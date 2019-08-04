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 Політика України, Суспільство
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Все про:авіація (434) ВПС (101) Зеленський (2294) привітання (415)

 Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ВВС і нагородив вісім осіб медалями

Президент Володимир Зеленський привітав військових із Днем Військово-повітряних сил України.

Про це йдеться в привітанні на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку.

Вдячний усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Упевнений, що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних Сил небо над Україною завжди буде мирним, а наш народ - надійно захищеним.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизни", - зазначив він.

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Воднчас президент підписав указ про нагородження медаллю "За військову службу Україні" полковника Олександра Буряка, прапорщика Віктора Гороховського та полковника Віталія Палагуту. Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджені: старший солдат Володимир Вітвіцький, старший сержант Сергій Заіченко, майор Юрій Левінський, прапорщик Олександр Спільник і майор Ігор Філюшкін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141168
 
 
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зебоба, так как суды исполняют теперь только "просьбы" его и его зешоблы
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Надеюсь, не пожелал "крепче руль в руках держать" и поменьше "ГАИшников", на дорогах?...
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зебоба не обосрался в близи от военных стоять или через охрану передал награды
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Великий Президент, Великие дела. Я счастлив что в столь нелегкое время у руля стал такой выдающийся Человек!
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Я согласен. Кацапне теперь надо наконец-то нанести адекватный удар проклятым жидобандеравцам и разбомбить к епеням Воронеж.
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нах твій воронєж нам потрібний, парашиський ти вилупок...валі на родіну свою, під берьозки...вони вже зачекалися тебе
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Давай ти не будеш казати, що мені робити, а я не скажу, де тобі треба йти?
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Главком(если штаны носит) тихонько приезжает в части ВВС, раздает государственные награды и подарки(я бы вынудил "ахметок" купить подарки) и так же тихонько умахивает в свой ОП/АП.
Хотя.... может он и сделал так как я сказал......



ну да, конечно.
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Так а які там заслуги у авіації в останній рік щодо захисту України?
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про лайно- твоя і таких же зачморенишів, найулюбленіша тема...гляди, не зіскакуй...бо в ній ти-фахівець, на відміну від усього іншого..
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