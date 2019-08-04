 За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін

Таку заяву міністр зробив під час зустрічі з ветеранами війни на сході України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Раніше у нас була батьківщина та діаспора… Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном – я вважаю, що за декілька років (знову-таки, хочете – звинувачуйте мене) приблизно буде так. Половина українців буде тут, і половина українців буде за кордоном", – вказав Клімкін.
За його словами, наразі за кордоном живуть приблизно 20 млн українців. Міністр вважкає, що у світі має сформуватись "глобальне українство".
Через декілька років половина українців виїхала би сказав Клімкін. Так,це б і було, якщо Порошенко та К° продовжувала і далі бути при владі.
Слава Руси-Украине! Героям Слава!
Я смотрю на эти близорукие элиты и улыбаюсь: зачем вы строите себе хоромы если от ваших зарплат, которые вы платите убежит цвет нации, а ваши дети вынуждены будут бежать из этой страны с деньгами и без от восточной орды?
Ні в чому себе не обмежуєш, хочеш рехворму - будь-ласка, томосу не вистачає - нема проблем, хочеш гукати "слава офшорам!" - ніхто не забороняє, захотілося "чинного законодавства" - бери скільки влазить.
Надходження добюджету
04.19 - 112 млрд грн
05.19 - 104 млрд грн
06.19 - 80 млрд грн
Ви це ЗЁробили разом (а може РАКОМ?)
с очередной угрозой неминуемой зеленой участи для неугодных 100%.
зэ,МОЧИ!
Пускай докажет что он не наркоман. А если наркоман, то пускай пройдёт принудительное лечение в наркологической клинике🤔
Він залишиться в історії як великий вождь великого бантустану в Східній Європі, з якого вивтікали аборигени.
Могло бути гірше і його могли кинути в казан з киплячою водою.