 Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину

Інцидент стався напередодні пізно ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненської області.

"Під час спілкування поліцейської з 45-річним чоловіком заявниці той почав смикати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесних ушкоджень в ділянку голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку", - сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали. Поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Якщо чоловікові пред'являть обвинувачення і доведуть його провину, він може опинитися за ґратами на 5 років.

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За даними Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, від початку 2019 року на домашнє насильство поскаржилися близько 17 тисяч громадян України.