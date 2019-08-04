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 За кордоном
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Все про:протест (952) Росія (19215) Лінкявічюс (104) Рінкевич Едгар (22)

 Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу

Міністри закордонних справ Литви Антанас Лінкявічюс і Латвії Едгар Рінкевичс засудили масове і необґрунтоване застосування насильства на акціях протесту в Москві.

Про ситуацію в РФ і Лінкявічюс, і Рінкевичс висловилися в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Огидно знову бачити масове застосування насильства проти мирних демонстрантів, які виступають за вільні і демократичні вибори в Москві. Росія швидко перетворюється на поліцейську державу. Кремль має припинити застосовувати силу, порушувати права людини і негайно звільнити затриманих", - написав Антанас Лінкявічюс.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс також засудив розгін протесту в Москві і закликав відпустити затриманих: "Ще один день жорстокого придушення мирних демонстрацій в Москві. Росія мусить дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, необхідно припинити невиправдане насильство щодо  ні в чому не винних людей і звільнити затриманих".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141163
 
 
 Топ коментарі
 
не превращается, пардон,...она всегда им была...все стабильно! как и сто лет назад!!!
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Она давно превратилась, просто оформлять не хотят...
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тануна...
З зебілом і нам таке ж саме загрожує! Наприклад: "Як Зеленський повторює Путіна. Сім прикладів" - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49211494 Тут не вистачає восьмого, про розгін Майдану... А - буде...
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Маячня, повністю притягнуте за вуха, в стилі "Путін ходить в туфлях, і Зеленський теж". Якщо суспільство знайде якісь реальні параллелі, як наприклад з Порошенко, ви це одразу почуєте. Його порвуть в блогах, на форумах, в коментах стримів, в роликах на youtube так само, як порвали Пороха. Зрадоботи його з лайном змішають значно швидше і переконливіше за ЗМІ та порохоботів.
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Как сказать... такая махина со сборищем зомби под боком... Я переживаю, если честно.
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Тем более, есть такой неприятный момент: когда у карлика падает рейтинг, он начинает мутить воду у соседей... Повод для переживаний есть.
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В прошлый раз избито 700 человек, задержано 1300. В этот раз меньше, но тоже около 300. У нас побили 30 студентов и Яныку дали пинка под зад тут же! Мда... Украина - не роисся.
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ЯНык был в 2013. В 2019 малоросский люмпен сам себе ярмо назад на шею накинул. Ещё немного и 73% малоросских хохлов будут протестующих майдаунами называть. Проверяй..
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Она давно превратилась, просто оформлять не хотят...
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не превращается, пардон,...она всегда им была...все стабильно! как и сто лет назад!!!
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Бруки превращаются, превращаются бруки...(С)))))
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Буки российские превращаются...Превращаются Буки (по мнению россии) в украинские...
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" Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство "

И за это министрам платят гроши ? Я это и без этих министров знаю .
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Это шо еще за чудо бабусино ? Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 869
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Это тот , шо за гроши будет петь под дудочку заказчика
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...ну, ты ж пукаешь задаром -- чего ж на тебе не заработать? *)
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Та нехай зарабатывает . Мне смешно то , как недалекие ставят невзорова в роль какого-то образцового чувака . А вам известно , невзоров международный террорист и принимал участие в Приднестровье ? И не только в Приднестровье , но и в Прибалтике Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 5782
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Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 8327 КОзлятник винторогий, у тебя с под рогов кокошник торчит..
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Та я помню ... Я - кремлевский агент , а ты - шоколадный путриот Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 6992
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Ты, или молодой, или дурной, или нанятый.
Нормальный человек, на протяжении своей жизни, не упирается рогом в одни ворота, а меняет своё мировоззрение -- согласно своей совести, опыта и честности.
Ты критикуешь Невзорова... ...о нём мнениия разные -- о тебе одно -- ...ну ты понял -- сам обозвался...*)
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У тебя с головой непорядок . невзоров бегал с оружием в руках на чужой территории . Если я к примеру буде бегать в Гамбурге с пистолетом , то как это будет называться ? Дошло ? Вдогонку тебе ... Пореченков тоже международный террорист . Ферштейн
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Ты, в Хамбурге, с пистолетом!? ...попкин -- имей совесть -- ты никуда, окромя, как поверзать, бегать не могёшь...*)
Но, хорошо -- вот я Совку Присягу давал -- и трошки побегал за Совок. Так шо -- я теперь на всю жизнь калека и предатель?
Или турки на работе: Алекс, ты шо, мусульман убивал? 1979.
Так ты не турок -- они люди -- а ты дурилка виртуальная...
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" Но, хорошо -- вот я Совку Присягу давал -- и трошки побегал за Совок. Так шо -- я теперь на всю жизнь калека и предатель? "

Ок , так и запишем . Во Франции не было никаких террактов , и Шарли Эбдо нихто не расстреливал . Там просто были люди которые кому-то дали Присягу .
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...я не вижу твое причастности никчему... -- токо шо, попердеть во все стороны.
Кто ты такой? -- откуда, зачем, кто тебя послал?
Думаю, шо ты дурак. ...но, на работе...*)
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Ну шо , тормоз , по делу есть шо сказать , а - аааа
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По делу -- с тобой, хоть и тошно, но без тебя не так смешно... -- ты ж олицетворяешь противника, своим куприком... *)
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Это все , тормоз , чи продолжение будет ?
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Не знать, кто такой Невзоров? Куприк, как тебя занесло на политический сайт?
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" Куприк, как тебя занесло на политический сайт? "

