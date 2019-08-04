 На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ОВД-инфо".
"Дані на 14:00 4 серпня. 1001 людину затримали в Москві під час акції "Повернемо собі право на вибори". Уточнили дані про затриманих вчора", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про 828 затриманих.
Зі свого боку, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не видається правдоподібним.
Водночас російське інформагентство "Интерфакс" повідомляє, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано понад 50 неповнолітніх. П'ятьох осіб було госпіталізовано. Наразі в клініці залишається одна людина, її стан задовільний, і її випишуть найближчим часом.
Нагадаємо, напередодні в Москві відбулись масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.
Якби ти був не такий агресивний, і міг думати та сприймати інформацію- то знав би це.
На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был конечно захвачен с нарушением международных норм", но является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea
Тобто одну морду поміняти на іншу не чіпаючі суті.
А в нашем болоте фсе гуд
Когда у них бьют женщин-стоящие рядом мужики снимают на телефоны.
В Києві роблять те що повинні зробити в даний момент. Вільні люди.
москвалі повинні зрозуміти, що в Homo Erectus були вороги набагато кровожерливіші ніж мóцьковські мєнти. Але Homo Erectus вже 1,5 млн років тому вмів видобувати й використовувати вогонь.
Упс... Или это была не киевская?
*******, всё настроение испортили, падлы !!!
Треба навчитись стрибати. Бо хто не скаче, той москаль.
Потім видобувати й використовувати каміння.
Далі винайти вогонь й навчиться його використовувати для досягнення цілей.
А головне не бути членом стадом якого царь став меньше кормити і тому виникло бажання його поміняти на іншого, а людиною - допомагати людям які стоять поруч.
О! -- ещё немного, ещё чуть-чуть -- и всё совпадёт с немецким радио... -- 500 штук, всего осталось...*)
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"Основною статутною умовою для перебування країни у Раді Європи (РЄ) є визнання державою принципу верховенства права, її зобов'язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими державами з метою досягнення цілей РЄ."
Московія була прийнята до Ради Європи у 1996 році щойно вбивши кілька десятків тисяч людей у Чечні.
Щойно московію повернули до парламентської асамблеї ради Європи, вона (московія) заарештувала 1300 людей в москві під час мирної акції протесту тиждень тому й більш, ніж тисячу вчора.
Це все, що потрібно знати про реальне ставлення європейців до принципів верховенства права, до свободи людини й таке інше.
А все, що потрібно знати за московію, ми знали завжди.