 Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська

Про це Закревська заявила в інтерв'ю "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас взагалі критична ситуація, тому що прокуратура вирішила, що продовжувати слідство далі, ніж третє серпня 2019 року, вона не буде. Вони виходять з того, що першу підозру оголошували в першій справі 3 серпня 2018 року, вони ігнорують той факт, що безпосередньо Мангеру, Левіну оголошували підозру в грудні і в лютому (рік — це граничний термін проведення досудового розслідування щодо конкретної особи), вони обмежилися для себе третім серпня, далі розслідування не продовжимо. Я так розумію, що вони чекають, що вщухне суспільний резонанс, і це зійде нанівець", - додала вона.

На думку Закревської, шанси відновити слідчі дії ще є.

"Якщо самостійно зараз відновлять і подадуть клопотання про продовження, вираховуючи термін правильно, у них буде час доробити слідчі дії, які ще не зроблені, допитати Павловського, який ухилявся від допиту тривалий час, провести необхідні експертизи, передати справу принаймні щодо Мангера", - зазначила представник потерпілих.

Вона нагадала, що ще двом особам, яких родина Гандзюк вважає причетними до злочину, підозри так і не були пред'явлені. Це колишні глава і заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і Євген Рищук.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.