 Ремонт моста в Станиці Луганській заблоковано через відсутність гарантій безпеки з боку "ЛНР", - СЦКК

Про це повідомив керівник української сторони СЦКК полковник Олександр Борщевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань. Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає.

Зі слів Олександра Борщевського, ним проведено зустріч із заступником Голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо реалізації положень Мінських угод.

Зі слів офіцера, насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не тільки на прилеглих до КПВВ територіях, а й на ділянці біля зруйнованого мосту, щоби розпочати його ремонт.

Полковник Олександр Борщевський наголосив, що існує розуміння з боку Спостережної місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання. Але, на жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій так ОРЛО щодо початку цих робіт.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

31 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську сторони домовилися про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

1 серпня Станично-Луганська районна державна адміністрація повідомила про початок розмінування саперами ДСНС України території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська".

2 серпня піротехнічні підрозділи ДСНС знайшли 31 міну.