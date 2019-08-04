 Готовий до зміни тактики в ПАРЄ, але за умови збереження принципу "вдарити у відповідь", - Кулеба

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Україні було завдано образи, ляпаса. Образа – це погане слово. Хай буде ляпас. І ми маємо на це відповісти. Все - тобто тут крапка. Не можна ковтати це. Не можна це залишати без відповіді. Якщо ми не дамо навіть нашим партнерам, які, на жаль, в цій ситуації зіграли проти нас, проігнорували наші інтереси, відчути негативні для них наслідки, то цим ми лише заохотимо всіх і надалі ставитися до нас саме так. Тому стосовно тактики я як посол відкритий до обговорення будь-яких варіантів, але завжди (буду) захищати ось цей фундаментальний принцип. Нас вдарили – ми маємо вдарити у відповідь", - підкреслив Кулеба.
При цьому він зазначив, що щодо тактики можуть бути різні рішення.
"Може бути рішення, наприклад, не поїхати в жовтні на сесію Асамблеї, може бути рішення поїхати. Обидва рішення насправді прийнятні. Але незмінним має бути фундаментальний принцип, що те, що сталося - повернення Росії в ПАРЄ так, як це сталося - неприпустимо", - підкреслив дипломат.
Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою дивіться тут.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
Это не решит никакие проблемы.
Надо быть умнее и хитрее , чем кацапы .
- Хто всрався?
- Невістка.
- Вона ж у полі жне?
- Вона у полі жне, а вітер сюди жене.
Господи, вызовите уже на дуэль это ПАРЕ и успокойтесь.
Бойцовский клуб е-мое
Цели пребывания в ПАРЕ у Украины какие? Так их и добиваться надо. А то сплошное шоу демаршей и пощёчин.
Як там Німеччина проголосувала у ПАРЄ по **********?
2) Верховная Рада 6-го июня приняла закон об импичменте. Президент обязан был в течение 15-и дней либо подписать закон, либо наложить вето. Не было сделано ни то, ни другое. Таким образом, с 22-го июня произошла узурпация власти, поскольку отсутствует законный способ сместить Президента с должности.
3) Верховная Рада распущена вопреки действующему законодательству: был проигнорирован закон по которому на формирование коалиции даётся месяц, а затем Раду нельзя распускать поскольку до очередных выборов оставалось бы менее полугода.
Если этот режим встретит активное сопротивление со стороны части населения - не удивляйтесь, и повторяйте про себя почаще мысленно пункты 1,2,3
Зебилоиды...ни логики, ни ума...ни опыта, ни знаний... ляп - лишь бы...
- Изя, а какие партии еще проходят в Раду кроме Европейской солидарности? - Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
Краткий курс от Леши Гончаренко
К слову выходца из рыгов
Підставлятимуть другу щоку.
Головне щоб держава за цей цирк платила мільйони доларів...
Ех лавруша ти був правий...