EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  1816  64
Все про:затримання (2975) Москва (607) протест (952) Росія (19215)

 На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники

Російський правозахисний портал "ОВД-инфо" продовжує вести підрахунок кількості затриманих російськими силовиками на акції протесту, що відбулася в суботу в Москві. Затриманих понад 1000, з них понад 50 - неповнолітні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ОВД-инфо".

"Дані на 14:00 4 серпня. 1001 людину затримали в Москві під час акції "Повернемо собі право на вибори". Уточнили дані про затриманих вчора", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

Зі свого боку, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не видається правдоподібним.

Водночас російське інформагентство "Интерфакс" повідомляє, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано понад 50 неповнолітніх. П'ятьох осіб було госпіталізовано. Наразі в клініці залишається одна людина, її стан задовільний, і її випишуть найближчим часом.

Дивіться також: Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Нагадаємо, напередодні в Москві відбулись масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.

Читайте також: Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141176
 
 
 Топ коментарі
 
Ріп... Навальний не опозиціонер. Він є "спусковим клапаном" для напруженості суспільства. Жодна акція протесту під його керівництвом не була довготривалою. Вийшли, покричали, половину скрутили, інша зробила селфі та по домам.
Якби ти був не такий агресивний, і міг думати та сприймати інформацію- то знав би це.
 показати весь коментар
 
У г.Москва будет новый герб, пока на утверждении
На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5592
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мало. очень мало удмуртов навинтили.
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюся, бодай половина стала інвалідами?
 показати весь коментар
 
 
Так протесты антиправительственные, или вам порохобототам путен таки друг?
 показати весь коментар
 
 
Протести за Навального. А Навальний- такий же кацап як і *****.
 показати весь коментар
 
 
Навальный оппозиціонер до путєнської влади, хіба ні??
 показати весь коментар
 
 
Гугли що він думає про Крим, Донбас і Україну.
 показати весь коментар
 
 
А ти скинь пруфіки, а то здається ти брешеш як сивий колишній **********
 показати весь коментар
 
 
Ріп... Навальний не опозиціонер. Він є "спусковим клапаном" для напруженості суспільства. Жодна акція протесту під його керівництвом не була довготривалою. Вийшли, покричали, половину скрутили, інша зробила селфі та по домам.
Якби ти був не такий агресивний, і міг думати та сприймати інформацію- то знав би це.
 показати весь коментар
 
 
Оппозиционер Алексей Навальный дал второе интервью за время домашнего ареста - радиостанции "Эхо Москвы". Интервью вызвало большой скандал среди сторонников оппозиционера, в основном из-за слов Навального о Крыме.
На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был конечно захвачен с нарушением международных норм", но является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea





 показати весь коментар
 
 
Може й так але наразі це єдиний антипутєнський лідер в рашці
 показати весь коментар
 
 
Что касается Украины, то по его мнению, "несмотря на обиду, которую они чувствуют" отторжение Крыма это плюс. "Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них.
 показати весь коментар
 
Просто забей в гугл "Крым это не бутерброд" и тебе все станет понятно за Лешеньку Небутерброд Навального.
 показати весь коментар
 
Ні. навальний це проект путєнської влади. навального можна сміливо поміняти з путєним місцями й нічого не зміниться. Хіба що мєнтів на рашці стане ще більше.
 показати весь коментар
 
 
Протести, якщо ти ще не зрозумів, не "антиправительственные", а самі що не на є проправительственные. Оці всі затримані хочуть пропхати в мóцковське правітєльство своїх кандидатів.
Тобто одну морду поміняти на іншу не чіпаючі суті.
 показати весь коментар
 
 
инвалидность мордве не грозит. она с рождения ущербная и дефективная. онижыдети боярки и стекломоя.
 показати весь коментар
 
 
Кацапы не зассали вышли на протест
А в нашем болоте фсе гуд
 показати весь коментар
 
 
Когда у нас побили студентов-пол Киева вышло.
Когда у них бьют женщин-стоящие рядом мужики снимают на телефоны.
 показати весь коментар
 
 
Різниця навіть не в кількості, а в якості. Навіть якщо на мóцквій вийде 10 млн чоловік, картинка буде та сама - 9,999 млн будуть знімати на смартфон як затримують одного. Раби.

В Києві роблять те що повинні зробити в даний момент. Вільні люди.

москвалі повинні зрозуміти, що в Homo Erectus були вороги набагато кровожерливіші ніж мóцьковські мєнти. Але Homo Erectus вже 1,5 млн років тому вмів видобувати й використовувати вогонь.
 показати весь коментар
 
И Орда и Китай ведут геноцидную политику к своему населению.Стригут молодых политиков и активистов,как газон.Придумали мифический миллиард Навальному.Ни слова правды во всём и изначально.Всё построено на лжи и насилии.Нам нужно поддерживать США в их борьбе с Китаем,а они поддержат нас в трёхвековой борьбе за полную независимость от кремлёвской орды.Москвичи борятся и за нас!Против засилья Пуйла и органов.
 показати весь коментар
 
 
Ну , шо ... Коменты годные . Нехай они там друг друга перебьют . Для любителей топить за москалячью попозицию поясню : они все ломаются на вопросе Украины . Они там все воспринимают Украину , как свою собстенность .
 показати весь коментар
 
