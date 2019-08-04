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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (563) Ягланд (68) Кулеба Дмитро (109) внесок (4)

 Україна заплатила ПАРЄ 400 тисяч для компенсації відсутності внесків РФ і закликала інші країни наслідувати приклад, але Ягланд блокував цю ініціативу, - Кулеба

Генеральний секретар Ради Європи Торбйон Ягланд виступив проти ініціативи України компенсувати відсутність членських внесків РФ, яку виключили з ПАРЄ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Навіть більше, це була цілеспрямована політика нинішнього генерального секретаря Ради Європи Торбйона Ягланда, який вже залишає посаду, - блокувати будь-які ініціативи, пов’язані в компенсацією, бажанням чи намірами інших країн повторити, наслідувати крок України.

Тобто він зайняв таку позицію, послідовно її скрізь просував, що питання не в тому, що ви нам компенсуєте різницю, питання в тому, що держава-член має заплатити свій внесок і маємо отримати ці гроші від Росії, а не від когось іншого. Тобто була цілеспрямована політика на блокування цього сценарію. І, звісно, коли генеральний секретар зайняв таку жорстку позицію, то навіть ті країни, які розмірковували над подібним кроком, згорнули свої наміри, і ситуація розвивалася за іншим сценарієм".

Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення повернути РФ у ПАРЄ було помилковим і шкідливим, - Волкер

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141155
 
 
 Топ коментарі
 
Но ведь Петя великий дипломат... глыба на международной арене... мог продавить или договориться... Ягланд блокировал инициативу Украины поддержать ПАСЕ финансово для компенсации невыплаченных взносов РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8754
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портнов - дрібнота..краще згадайте про мертвечука, бойка, вілкула, труханова, новінського, дупу з гепою..не..?
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Шота подсказывает,что помимо членских взносов в организацию депутатов ПАСЕ также крайне интересует вопрос взносов в свой личный амбар.
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Но ведь Петя великий дипломат... глыба на международной арене... мог продавить или договориться... Ягланд блокировал инициативу Украины поддержать ПАСЕ финансово для компенсации невыплаченных взносов РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8754
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портнов - дрібнота..краще згадайте про мертвечука, бойка, вілкула, труханова, новінського, дупу з гепою..не..?
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а хто їх посадить..? юГа разом з "реформованими" суддями..?
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"Давно хотів запитати виборців ЗЕленої Соплі."
проходьте далі..
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Судя по состоянию страны, "добре" они только воровали и платили порохоботам. А вот если посмотреть на ВВП на душу населения и на ИЧР, то от этого "добре" ничего не осталось.
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Тогда где открытые на них дела других правоохренителей , неподвластных Пороху ,,САП , НАБУ , ГБР , СБУ в конце концов .? Баканов ау-у ,, уснул что ли ? Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7818 .
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возможно движа в том направлении вообще не будет..
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Как кто? Главный зеленый шут. Вы ж визжали, почему Порошенко не садит свинарчуков и Ко. Чего ж не визжите, что новый гидрант по пляжам с шаурмой скачет и никого не садит?
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Чому досі не сидить Медведчук?\\\\\\\\

Ти єврей?
А чому Дура Луценко, ой, її чоловік Юра, сидить ше в кріслі Ляшка Гейпрокурора?
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а всі хто проти вашого пАрашенка то є зебіли..?
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Люди хочуть якихось змін на краще тому і голосували проти Падлошенко
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В 2014 приймав участь в розстрілах на Майдані, в 2014-2017 після втечі консультував ФСБ у війні проти України, приймав участь в юридичному супроводі окупації Криму. Нічого собі дрібнота.
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"В 2014 приймав участь в розстрілах на Майдані.."

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ну конечно, портнов - мелочь Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2381 Вам, зебилоидам, хоть ссы в глаза - всё божья роса..Только идиоты не хотят видеть, что происходит в стране последние 3 месяца. Продолжение следует...
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на вашем фоне он конечно же фигура..но на фоне мертвечука с новинским явно мелковат..
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дело не в том кто окажется на скамье подсудимых, а в том будет ли доказана их ВИНА!
портнову ничего прошлая власть так и не смогла предъявить, а тем более доказать.

