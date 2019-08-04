 Готовий до зміни тактики в ПАРЄ, але за умови збереження принципу "вдарити у відповідь", - Кулеба

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Україні було завдано образи, ляпаса. Образа – це погане слово. Хай буде ляпас. І ми маємо на це відповісти. Все - тобто тут крапка. Не можна ковтати це. Не можна це залишати без відповіді. Якщо ми не дамо навіть нашим партнерам, які, на жаль, в цій ситуації зіграли проти нас, проігнорували наші інтереси, відчути негативні для них наслідки, то цим ми лише заохотимо всіх і надалі ставитися до нас саме так. Тому стосовно тактики я як посол відкритий до обговорення будь-яких варіантів, але завжди (буду) захищати ось цей фундаментальний принцип. Нас вдарили – ми маємо вдарити у відповідь", - підкреслив Кулеба.

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При цьому він зазначив, що щодо тактики можуть бути різні рішення.

"Може бути рішення, наприклад, не поїхати в жовтні на сесію Асамблеї, може бути рішення поїхати. Обидва рішення насправді прийнятні. Але незмінним має бути фундаментальний принцип, що те, що сталося - повернення Росії в ПАРЄ так, як це сталося - неприпустимо", - підкреслив дипломат.

Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою дивіться тут.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.