 
У героев-оппозиционеров нужно спросить-чей Крым? И кто воюет на Донбассе.
 показати весь коментар
 
А все видели как вчера киевская хунта лупила русскоговорящих?
Упс... Или это была не киевская?
 показати весь коментар
 
 
чем больше качает кацапстан, тем нам лучше..давно пора поддержать сепаратистские и в целом протестные движения на территории *********..
 показати весь коментар
 
 
Это писец какой-то, выродились бунтари в России что-ли ??? Власть сильна до тех пор пока народ(весь) не поймет, что он выбирал эту власть, значит вправе переизбрать, вне очередно и методами с помощью которых он может переизбрать.
 показати весь коментар
 
я не понял, что эти крепостные себе позволяют? майдан решили устроить? омона на вас нет! а не быстро работать, бездельники, на американские деньги они там протесты устроили, дармоеды.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю чи правда, але на цьому форумі читав, що товпа осміліла, один протестант навіть плюнув під ноги поліції. На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3832 це вже не жарти.
 показати весь коментар
 
Там серед ;протєстующіх; і бойовиків купа була.З тих що ;защіщалі русскій мір; на Донбасі.
 показати весь коментар
 
 
Не, эти звери под Гирькиным. Они с "либерастами" не сотрудничают.
 показати весь коментар
 
Чи більше там протестів, тим краще для нас. То чому ви радієте, що їх "пакують"?
 показати весь коментар
 
Навальний- проект ФСБ. Таким чином Кремль дає кацапам можливість спустити пару.
 показати весь коментар
 
 
Їх там як тараканів. Справа не в кількості, а тому що вони не знаю чого вони на ті мітинги ходять. Там що пакуй, що не пакуй нічого не зміниться.
 показати весь коментар
 
это выборы в мосгордуму...задерживают до первого дождя...потом сами разбежатся по кафе, чтобы на запотевших окнах писать протестные лозунги
 показати весь коментар
 
 
И ни одного кацапского жмура ??? На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7649
*******, всё настроение испортили, падлы !!! На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4623
 показати весь коментар
 
 
москвалям треба ще пройти досить довгий шлях. Кричати "путєн- х...ло" це лише перший щаблик.
Треба навчитись стрибати. Бо хто не скаче, той москаль.
Потім видобувати й використовувати каміння.
Далі винайти вогонь й навчиться його використовувати для досягнення цілей.
А головне не бути членом стадом якого царь став меньше кормити і тому виникло бажання його поміняти на іншого, а людиною - допомагати людям які стоять поруч.
 показати весь коментар
 
У г.Москва будет новый герб, пока на утверждении
На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5592
 показати весь коментар
 
 
Із семи сотень демонстрантів скрутили і вкинули до автозаків тисячу. А якщо було би не сім сотень, а більше?
 показати весь коментар
 
навальный такой же ублюдок каки уйло.. мне этих обезьян ничуть не жалко
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А сколько шашлыков сожрано на шашлыклайф? Да, непропорционально много
 показати весь коментар
 
Хм, смотрю многие форумчане разделяют мое мнение, что протестующие заслужили хорошего дубца.
 показати весь коментар
 
На вчерашних протестах в Москве задержали более 1000 человек

О! -- ещё немного, ещё чуть-чуть -- и всё совпадёт с немецким радио... -- 500 штук, всего осталось...*)
 показати весь коментар
 
Москали, вам подсказать где можно на шару и много шин натаскать ?
 показати весь коментар
 
Автозаки на шинах и шо? Ехать потом на чем ?
 показати весь коментар
 
Сильно большой шум по поводу рядового местечкового события. мацква - край географии, мало кого из нормальных людей, то есть не расиянцев, интересуют "события" в племени людоедов, построившем себе ГУЛАГ. Все логично, задержали, у вас же концлагерь, расиянцы, сами построили. Расстрелы - это если повезет, а можете и к чекистам-садистам попасть, или кадыровцам с кизячьем, у них правило: живые должны завидовать мертвым.
 показати весь коментар
 
 
Може щось таки зрозуміють з цього фото.
На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2669
 показати весь коментар
 
 
На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 196Дмитро Корчинський
57 хв. ·

"Основною статутною умовою для перебування країни у Раді Європи (РЄ) є визнання державою принципу верховенства права, її зобов'язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими державами з метою досягнення цілей РЄ."
Московія була прийнята до Ради Європи у 1996 році щойно вбивши кілька десятків тисяч людей у Чечні.
Щойно московію повернули до парламентської асамблеї ради Європи, вона (московія) заарештувала 1300 людей в москві під час мирної акції протесту тиждень тому й більш, ніж тисячу вчора.

Це все, що потрібно знати про реальне ставлення європейців до принципів верховенства права, до свободи людини й таке інше.
А все, що потрібно знати за московію, ми знали завжди.
 показати весь коментар
 
Тю...какие то протесты. А кто нибудь смотрел как они тушат пожары???? А никто не тушит пожары. Зайдите на_flightradar нет там Ил- 76 над Сибирью. Нет и все! Россиян снова...кинули.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору