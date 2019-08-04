 КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово працює лише до 18:00

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ із 4 до 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування здійснюватимуть до 18:00", - сказано в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил вирішило змінити режим роботи КПВВ "Станиця Луганська". Контрольний пункт працюватиме до 18:00. На тимчасово окуповану територію громадян пропускатимуть до 17:30.

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"Після зазначеного часу в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" пропускні операції здійснюватися не будуть у зв'язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування і потенційною загрозою для життя і здоров'я цивільного населення", - додали в пресслужбі штабу.