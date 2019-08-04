EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  8268  264
Все про:ВР (5284) Арахамія (12) Слуга народу (193)

 Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія

Програмне забезпечення з технологіями штучного інтелекту має допомогти відстежити аномалії під час голосування. Це дозволить уникнути політичної корупції. У партії систему заздалегідь прозвали "Великим братом".

Про це повідомив обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будуть, напевно, спроби корупції в групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання – з ними боротися. Штучний інтелект має їх виловити", - сказав Арахамія.

Він не назвав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як програма працюватиме.

Арахамія зазначив, що формування у фракції груп нардепів за інтересами – природний процес, а технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп". "У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Сьогодні, 5, 7, потім – 20 осіб. І ми за цим можемо не встежити. Тому застосовуємо таку технологію", - сказав майбутній нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело

"Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", - розповів він.

"Вона (система. - Ред.) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А визначає  аномалію. А тепер бери й працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.

За його словами, в команді цю систему назвали "Великий брат".

"Буде система "Великий брат" наглядати за аномаліями", - сказав Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141154
 
   
 Топ коментарі
 
Первые успехи зебилов, Бене сделали подарок на 350 млн в месяц, но сами зебилы ныли какой дорогой парад.

Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 246 Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 1303
 показати весь коментар
 
Каждая кацапа тянется к ГУЛАГу! Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4542
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Система «Чєчєтов» коштувала дешевше.
 показати весь коментар
 
 
Могли бы назвать и посовременнее - "Диджитальная рука Чечетова". Для полного коворкинга. Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2325
 показати весь коментар
 
 
Насправді депутатів контролюватимуть чи вони голосують як партія веліла.
 показати весь коментар
 
 
В партии не может быть вакханалии. Большие дела делаются организованными людьми.
 показати весь коментар
 
но с другой стороны, имеет ли право депутат, по каким то вопросом право на особое мнение?
 показати весь коментар
 
А они знают откуда взят образ большого брата, и что это не совсем положительный образ, а собирательный образ диктатуры?
 показати весь коментар
 
 
зрители квартала не знают, а остальное их не волнует
 показати весь коментар
 
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 22 лип.

- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
 показати весь коментар
 
 
Ще потрібні електронні нашийники, щоб при натисканні кнопки головним гицелем, Зе-мавп било струмом...
 показати весь коментар
 
 
Следующий этап -это вживление в голову депутатов от Слуги народа электронных чипов для управления при голосовании.
 показати весь коментар
 
 
Большой брат это Юзик, тоже с искуственным интелектом
 показати весь коментар
 
 
Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию.
Десять человек это читай фракция, как им дадут отмашку так они и проголосуют.Не они голосуют , а фракция посредством их голосует. Но наверное левых голосов будет меньше, читай депутата нет, а он проголосовал.
 показати весь коментар
 
це поки що невідомо..як воно буде..
бо поки що ГІВНО ВІДРАМИ жер Парубій..переголосовуючи по 10 разів у майже порожньому залі..
 показати весь коментар
 
- Тетя Сара! Тетя Сара! А ваш Моня какашки ест!
- Моня! Ненаедайся! Скоро обед!
 показати весь коментар
 
 
Интересно, строевую подготовку введут?
 показати весь коментар
 
Власть отдали ителлектуальным дегенератам!Поздравляю,овцытупые!
 показати весь коментар
 
 
Его сначала на практику отдать надо было... к Омеляну! А ещё лучше и того оставить, и этого к нему делегировать. Ходили бы вдвоём по фоорумам раазныыым... такие...Штепсель и Тарапунька. Пока узнавать не начали бы...потом их от3,14здели бы!!!

 показати весь коментар
 
 
future is coming
ретрограды негодуют Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6171
скоро - одел очки нажал на кнопку
хлоп и ты уже 16-летняя японка с упругой попкой
ээхх.. завидую тем кто доживет до этих временСистема штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 9657
 показати весь коментар
 
Назвали б уже "старший брат". А так в этой системе искусственного интеллекта я например интеллекта не за метил, а больше это похоже на лапшу Зе на уши и отмывание денег, бо интеллекту много не надо заметить, что кто-то из партии пошёл налево или перестал соглашаться с политикой власти. Короче афёра от аласании.
 показати весь коментар
 
 
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.

2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.

3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн

4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.

5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.

6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.

7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".

8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.

9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.

10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.

11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.

12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».

13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.

