 Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська

Про це Закревська заявила в інтерв'ю "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі у нас взагалі критична ситуація, тому що прокуратура вирішила, що продовжувати слідство далі, ніж третє серпня 2019 року, вона не буде. Вони виходять з того, що першу підозру оголошували в першій справі 3 серпня 2018 року, вони ігнорують той факт, що безпосередньо Мангеру, Левіну оголошували підозру в грудні і в лютому (рік — це граничний термін проведення досудового розслідування щодо конкретної особи), вони обмежилися для себе третім серпня, далі розслідування не продовжимо. Я так розумію, що вони чекають, що вщухне суспільний резонанс, і це зійде нанівець", - додала вона.
На думку Закревської, шанси відновити слідчі дії ще є.
"Якщо самостійно зараз відновлять і подадуть клопотання про продовження, вираховуючи термін правильно, у них буде час доробити слідчі дії, які ще не зроблені, допитати Павловського, який ухилявся від допиту тривалий час, провести необхідні експертизи, передати справу принаймні щодо Мангера", - зазначила представник потерпілих.
Вона нагадала, що ще двом особам, яких родина Гандзюк вважає причетними до злочину, підозри так і не були пред'явлені. Це колишні глава і заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і Євген Рищук.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.
4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.
28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.
3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.
31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.
24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.
Кончилися танцы.
Умирать, так с музыкой,
Запевайте, братци
Сайт Коломойського робить розрахунок того, скільки ви сплачуєте за електрику по схемі Роттердам+ вже два місяці після припинення цієї грабіжницької схеми
Пройдешь курсы в Трускавце, тогда возвращайся к нам!
мені не подобається брехня тому я тут.
ПИСЬМО ГЕРОЯМ или в продолжение темы парада.
- Никогда не задумывались о том, как может «...надоесть война», людям, которые ни одного дня не были на войне?..
Это не война им надоела - это вы надоели со своей войной - на которую вы пошли, а они нет.
Даже, если, некоторым чудом война исчезнет, вы останетесь.
И после окончания войны они вас будут не любить ещё больше.
Потому, что они не пошли, а вы - рядом. Вот так возникает и держится «восточный (афганской, вьетнамский, иракский и пр.) синдром».
Этот синдром не возникнет, если помнить, что задачи, для решения которых вы пошли не войну (а они - нет) до сих пор не решены.
Когда эти задачи, через некоторое время, актуализируются снова - вы снова станете виноватыми, во второй раз: - устроили войну, надоели, «...ничего не сделали», снова жить мешаете.
Не обманывайтесь данью уважения и любви, которую они вам, якобы, приносят.
Они вас любят, когда вас нет рядом: на страницах газет и в ютубе. В жизни - вы их бесите, являясь живым напоминанием их несовершенства, живым отрицанием их натуры.
Чтобы вас полюбили, вы должны исчезнуть.
Этот тип людей любит только мертвых героев.
Вы не нужны. Вы мешаете им жить.
Вы постоянно напоминаете им про вещи, которые имеют значение чуть дольше, чем программа «Рассмеши комика».
Это не нужно. Это вносит напряжение.
Сегодня пиво в холодильнике есть? Телевизор работает? Так **** вы приебались, про проблемы завтра будем думать завтра.
Лучшее, что вы можете сделать - исчезнуть, как тип. Оставить их в покое.
Но вы, с вашей дурацкой любовью к Украине, вы же так не сделаете.
Вы будете мешать им жить.
Поэтому, они поддержат любое решение, которое позволит от вас избавится.
И таких решений им предложат во множестве. Бодрствуйте. Пригодится.
Олексій Арестович
У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским