее травма при исполнении. Плюс будет к пенсии.
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Будуть тепер на виклики, що надходять з дитячих садків, направляти. Щоправда, і там теж може щось трапитися.
Епоха конфліктів...
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Просто последствия игр в демократию.
И ранее были наркоманы в погонах, к примеру, а сейчас их больше.
И раньше в ментуре бабы были, а сейчас и подавно.
Отморозков, интересно, пропорция поменялась?
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Двое дерутся - третий не встревай .. Мужчина избил патрульную, приехавшую на вызов из-за того, что он бил жену - Цензор.НЕТ 6632а на суде его побитая баба скажет, что виновата полицейская ...
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сколько тупых советов по одной несчастной бытовухе
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а относительно избиения женьі статью не открьіли?
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Слід визнати, що непрофесійно.
Що ж це за поліція така, яку лупцюють по всій Україні?
А як тоді бути іншим? Мені скоро повертатися.
Слава богу, що не полісмен.
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"мужик" че.
Хотя.... если новость о мусороционерах, или как там щас у нас..... то не нужно огульно охваливать ментов...
Ибо это такие (вырезано Аваковым) на*** су** б****
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Вона була неозброєна? Якщо була - чому не всадила кілька куль йому у сраку?
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Навіщо заміж йшда за кацапа? Він у Ровно сумує за расєєю, от тому й бешкетує...
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Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга"Источник: https://censor.net.ua/n3141177...старый ментовский приемчик, доктор кто?
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копы вроде ездят парой? не?
если вызов на пьяную драку...как могла приехать только одна... и женщина?
она и в теории не может справиться с этим ханурем, разогретым алкоголем и уже колошматящим свою жену...
как-то все примитивно по-детски... копиха селфи то хоть успела сделать?
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Здесь одно из двух: или в полиции большая нехватка персонала, или там существует практика(на выходных начальства нет), когда напарники по очереди занимаются своими делами, при этом числятся на работе...
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Новость должна быть такой, "... после нападения на женщину полицейского и нанесения удара, она с табельного оружия пристрелила нападающего".
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Цензор вы вот рекламируете ********* со смартфонами. Вам не стыдно совсем???
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Поставьте uBlock Origin и не увидете рекламы вообще.
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Видать, мало ему своей бабы показалось... А тут вдруг патрульная откуда ни возьмись! Ну ничего - выйдет замуж, будет хоть представление иметь, какие все мужики сволочи. А то - любофь, любофь...Кака така любофь?!
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якщо не відкрили діло по побиттю жонки, то чого тоді приїзжали? чудні.
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Не понимаю, у патрульных нет минимальных навыков самообороны?
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Зачем баб берут в полицию, а мужиков после 40 нет?!
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.После 40 уже начинается , то нога болит , то рука , то спина ,, то отдышка мучит . За 20ти летним преступником не слишком то уже и побегаешь .
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Вся проблема в том что патрульная не владеет каратэ.
Попытался бы этот ублюдок поднять руку на полисмена в Сингапуре или Токио то его кости бы долго собирали по полу.
Полицейских в Украине нужно реорганизовать по правовой и физической подготовке - тогда их будут уважать даже на большом расстоянии.
Cлава Україні, панове,






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Набрали полицейских для селфи ,как дело дошло до повседневной рутины где надо сделать обычный силовой захват ,обезвредить,применить прием самбо и т.д.они оказываются на больничном по причине слабой физической подготовки.
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Шоколадный мародер 5 лет насиловал и грабил целую страну, почему к нему ни разу не приехала полиция?
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хороший муж просто так жену избивать не будет....
а хорошая жена ментов на мужа вызывать не будет....

Так что семейка так себе, как по мне....


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