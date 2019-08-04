 Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ВВС і нагородив вісім осіб медалями

Про це йдеться в привітанні на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку.

Вдячний усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Упевнений, що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних Сил небо над Україною завжди буде мирним, а наш народ - надійно захищеним.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизни", - зазначив він.

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Воднчас президент підписав указ про нагородження медаллю "За військову службу Україні" полковника Олександра Буряка, прапорщика Віктора Гороховського та полковника Віталія Палагуту. Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджені: старший солдат Володимир Вітвіцький, старший сержант Сергій Заіченко, майор Юрій Левінський, прапорщик Олександр Спільник і майор Ігор Філюшкін.