P.S. надеюсь сто через пять лет сидеть будут все, чья вина будет доказана, не зависимо от статуса и занимаемых в прошлом должностей.
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"Потоцкий", так ты и надуться никогда, толком, не мог... Только "пердел в лужу", регулярно...
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Не будите его, пусть зебделаеться по полной.
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Не ерничай, зебил... при всей очень сдержанной симпатии к пете следует признать, что его дипломатическая активность была на высоте...дешевому скомороху это вряд ли удастся... да и воспримут ли его всерьез, несерьезного шута?
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Alex Rozhenko - "Но ведь Петя великий дипломат... глыба на международной арене... мог продавить или договориться... "

И причём здесь Порох, когда это всё произошло уже при зЕ-козе, который не смог договориться с Меркель и Макроном в своих встречах с ними. Или ты не в курсе, что после этого Германия и Франция проголосовали за возврат ********** в ПАСЕ?
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При чому тут Порошенко? У тебе шо, це слово вже закарбовано в мізках?.
Невже тобі не зрозуміло, що <******* просто компенсувало Ягланду, більше ніж Україна компенсувала ПАСЄ?
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Буу-га-ха-ха-ха буу-га-ха-ха-ха буу-га-ха-ха-хаха
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Шота подсказывает,что помимо членских взносов в организацию депутатов ПАСЕ также крайне интересует вопрос взносов в свой личный амбар.
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Брезгует, Янгланд, каци видно вкуснее кормят.
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В результате потужных реформ и кумовства за пять лет все Европейские институции отвернулись от нас,ну а Пеца просто сбежал
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Так на всём этом зарабатывали Свинарчуки и Кононенки
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В понедельник им подвезут новые методички, где не будет упоминания не только Вальцмана, но и Свинарчука....
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А на кого же тогда они будут "волну гнать"? На "Блазня" - нельзя - грозится "криминалом"... (Вон, пригрозили тюрьмой тем, кто "фотожабу" с самосвалом, сбивающим "Блазня", создал и опубликовал). На Путина - боже упаси, "мы стремимся к устойчивому перемирию...". Так кого же "бякой", называть?!...
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В какую команду Зе взял Свинарчука? 😁😁 очередной соевый бред
На том фото Букин стоит вместе с Полтораком как директор Укроборонпрома.

И сам Полторак и Букин - оба потенциальные сидельцы. Там тюрьма плачет. Но пока нет нового правительства, президент работает с тем, что есть.
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Скандал! Зеленский взял Свинарчука в команду Слуг ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM


Кеш

24 лип. 2019 р. - Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина.
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И Полторака 😁
Потому что не сменился Кабмин

Какие вы тугие, это шота
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А чому пропустив, що відвернулися за крайні три миісяці?

Щоб і іншу ************* брехню не спростовували?
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Куда, позволь спросить??? Куда сбежал петя? Это - не праздное любопытство... такую ***** я слышал много раз со сцены 95 квартала, и это считалось очень юморным... так куда же сбежал петя, зебилоид?
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Выборы должны проводится раз в пару лет, решится куча проблем типа импичмента, гречкосейства, отзыва депутатов, необходимости Майдана...
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Никто не мешает Владимиру Александровичу сейчас все решить в пользу Украины...Правда, сейчас он больше способен решить вопросы по гастролям "95-го" квартала или сам цирк устроить...но будем ждать, когда он повзрослеет или ему разрешат.. Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4242
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ПАСЕ - це нікчемна депутатська всевропейська "курилка".
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Так ягланд таки не гей ?? А настоящий 3.14 рас?)))
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйон Ягланд

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Правильне написання імені, - Торбйорн.
"Тор" - скандинавський бог, "бйорн" - ведмідь.
ПиСи. А Торбйорн, - шутнік, однако, - любить сісьге. )))

Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3156
Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2787
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