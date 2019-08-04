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Все про:розмінування (221) СЦКК (445) Станиця Луганська (31)

 Ремонт моста в Станиці Луганській заблоковано через відсутність гарантій безпеки з боку "ЛНР", - СЦКК

У загальному центрі контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі заявили про неможливість початку розмінування моста в Станиці Луганській через відсутність гарантій безпеки саперам з боку бойовиків.

Про це повідомив керівник української сторони СЦКК полковник Олександр Борщевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань. Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає.

Зі слів Олександра Борщевського, ним проведено зустріч із заступником Голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо реалізації положень Мінських угод. 

Зі слів офіцера, насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не тільки на прилеглих до КПВВ територіях, а й на ділянці біля зруйнованого мосту, щоби розпочати його ремонт.
Полковник Олександр Борщевський наголосив, що існує розуміння з боку Спостережної місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання. Але, на жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій так ОРЛО щодо початку цих робіт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пускають українських саперів на інший бік моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

 Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

31 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську сторони домовилися про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

1 серпня Станично-Луганська районна державна адміністрація повідомила про початок розмінування саперами ДСНС України території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська".

2 серпня піротехнічні підрозділи ДСНС знайшли 31 міну.

Ремонт моста в Станиці Луганській заблоковано через відсутність гарантій безпеки з боку ЛНР, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141153
 
