 Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія

Про це повідомив обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будуть, напевно, спроби корупції в групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання – з ними боротися. Штучний інтелект має їх виловити", - сказав Арахамія.

Він не назвав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як програма працюватиме.

Арахамія зазначив, що формування у фракції груп нардепів за інтересами – природний процес, а технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп". "У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Сьогодні, 5, 7, потім – 20 осіб. І ми за цим можемо не встежити. Тому застосовуємо таку технологію", - сказав майбутній нардеп.

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"Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", - розповів він.

"Вона (система. - Ред.) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А визначає аномалію. А тепер бери й працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.

За його словами, в команді цю систему назвали "Великий брат".

"Буде система "Великий брат" наглядати за аномаліями", - сказав Арахамія.