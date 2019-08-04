 Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу

Про ситуацію в РФ і Лінкявічюс, і Рінкевичс висловилися в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Огидно знову бачити масове застосування насильства проти мирних демонстрантів, які виступають за вільні і демократичні вибори в Москві. Росія швидко перетворюється на поліцейську державу. Кремль має припинити застосовувати силу, порушувати права людини і негайно звільнити затриманих", - написав Антанас Лінкявічюс.
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс також засудив розгін протесту в Москві і закликав відпустити затриманих: "Ще один день жорстокого придушення мирних демонстрацій в Москві. Росія мусить дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, необхідно припинити невиправдане насильство щодо ні в чому не винних людей і звільнити затриманих".
Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.
Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.
З зебілом і нам таке ж саме загрожує! Наприклад: "Як Зеленський повторює Путіна. Сім прикладів" - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49211494 Тут не вистачає восьмого, про розгін Майдану... А - буде...
И за это министрам платят гроши ? Я это и без этих министров знаю .
Нормальный человек, на протяжении своей жизни, не упирается рогом в одни ворота, а меняет своё мировоззрение -- согласно своей совести, опыта и честности.
Ты критикуешь Невзорова... ...о нём мнениия разные -- о тебе одно -- ...ну ты понял -- сам обозвался...*)
Но, хорошо -- вот я Совку Присягу давал -- и трошки побегал за Совок. Так шо -- я теперь на всю жизнь калека и предатель?
Или турки на работе: Алекс, ты шо, мусульман убивал? 1979.
Так ты не турок -- они люди -- а ты дурилка виртуальная...
Ок , так и запишем . Во Франции не было никаких террактов , и Шарли Эбдо нихто не расстреливал . Там просто были люди которые кому-то дали Присягу .
Кто ты такой? -- откуда, зачем, кто тебя послал?
Думаю, шо ты дурак. ...но, на работе...*)
Я подкидыш , меня тут бросили
Это вообще никого не волнует
емуной системи народа.
Активиста, который во время протестных событий в Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года разорвал портрет Президента Украины Петра Порошенко, осудили на 4 года и 6 месяцев.
Так,что думай бот
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.
Борис Стомахин
Зато, 2 военных праздника с пешим парадом -- класс!
И выступление Детского Украинского Народного Ансамбля -- уровень профессионалов совкового периода! Я просто балдел...
Там ведущий, случайно сказал: Слава Украине! -- я в ответ гаркнул: Героям Слава! -- так, я оказался не один -- ...правда не нашёл потом второго, "кто вытянул петь со мною" ... *)
Наконец-то ознакомились с текстом!
Зачем кацапам вообще вьіборьі?
Они бьіли против демократии, против Запада, против демократического вьібора и развития Украиньі, за скрепьі и сцаря.
Имеют то, за что боролись и поддерживали.
Зачем их защищать их права?
Пусть катятся в болота и средневековье, и дрочат на Сталина, они же єтого хотели.
Там напопичилось все найгірше, яке взагалі існує в світі.