Я подкидыш , меня тут бросили Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 8457
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Так лежи молча и слушай, набирайся ума.
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Если я буду молчать , то мне пригожен больше стекломоя не даст
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Прибалты этими заявлениями привлекают к себе внимание остального мира заранее, пока кремлевские правители не захотели их присоединить, выбивают помощь в ЕС И США для себя.
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Это точно, у Макрона против желтых жилеток все было мирное - и слезоточивый газ и дубинки и пострадавшие! А задержанные, то обычные прохожие, которых просто развозили по домам! А может в странах Балтии про методы Макрона и вообще про Францию не в курсах? К стати, там недавно в Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ, который доходил до второго этажа...ну, то такое, может газ был целебным? Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 5433
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В этом тоже есть позитив . Чем больше путин убет своих рабов , тем меньше их приедет в Украину убивать украинцев
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Нема позитиву, нема! "бабы еще нарожают" (с)
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Украина тоже сейчас быстро идет в ту же сторону полицейского государства.
Это вообще никого не волнует
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Пока есть только попитки и прощупивание
емуной системи народа.
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Идет не идет, но не упадем мы до уровня рашки. По крайней мере по причине отсутствия бешенных ресурсов в стране и послушной толпы, у нас нет почвы для взращивания тоталитаризма. Может появиться тенденциозный диктатор на короткий период, я такое допускаю, но тоталитаризм в классическом виде - нет! Даже то, что у нас такой большой процент за зелю, ошибочно воспринимается как послушание народа. Нет - послушание культивируется столетиями, как в рашке. У нас просто переменчивое незрелое общество, но ОБЩЕСТВО.
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А Україна ні? Окрім багатотисячної армії мусорів дармоїдів ще й поцгвардію держава кормить яка і нахрін не потрібна
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Россия быстро превращается в полицейское государство/ Копирование и повторение-работа артистов.-Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик : "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция / С сегодняшнего дня кроме полиции улицы будет патрулировать Нацгвардия .
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А в Виннице за порваный пальтрет перзидента пэдра чувака посадили. Так что все стабильно без резких рывков...
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ЗЕбилтяня ещё не утала разганять гебнявый фейк?? Ты чучело ту 5 лет испражнялось на Порошенок как хотело чего ж тебя не посадили??
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Хорта закрили за расизм і напади на іноземних студентів.
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На посмотри, гнида! Вот он, Юрий Павленко :
Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 6615
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Ничего удивительного ЗЕбилы это кацапы. Мышление мировозрение ЗЕбила = кацапу. Так что ЗЕбильня и не против полицейского государства..скорее всего ЗЕбилы как раз за это и голосовали..шоб барин сапогом в харю бил, да посильней..73% зебилов заскучало за отпечатком барского сапога на своей зебильной харе...печалька для Украины.
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73 % против коррупции порошенко,а порошенко копировал путина
Так,что думай бот
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а це - вже старий зебіл, з методичкою...
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якийсь новий зебіл засвітився... чи касап? Нє, ну, я розумію, що "убил брата" - на касапщині, це нормально, вірять. А от прогуглити, за що насправді сів отой нацжон (майбутній, звичайно: тоді ще аваков ними не курирував) їм ще мізків не вистачає...
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***
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.

Борис Стомахин
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За пять дней в Вильнюсе на той неделе, ни одного мента не встретил -- даже не знаю, как они выглядят?
Зато, 2 военных праздника с пешим парадом -- класс!
И выступление Детского Украинского Народного Ансамбля -- уровень профессионалов совкового периода! Я просто балдел...
Там ведущий, случайно сказал: Слава Украине! -- я в ответ гаркнул: Героям Слава! -- так, я оказался не один -- ...правда не нашёл потом второго, "кто вытянул петь со мною" ... *)
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Тю, та мы за три месяца до "Большого брата" добрались -так что в этом мы и кацапстан в легкую сделаем
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Министр внутренних дел россии Владимир Колокольцев: "По результатам проведения у задержанных во время шествия в Москве криминалистических, [и других] экспертиз, а также по итогам ознакомления высшего командного состава МВД РФ с текстом российской Конституции принято решение...
Наконец-то ознакомились с текстом!
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Пуйло показало где место вате.
Зачем кацапам вообще вьіборьі?
Они бьіли против демократии, против Запада, против демократического вьібора и развития Украиньі, за скрепьі и сцаря.
Имеют то, за что боролись и поддерживали.
Зачем их защищать их права?
Пусть катятся в болота и средневековье, и дрочат на Сталина, они же єтого хотели.
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Чого тільки гидкого на расії не наплодилось ..
Там напопичилось все найгірше, яке взагалі існує в світі.
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кацапы, да разнесите вы в хлам свою страну, чож вы за рабы такие... зато потом сможете мечтать о приеме в ЕС и НАТО и кредитах МВФ...много не дадут, да вы и сами будете им должны по жизни...будьте как все...
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Превращается?!Да она как бы давно уже полицейское государство, тольrо проснулись что ли?
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История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.(с).
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Не дуже скоро, раз в 50 років втрачає 10-15 відсотків території.
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Ну че фанаты Зенита все таки вломили толпе ОМОНА. Но наш Майдан был более организованным и профи. Я думаю они научатся.
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Ідыёты - масковія гэта фашыстаўская "дзяржава" (арда).
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