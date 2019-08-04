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Все про:розмінування (224) КПВВ (29) Станиця Луганська (32)

 КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово працює лише до 18:00

З 4 до 10 серпня включно КПВВ "Станиця Луганська" працює з 10:00 до 18:00. Графік довелося змінити через те, що окупанти проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ із 4 до 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування здійснюватимуть до 18:00", - сказано в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил вирішило змінити режим роботи КПВВ "Станиця Луганська". Контрольний пункт працюватиме до 18:00. На тимчасово окуповану територію громадян пропускатимуть до 17:30.

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"Після зазначеного часу в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" пропускні операції здійснюватися не будуть у зв'язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування і потенційною загрозою для життя і здоров'я цивільного населення", - додали в пресслужбі штабу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141175
 
 
 Топ коментарі
 
Як не працюватиме зовсім, й то не велика біда...
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Доки не буде прив"язки порушень тищі,до закриття КПВВ,толку не буде.Обстріл,закриття КПВВ на тиждень,є обстріли,закриття подовжується.
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при чому не одного КПВВ поблизу... а всіх.
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Після Сталінградаької битви перекрили пункт пропуску після 18-00. Який жах!😒
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Як не працюватиме зовсім, й то не велика біда...
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Доки не буде прив"язки порушень тищі,до закриття КПВВ,толку не буде.Обстріл,закриття КПВВ на тиждень,є обстріли,закриття подовжується.
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порушення тиші тут біля мосту чи по всій лінії і закриття на всіх кпвв
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Германия со Швейцарией усиливает пограничный контроль... ...на границе в Австрией, немцы трусят так, шо очередь стоит -- часа на два!
...три дня тому назад, один швейцарец толкнул во Франкфурте маму с ребёнком под поезд... -- дитё погибло, мама выжила... -- и как ей дальше жить?
Его заваливали 18 человек из толпы пассажиров! -- пока полиция не прибежала.
...щас Швейцария отмазки лепит -- типа, идиотом был на учёте... -- токо год тому назад, свою семью зарезал...
Нужны строгие национальные границы! И собственные бабки в каждой стране... ...и Украина -- не друг, не товарищ и не брат!
Помогать -- я согласен... -- тянуть в ЕС -- идите нах! ...как понаедет идиотов всех мастей...
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Кобзарь -- фон Фогт. ...а ты кто, или чей будешь? *)
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5 лет условно-свободного передвижения контрабаса и террористов через ЛЕГАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА...
ЗЭ,твой ход!
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