 Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія

Про це повідомив обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будуть, напевно, спроби корупції в групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання – з ними боротися. Штучний інтелект має їх виловити", - сказав Арахамія.
Він не назвав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як програма працюватиме.
Арахамія зазначив, що формування у фракції груп нардепів за інтересами – природний процес, а технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп". "У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Сьогодні, 5, 7, потім – 20 осіб. І ми за цим можемо не встежити. Тому застосовуємо таку технологію", - сказав майбутній нардеп.
"Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", - розповів він.
"Вона (система. - Ред.) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А визначає аномалію. А тепер бери й працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.
За його словами, в команді цю систему назвали "Великий брат".
"Буде система "Великий брат" наглядати за аномаліями", - сказав Арахамія.
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
Десять человек это читай фракция, как им дадут отмашку так они и проголосуют.Не они голосуют , а фракция посредством их голосует. Но наверное левых голосов будет меньше, читай депутата нет, а он проголосовал.
бо поки що ГІВНО ВІДРАМИ жер Парубій..переголосовуючи по 10 разів у майже порожньому залі..
- Моня! Ненаедайся! Скоро обед!
ретрограды негодуют
скоро - одел очки нажал на кнопку
хлоп и ты уже 16-летняя японка с упругой попкой
ээхх.. завидую тем кто доживет до этих времен
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
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https://ukrmir.info/chas-zubozhinnya-dlya-kolomojskogo-skoro-zakinchitsya/
А вообще , что это за херня ? Сначала понабирали неизвестно кого , теперь думают , как б не продались их бойцы невидимого фронта .
...стукачи, послушники и палачи, опять станут Государственной Машиной...
Это было недавно, это было давно... (с)
А тут всі повинні тертися своїми причєндалами, щоб показати любов до зеленоізбранного.
І система буде слідкувати, хто сачкує, недобросовєстно виконує свій вєрноподданєчєський обов'язок.
Те тоже под присмотром кгб
А в остальном нормуль.
Каждому зе депутату 220 к креслу и как только
программа отсемафорила сразу ток в задницу)
Иначе можно было царя назначить и все
Источник: https://censor.net.ua/n3141154"
А почему нет, собственно говоря?
Он что, стесняется назвать сумму, во сколько обойтется налогоплательщикам "Рада в смартфоне"?
Его компания заказ получила, штоле?
Колишня депутатка від "Партії Регіонів"
Таїсія Повалій
заявила, що у грудні дасть перший за 5 років концерт реваншу антиМайдану!