.

https://ukrmir.info/chas-zubozhinnya-dlya-kolomojskogo-skoro-zakinchitsya/
 показати весь коментар
 
 
Вот сейчас все приходят в экстаз от обещаний снять с депутатов неприкосновенность, а я вспоминаю времена Майдана, который я наблюдала своими глазами в Киеве, работая рядом с этими событиями. Когда менты начинали наступление на протестующих, то между ними и ментами становились оппозиционные депутаты, у них даже были жилеты с надписью "Народный депутат" Это помогало отбивать наступления ментов, депутатов те все же боялись трогать. А если бы не было неприкосновенности депутатов, их мочили бы как и всех остальных и они не могли бы помогать отбиваться.
 показати весь коментар
 
 
в россии насрать на статус депутата. если он не из правящей партии.
 показати весь коментар
 
Какой интеллект? За вас шария и рыгов проголосовало около 65% они ваш интеллект шапками закидуют.
 показати весь коментар
 
У Богдана отличное чувство юмора! Но троллит он тупо всех!!!
 показати весь коментар
 
Я не понял, они собираются эту программу подключить к компьютеру Рады? И что будет с теми депутатами, которые будут голосовать не так как велит Беня?
 показати весь коментар
 
 
А дух імператора визивати будуть? Триндець.Тобто *******.
 показати весь коментар
 
 
Так зачем тогда нужны статисты в таком количестве ? Просто пусть Разумков жмёт одну большую кнопку .
А вообще , что это за херня ? Сначала понабирали неизвестно кого , теперь думают , как б не продались их бойцы невидимого фронта .
 показати весь коментар
 
 
ты отстал от жизни, Разумков, это не актуально! "недоРАЗУМков" или "маРАЗМумков".
 показати весь коментар
 
Большой брат подразумевает массовый стук.
...стукачи, послушники и палачи, опять станут Государственной Машиной...
Это было недавно, это было давно... (с)
 показати весь коментар
 
Система "Большой брат,"нам не нужни СМИ для общения с народом", осталось всем купить по бюсту гаранта и ждать когда он замироточит.
 показати весь коментар
 
 
В бюсты будет вставлена система "Большой брат", которая будет следить за вашим поведением.
 показати весь коментар
 
 
Прокльонська терла своєю піською бюст Миколашки.
А тут всі повинні тертися своїми причєндалами, щоб показати любов до зеленоізбранного.
І система буде слідкувати, хто сачкує, недобросовєстно виконує свій вєрноподданєчєський обов'язок.
 показати весь коментар
 
А як ж тоді мозок дУпутата? Його відімкнуть чи взагалі ампутують? А совість, а власна думка, а думка виборців...? От пілять, будемо мати ВР - безмозгла і безмовна масовка. зЕбіли, ви таке вибирали? Хоча, а що вас питати, за вами ж Великий брат слідкує. І слідкує, і думає і рішення видає. То звіздець вже... повний.
 показати весь коментар
 
 
Були набране зазомбоване стадо (ніхто), у яких відключені мізки.
 показати весь коментар
 
 
Це тепер Бєня буде з пульта ними керувати ? До речі,в комплекті :
Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 683
 показати весь коментар
 
 
Так никто и не сомневается, что "большой брат" (Россиия ) будет следить за своими подопечными -Слугами народа. Для запугивания они даже убили несчастную гардеробщицу с ВР. Если не будут подчинятся, то достанут везде и накажут.
 показати весь коментар
 
 
Шось смахивает на еднорогов из раши
Те тоже под присмотром кгб
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы, шо вас так возбудило?...боитесь что ИИ даст оценку соевым как антиукраинской ОПГ...?...тем более это не секрет.
 показати весь коментар
 
Назвать только надо "Большой сват")
А в остальном нормуль.
Каждому зе депутату 220 к креслу и как только
программа отсемафорила сразу ток в задницу)
 показати весь коментар
 
 
та ми в диктатуре скоро рашку переплюнем
 показати весь коментар
 
Вообще то смысл депутатства в том что он сам принимает решения а не голосует по приказу.

Иначе можно было царя назначить и все
 показати весь коментар
 
 
Теперь "зеленые" депутаты станут слугами "большого брата"..
 показати весь коментар
 
 
"Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта"
Источник: https://censor.net.ua/n3141154"

А почему нет, собственно говоря?
Он что, стесняется назвать сумму, во сколько обойтется налогоплательщикам "Рада в смартфоне"?
Его компания заказ получила, штоле?
 показати весь коментар
 
Жеріть зе недоумки і підплясуйте ригівській гниді((( Ви цього добивались.




Колишня депутатка від "Партії Регіонів"
Таїсія Повалій
заявила, що у грудні дасть перший за 5 років концерт реваншу антиМайдану!
 показати весь коментар
 
 
если бы я где то встретил этого бородатого уе@ка, как на фото, без сожаления дал 50 гр на опохмелиться стекломоем. ужОс. оно и по одежке и по уму одинаковое ущербное, компашка вырожденцев.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору