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 Суспільство
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Все про:Гордєєв (45) Закревська Євгенія (27) Гандзюк (356) Мангер (106) Рищук (20) Левін Олексій (8)

 Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська

Представниця сім'ї убитої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Євгенія Закревська вважає, що прокуратура не має наміру продовжувати досудове розслідування, мотивуючи це закінченням строків.

Про це Закревська заявила в інтерв'ю "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас взагалі критична ситуація, тому що прокуратура вирішила, що продовжувати слідство далі, ніж третє серпня 2019 року, вона не буде. Вони виходять з того, що першу підозру оголошували в першій справі 3 серпня 2018 року, вони ігнорують той факт, що безпосередньо Мангеру, Левіну оголошували підозру в грудні і в лютому (рік — це граничний термін проведення досудового розслідування щодо конкретної особи), вони обмежилися для себе третім серпня, далі розслідування не продовжимо. Я так розумію, що вони чекають, що вщухне суспільний резонанс, і це зійде нанівець", - додала вона.

На думку Закревської, шанси відновити слідчі дії ще є.

"Якщо самостійно зараз відновлять і подадуть клопотання про продовження, вираховуючи термін правильно, у них буде час доробити слідчі дії, які ще не зроблені, допитати Павловського, який ухилявся від допиту тривалий час, провести необхідні експертизи, передати справу принаймні щодо Мангера", - зазначила представник потерпілих.

Вона нагадала, що ще двом особам, яких родина Гандзюк вважає причетними до злочину, підозри так і не були пред'явлені. Це колишні глава і заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і Євген Рищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гадаю, що й Луценко, і Порошенко, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю", - батько Гандзюк

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141156
 
 
 Топ коментарі
 
кстати, для тех кому интересно, то юридическую защиту обвиняемым (Мангер, и т.д.) оказывает юр фирма Сергея Власенко.. ну, тот, который "любимый адвокат бабы Йули" из "Матькивщины"... это многое объясняет!
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Луценко все улики уничтожил,так как в результате можно было выйти на своих
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Баста, карапузики!
Кончилися танцы.
Умирать, так с музыкой,
Запевайте, братци
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Ничё. Выкинут кумпЛокуЛоЛа, буден новый генеральный, расследуют. Осталось чуть-чуть!
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Призначать якогось фотографа Генпрокурором і він тобі нарозслідує.
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В любом случае, лучше алкаша мародёрско-соевого.
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ХЗ. Можуть просто змінити шило на мило, як і з президентом.
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Илюха , выкинуть мало , надо все отжать у семейки Луценко , а их на зону закрыть лет на 700 .
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Цікавий сайт. Звеселило що пилосос, це порохотяг.)))
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кстати, для тех кому интересно, то юридическую защиту обвиняемым (Мангер, и т.д.) оказывает юр фирма Сергея Власенко.. ну, тот, который "любимый адвокат бабы Йули" из "Матькивщины"... это многое объясняет!
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Серьезно? Не знал... хотя, адвокаты - проститутки за деньги, а не торжество правосудия... адвокат, он такой
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патамушо, Мангер сам є членом Старківщини
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я знаю, но не только поэтому.. до избрания Зеленой Шмаркли, дело Гандзюк было "информационной торпедой" против Пороха, а информацию для штаба "Матькивщины", поставляли адвокаты обвиняемых.. а когда выборы закончились, то дело Гандзюк перестало быть интересным для бабы Йули и её политтехнологов.. я очень сочувствую родителям Гандзюк - смерть их дочери и их самих просто использовали в грязной борьбе против Пороха.. Хотя Порох тут "неприделах"..
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як це може бути педро лексійович неприделах якщо він 5 років потужно реформував прокуратуру-суди-поліцію до того ж призначив голову херсонської ога який теж причетний до вбивства
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Володя! пожуй просроченной шаурмы и успокойся!.. не приставай к взрослым дядям с туповатым (неинтересным) троллингом.. Троллить тоже нужно уметь!..
Пройдешь курсы в Трускавце, тогда возвращайся к нам!
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я регулярно троллю.. Это весело!.. попробуй!
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А что ж ты тогда делаешь, Вовчик? Как называется твоё... вот то, что ты пишешь? Ты 5 лет крал, ДА ДА- КРАЛ, тихарил налоги, лупил преступления, крышевал- подбрасывал, брал хабари и прочее. Ты западлячил всем- ВСЕМ предложениям или нововведениям, ты без устали гадил в том числе и Порошенко, в том числе и здесь, на Цензоре... А теперь возмущаешься, что все плохо? Или все это делали остальные, а ты не при делах, ты хороший? Тогда как же ты, хороший, причисляешь себя к плохим, кто ничерта не сделал для государства, только для себя? Прикинь- а никто- НИКТО, кто работал НА Порошенко- никто не жалуется на жизнь... А кто гадил- тот вдруг не стесняется заявить, что он зубожилое чмо, скулящее, что его обмародерили... Прикольно? А задуматься, почему так, не хочешь?!!
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если бы я крал,я бы сюда даже не заходил,гулял на наворованное и крал дальше
мені не подобається брехня тому я тут.
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Та суть не в том,что именно ТЫ крал, суть- что и мне не подобаеться брехня. А брехня в том и есть... То есть, толпа, именующая себя "народом" и есть брехня. Против которой и должен, выходит был быть Порошенко, которых и должен был драть как... Да по всякому. В том числе и реформируя (самолично, да Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 6296 ) полицию. Брехливый народ, у которого все виновны, но не он... Извини, Вова, но если ты не хочешь задуматься, о чем я, то и не поймешь дальше, что бы я не написал... И повторюсь- последнюю мою фразу предыдущего поста перечитай ВНИМАТЕЛЬНО, попробуй...
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"дело Гандзюк было "информационной торпедой" против Пороха". Дело Гандзюк было "информационной торпедой" против Батькивщины. И в общем-то, у свинарчуков довольно успешно все получилось, одного конкурента они устранили.
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до речі кому цікаво генкрокурор на сьогодні пецін друг югік сейшельський
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Ну разумеется, что если Мангер из Батькивщины, то и защищать его будет "любимый адвокат бабы Йули" из "Матькивщины". Что же ты, дурачок, тут странного заметил. А вот что нельзя объяснить, так это почему луценковская прокуратура хочет дело закрыть? Может потому, что у них нет никаких доказательств против Мангера?
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от подлая система...ну подлая же... и, кстати, этот прой**об я ставлю в вину петраляксеича... т.е., назначив мужа женщины 3го тысячелетия генитальным пгокугогом, ПАП изрядно подорвал свою репу...
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Странная тётка. За 5 лет еще не поняла, что барыжная пгрокугатуга не расследует НИЧЕГО.
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А что же зе-барыги молчат ? Искусственный интеллект "Большой Брат" не позволяет ?
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А що там розслідувати, якщо і так все зрозуміло хто замовив. А от посадити - це відкрити кругову поруку висоскопосадовців.
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Луценко все улики уничтожил,так как в результате можно было выйти на своих
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пардон, какая пропущена буква)))) "К" или "З" ???? )))))) Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 8513
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Можете вставити ту, яка вам до вподоби. Зараз саме перехідний період.
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Бояре и Паны никогда своих не садили в Украине. Это история говорит, а не я.
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ПИСЬМО ГЕРОЯМ С сайта: https://www.srblog.co.ua/page/oleksij-arestovich-pismo-gerojam © Социальная реальность

