EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  11349  435
Все про:діаспора (131) українці (1060) заробітчани (237) Клімкін (1489)

 За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що через кілька років половина українців може виявитися за межами батьківщини. Він вважає, що в світі має сформуватися "глобальне українство".

Таку заяву міністр зробив під час зустрічі з ветеранами війни на сході України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Раніше у нас була батьківщина та діаспора… Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном – я вважаю, що за декілька років (знову-таки, хочете – звинувачуйте мене) приблизно буде так. Половина українців буде тут, і половина українців буде за кордоном", – вказав Клімкін.

За його словами, наразі за кордоном живуть приблизно 20 млн українців. Міністр вважкає, що у світі має сформуватись "глобальне українство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141173
 
 
 Топ коментарі
 
Это же вы с шоколадным устроили,что в Украине невозможно стало нормально заработать.
 показати весь коментар
 
Просто при шоколадном стало проще выехать. А жопа тут была и задолго до него и останется еще долго после.
 показати весь коментар
 
Ну ничего нам уже порохоботы объяснили что это Украине только на пользу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Зайве свідчення реформ, покращень і перемог мальдівсько-сліпотрастового юди. В країні брак спеціалістів в багатьох галузях, смертніть перевищує народженність, все працездатне населення втікає аби не здохнути, лютує ДЕПОПУЛЯЦІЯ. Так, народу сподобалося життя по-новому
 показати весь коментар
 
 
Нічого не поробиш, 5 років була влада п#здоболів, тому маємо те, що маємо.
Через декілька років половина українців виїхала би сказав Клімкін. Так,це б і було, якщо Порошенко та К° продовжувала і далі бути при владі.
 показати весь коментар
 
 
А тепер усізалишаться і ніхто не буде хотіти працювати за кордоном?
 показати весь коментар
 
 
Тебе навіть вівці ігнорують, ахперес.
 показати весь коментар
 
 
если Зе не обеспечит зрелищь, так и будет.
 показати весь коментар
 
Так Зе нічого не обіцяв, питайте у Коломойського.
 показати весь коментар
 
 
ну достижение так себе на любителя . тут наверно надо сравнивать с вв2 где то 6млн потеряли . и какое глобальное украинство? тут своих забот голову поднять некогда
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Если-бы вора порошенка не выгнали люди на президентских выборах , то через пол года в стране одни бы пенсы остались и наркоманы.
 показати весь коментар
 
 
Все не уедут, а те кто останутся должны не смотря ни на что, строить и защищать процветающую Украину и требовать этого от власти - какая она бы не была. Укракинцы народ-стоик - мы всё можем, буквально всё, мы просто об этом забыли!
Слава Руси-Украине! Героям Слава!
 показати весь коментар
 
 
А какие предпосылки будут, или есть, которые позволят остаться достаточному количеству умных и молодых людей? Разве зарплату поднимут до 1000 долл мин.? Разве будут давать квартиры молодым и немолодым специалистам? Разве намечается технологический бум на низкопередельных потроху разваливающихся сырьевых производствах (ахметову привет)?
Я смотрю на эти близорукие элиты и улыбаюсь: зачем вы строите себе хоромы если от ваших зарплат, которые вы платите убежит цвет нации, а ваши дети вынуждены будут бежать из этой страны с деньгами и без от восточной орды?
 показати весь коментар
 
Ну и пусть валят. Я бы сам свалил если бы не старые больные родители.
 показати весь коментар
 
 
Парадокс в тому, що переважно людина яка працює за кордоном валюту в Україну заводить, той хто в Україні, працює на олігархат, батрачить на офшори.
 показати весь коментар
 
 
За границей хорошо, когда деньги есть. А если ужиматься на всем, то не интересно от слова совсем. Чувствуешь себя чужим на этом празднике жизни
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це точно, а в Україні чуйствуєш себе абсолютно своїм на празніку жізьні кондитера і його шобла.
Ні в чому себе не обмежуєш, хочеш рехворму - будь-ласка, томосу не вистачає - нема проблем, хочеш гукати "слава офшорам!" - ніхто не забороняє, захотілося "чинного законодавства" - бери скільки влазить.
 показати весь коментар
 
Зебил, уже у власти клоун, давай о передниках, а не о "попередниках"
 показати весь коментар
 
 
Климкин ясно сказал: через несколько лет, а кто будет у власти несколько лет? Ну зелики напрягите мозггг!)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шоколадное шакалье докерувалось
 показати весь коментар
 
 
Йой, "патріоте", у тебе мило.сру відклеїлось...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нужно сделать так , что-бы порохоботы за границу потикали , а не украинцы. За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7254
 показати весь коментар
 
 
Схоже, що вони вже їдуть потроху...

Надходження добюджету
04.19 - 112 млрд грн
05.19 - 104 млрд грн
06.19 - 80 млрд грн
Ви це ЗЁробили разом (а може РАКОМ?)
 показати весь коментар
 
Они воруют, а потом удивляются, что мы хотим от них уехать??? Красавцы! За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1476
За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5773
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вот и очередная пете-растическая консерва рванула.
с очередной угрозой неминуемой зеленой участи для неугодных 100%.

зэ,МОЧИ!
 показати весь коментар
 
Зе лучше мочу на анализы сдать, а то есть большие сомнения в его наркотической зависимости. Вот вчера опять попался на камеру с круглыми глазами и неадекватным поведением.
Пускай докажет что он не наркоман. А если наркоман, то пускай пройдёт принудительное лечение в наркологической клинике🤔
 показати весь коментар
 
В кондитера все нормально. Мільярдів доларів у нього більше ніж колись було в Хайлє Селасіє, Фердинанда Маркоса чи Ясера Арафата.
Він залишиться в історії як великий вождь великого бантустану в Східній Європі, з якого вивтікали аборигени.
Могло бути гірше і його могли кинути в казан з киплячою водою.
 показати весь коментар
 
Не бреши. Стільки грошей є тільки у Бені якій вкрав більш ніж два рокових бюджету України за 10 років. 🤔
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору