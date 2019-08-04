 Заарештованому кримськотатарському активісту Бекірову потрібна медична допомога, - Human Rights Watch

Заяву про стан Бекірова опубліковано на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські чиновники в Криму повинні негайно перевести активіста Едема Бекірова в лікарню для обстеження і лікування", - сказано в повідомленні правозахисників.

Старший науковий співробітник Human Rights Watch у Європі і Центральній Азії Юлія Горбунова зазначила, що Бекіров тяжко хворий, тому рідні і адвокати побоюються за його життя.

"Він має перебувати в лікарні, де він може отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув'язнення", - вважає Горбунова.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.