 
 Топ коментарі
 
То нафіга було починати цей 95-ковтав?
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Повстанцев не предупредили,что с ними договорились Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР", - СЦКК - Цензор.НЕТ 2548
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Как же так! Там же наши люди, наши ополченцы!
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Он на всех фото и видео с желтыми силиконовыми браслетами на руках. Что это? Похожее на противоблошиный ошейник. У моего кота такой.
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Я не його фанат. Але на браслетах призвіща полонених моряків. Тож не перегібай.
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То нафіга було починати цей 95-ковтав?
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А вони думали, що їхнього бажання буде достатньо. Думаю, освоїти європейські кошти на будівництво моста повинні були фірми Коломойського, якого Зєля "назначив" відповідальним за відбудову Донбасу. Цей кокетливо сказав, що "сам Коломойський про це ще не знає". Начебто. Хоча незрозуміло тоді, чому така впертість з тим мостом, якщо не наміри освоїти європейські кошти. Але у Коломойського з Зєлєнскім проблєми - сепаратисти теж хочуть брати участь у розпилі. Тому і крутять звостом.
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"Епоху зубожіння" змінила епоха ЗЁ-бажання.
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якось же ж під кулями і серед мінних полів воду і електрику без гарантій лнр-днр вдається забезпечувати, хай навіть ціною життів ремонтників...може за таких умов і місток вдасться полагодити до покрови
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Ну то - вперед! Ремонтуйте!
Зробіть це РАКОМ
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Так они ж теперь с российскими паспортами. Пусть в другую сторону ходят побираться.
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Введите новый налог, например на сигареты - +100%, половину раздайте тамженашимлюдям, а вторую половину приберегите, если тамженашилюди будут стрелять, то отдадите после ремонта моста всего лишь 99% оставшейся суммы.
Вот так и надо разговаривать, а то "хунта" разговаривала снарядами с тамженашимилюдьми.
Попроще надо быть. Попов еще пригласить. На кормление попов около 2-х миллионов(евро) хватит денег?
Если нет - обратимся к ОБСЕ, пусть помогут молящимся страдальцам "за веру" Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР", - СЦКК - Цензор.НЕТ 8720
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Так даже лучше... они хотят бегать к хунте за харчами по канатику, эти дамбаские эквилибристы между двумя пенсиями? За удовольствие надо платить... вот мне, например, чтобы улететь на тенерифе пришлось ехать в Киев и испытывать неудобства трансфера. Что? Некорректное сравнение???
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Повстанцев не предупредили,что с ними договорились
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Я был уверен, что Зеленая Сопля для замыливания глаз какие-то реформы будет делать, там пригласят кого-то, устроят показуху типа Карлосона в Батуми.
А теперь вижу - все нормально, быдло будут стричь без предварительных ласк.
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А террористы и не могут дать гарантий безопасности... на то они и террористы конченые скрепонутые
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о да, от главных скрепонутых террористов на планете не было отмашки своим шавкам
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Шукаю роботу щоб перші 3 місяці відпочити в Турції, Одесі, на Ніагарському водоспаді за кошт роботодавця, в перспективі нічого не робити, тільки хамити та кричати на підлеглих. Обіцяю відосики де таємничим голосом буду розповідати які навкруги всі потвори що заважають мені.
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С мостами, в последнее время- какие-то странности, не так ли? Про мосты Виталика я просто умолчу, там шось чи пороблэнэ, чи компетентным органам надо разбираться. Потом всплыл мост Филатова, в Днепре, прямо скажем- с необычным и односторонним пари= уволят/не уволят. Теперь вот этот, на который любовался сам Волкер! При этом, Волкер был в гордом одиночестве, что весьма странно. Зеленский демонстративно нежился га пляже. Короче, когда я слышу слово МОСТ,- жду какой-то подвох.
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просто віталіку такі наслєдство попалось. але він вже і своє створювати начав.
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Філатов - єдиний хто поставив ЗЁ у позу зю його ж методом гопника. Бо, згідно умов "парі", ЗЁ має виділити кошти на аеропорт, якщо міст здадуть до 14 вересня.
І байдуже, що ЗЁ не розподіляє кошти. Нехай продає вілу в Італії, 95-квохтав тощо.
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Давайте отремонтируем мост в Днепре , а вата подождёт .
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Какая то странная логика. А что в Днепре ваты нет?????
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Есть , но не много , а через мост в Станице Луганской будет шастать 100% ваты .
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Да неужели???? Я как то очень много заметил....
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В Днепре ваты много, но ещё больше тупоголовых ЗЕбилов. Которые уверены, что именно Порошенко начал войну на Донбассе.
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Как ты их определял ? Щупал? . Не надо злить жителей Днепра .
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Нет, так нет. Один дурень носился с безальтернативным Минском 5 лет, теперь другой решил с ним походить. Жаль только, что это очень дорого стоит Украине.
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Совсем мозгами поехали. Зачем было подписываться на ремонт этого моста. Забыть об этом мосте и питекантропах, которые за ним живут лет на 70. Пусть пишут письма.
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а зачем тот мост ремонтировать?
кому он нужен?
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ну так пусть путэн им и восстанавливает.
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и клясть хунту и назьівать фашистами.
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Так для них у ХВашистов все вкуснее. Даже во время второй мировой, когда захватывали фашистские склады с продовольствием то это считалось большая удача и жрали от пуза, особенно кацапы.
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Ну как же? Отремонтировать, попилив бабло, попиариться на фоне отремонтированного моста, подождать пока сепары-террористы (стоящие по другую сторону) его взорвут (обвинив в этом "проклятых украинцев"), и - можно начинать всё по второму кругу (бабло, пиар...)
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Тарзанку им там привяжите и нормуль. А снизу установить много колюще-режущих предметов. Когда тарзанка на нашей стороне - намазывать ее салом.
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Если есть слуги народа, значит скоро будут и враги народа. Угадайте кто это?
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вальцманоид, хватит гадить из-за угла..
засрал всю ветку, твоего поросенка - народ Украины выбросил на свалку истории навсегда..
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Ещё один со свалки, вы там что,с одной бумажки строчите? Кокошник поправь
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зачем им мост? у Украины много лишних денег? без моста поживут, пусть наслаждаются руськамиром..
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Тем более что целостность восстановленного моста никто гарантировать не может.
Какие могут быть гарантии от террористов?! Это как взять обещание с волка что он станет вегетарианцем.
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А лнр это уже сторона, которая может давать какие-то гарантии? ппц !
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Сепари, ну дозвольте міст відремонутувать? Вам буде зручно отримувати компенсації, пенсії, мед. обслуговування, закордонні паспорти. Ви зможете розповзтись по всій Україні, зі своїми курячими документами, і вимагати, щоб пуйло захистило вас від бандерівців. Вам це нічого не буде коштувати. Все за рахунок "втомлених війною хахлів-малоросів"
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А вам от гарантий боевиков разве станет легче и безопаснее? Да и зачем вам гарантии, ведь ето же круто сдохнуть но ценой жизни отстроить боевикам мост чтобы они безпроблемно ездили к нам по пенсии, на наши выборы и закладывали в нашем тылу фугасы.
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Зменшення тарифів для феросплавних заводів коломойші це воістину державницький крок спрямований на захист національних стратегічних підприємств що володіють унікальними (нано)технологіями.
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Ну і добре, нехай рогаті сидять у лайні...
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