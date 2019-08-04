 КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово працює лише до 18:00

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
"За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ із 4 до 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування здійснюватимуть до 18:00", - сказано в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил вирішило змінити режим роботи КПВВ "Станиця Луганська". Контрольний пункт працюватиме до 18:00. На тимчасово окуповану територію громадян пропускатимуть до 17:30.
"Після зазначеного часу в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" пропускні операції здійснюватися не будуть у зв'язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування і потенційною загрозою для життя і здоров'я цивільного населення", - додали в пресслужбі штабу.
...три дня тому назад, один швейцарец толкнул во Франкфурте маму с ребёнком под поезд... -- дитё погибло, мама выжила... -- и как ей дальше жить?
Его заваливали 18 человек из толпы пассажиров! -- пока полиция не прибежала.
...щас Швейцария отмазки лепит -- типа, идиотом был на учёте... -- токо год тому назад, свою семью зарезал...
Нужны строгие национальные границы! И собственные бабки в каждой стране... ...и Украина -- не друг, не товарищ и не брат!
Помогать -- я согласен... -- тянуть в ЕС -- идите нах! ...как понаедет идиотов всех мастей...
ЗЭ,твой ход!