ПИСЬМО ГЕРОЯМ или в продолжение темы парада.

- Никогда не задумывались о том, как может «...надоесть война», людям, которые ни одного дня не были на войне?..

Это не война им надоела - это вы надоели со своей войной - на которую вы пошли, а они нет.

Даже, если, некоторым чудом война исчезнет, вы останетесь.

И после окончания войны они вас будут не любить ещё больше.

Потому, что они не пошли, а вы - рядом. Вот так возникает и держится «восточный (афганской, вьетнамский, иракский и пр.) синдром».

Этот синдром не возникнет, если помнить, что задачи, для решения которых вы пошли не войну (а они - нет) до сих пор не решены.

Когда эти задачи, через некоторое время, актуализируются снова - вы снова станете виноватыми, во второй раз: - устроили войну, надоели, «...ничего не сделали», снова жить мешаете.

Не обманывайтесь данью уважения и любви, которую они вам, якобы, приносят.

Они вас любят, когда вас нет рядом: на страницах газет и в ютубе. В жизни - вы их бесите, являясь живым напоминанием их несовершенства, живым отрицанием их натуры.

Чтобы вас полюбили, вы должны исчезнуть.

Этот тип людей любит только мертвых героев.

Вы не нужны. Вы мешаете им жить.

Вы постоянно напоминаете им про вещи, которые имеют значение чуть дольше, чем программа «Рассмеши комика».

Это не нужно. Это вносит напряжение.

Сегодня пиво в холодильнике есть? Телевизор работает? Так **** вы приебались, про проблемы завтра будем думать завтра.

Лучшее, что вы можете сделать - исчезнуть, как тип. Оставить их в покое.

Но вы, с вашей дурацкой любовью к Украине, вы же так не сделаете.

Вы будете мешать им жить.

Поэтому, они поддержат любое решение, которое позволит от вас избавится.

И таких решений им предложат во множестве. Бодрствуйте. Пригодится.

Олексій Арестович
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Верховенство права, о котором рапортовал Петр Алексеевич
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Так прокуратура то парашенківська, злочини Пеці вони точно не будуть розслідувати, або знайдуть бомжа та повісять на нього усі гріхи
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