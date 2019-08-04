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Все про:Сарган (342) Горбатюк (288) Кусюк (2)

 Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган

Процедуру заочного засудження екскомандира київського "Беркута" Сергія Кусюка, який неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій в Києві, в тому числі розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, досі не розпочато.

Про це повідомила прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник Управління спецрозслідувань, що вже шостий рік веде справи Майдану, отримавши близько 20 дозволів суду проти "Беркутів", зокрема, проти Кусюка, так і не почав процедуру засудження. Заочного засудження. Хоча має відповідь РФ про російське громадянство Кусюка та інших ", - написала вона.

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Нагадаємо, Сергій Кусюк, уродженець Вінницької області, - колишній полковник міліції, заступник командира полку особливого призначення "Беркут". Відомий неодноразовим командуванням протиправними силовими діями "Беркута" (а також організацією невідомих у цивільному одязі) проти громадських акцій і представників ЗМІ.

Кусюк неодноразово командував силовими разгонами мирних акцій в Києві, зокрема розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції Гідності Кусюк втік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і перевищенні службових повноважень.

Кусюк є підозрюваним у межах семи кримінальних проваджень, зокрема і щодо подій 2010 року на виставці "Волинська різанина" в Києві.

Як стверджував у травні 2014 року Геннадій Москаль (тоді - депутат Верховної Ради України, згодом - голова Луганської та Закарпатської областей України), саме Кусюк вивіз до Криму з Києва зброю, з якої "Беркут" стріляв по протестувальниках на Майдані в день розстрілу Небесної Сотні.

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У 2017 році США в рамках "закону Магнітського" ввели санкції проти сина генпрокурора Росії Артема Чайки, Гульнари Карімової, дочки колишнього президента Узбекистану, а також колишнього командира "Беркута" Сергія Кусюка, який переховується в Росії.

Того ж року з'явився доказ, що Кусюк переховується в РФ і служить у поліції, допомагаючи розганяти мітинги тепер уже в Москві. Однак Росія відмовила Генеральній прокуратурі України в затриманні й екстрадиції колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.

Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141151
 
 
 Топ коментарі
 
Вот оно что ,, так он значит ,сам провоцирует , а потом , когда получает по мордасам , бежит жаловаться админу .? Типичный зебил .. Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 1223 .
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що за блатна феня? Горбатюк до сих по не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган - Цензор.НЕТ 4613 зразу видно порохобот та щирий патріот Горбатюк до сих по не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган - Цензор.НЕТ 324
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Вот оно что ,, так он значит ,сам провоцирует , а потом , когда получает по мордасам , бежит жаловаться админу .? Типичный зебил .. .
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А ты здесь и день и ночь сидишь. Как только откроишь цензор ,а тут как тут. ВОТ РАБОТКА У ТЕБЯ БЛАТНАЯ ))))
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Ти теж є в моїх скринах. Не буди лихо поки воно тихо.
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тебя оскорбляет сам факт существования "порохоботов".. вам, зелебобикам, не угодишь!
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порохоботи-вимираючий вид,але деякі екземпляри ще зустрічаються на цензорі.
Горбатюк до сих по не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган - Цензор.НЕТ 1087
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Тебе даже твое фсб не поможет со своими дебильными картинками
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я тоже пиши жалобы на залетных ватанов, с целью их деактивации.. это гигиена сайта!
но в твоем случае, модератор не установил нарушений Правил Форума, так что получается ты "стукачок по напрасну"..
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Разве эта говорящая голова не в отпуске?
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Бо він такий самий, як той Косюк, копнути трохи і таке вилізе не те, що бігти летіти прийдеться.
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а вам здається що заочне осудження кусюку не гріє не знобить?
краще займаються суддями окружного суда поки й вони не втекли до Москви
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ти не заголос з такими картинками; ти - зажоп
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Вот именно! Зачем ты притащил картинку с кацапии? Ну и соответственно будешь получать по соплям, но культурно.
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понятно. Саме тому, до вас, зебілів нема жодних сантиментнів.
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.У кого это - у вас , ну зачем ты несёшь эту хрень . ? Избиратель Голоса это на 90%- избиратель Пороха , на выборах президентских .! По сути , это те , кого зебилы тут называют порохоботами . Похоже ты в Голосе " белая ворона" , чудом туда затесавшаяся .

Твоё место в слугах .
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якщо вам цікаво,я голосував за Зеленського і за його кандидата по мажоритарці і за "Голос" тому що
1.там дійсно гарний список порядних людей
2.Голос мало набирав потрібно було його підтримати
3.СН та Голос будуть союзниками у раді можливо до них долучиться Батькивщина.
не знаю чому порохоботи з такою ненавистю відносяться до прихильників Зеленського по-моєму це просто маячня або дурість.
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Тю . Это порохоботы то , виноваты Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 7712 ..? А разве зебилы их не провоцируют .??

Перед выборами все кому не лень , устроили настоящую травлю Порошенку и его сторонникам . Особенно преуспели в этом поклонники клована , никто так не пытался побольней "укусить" порохоботов как зебня, отсюда и корни ненависти к ней ..

Посеете ветер - пожнёте бурю ,, классика !! .
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1.я б розумів якщо ви захищали дійсно порядну людину але на жаль ви переводите свій час та нерви
2.це ж Порошенко а не "зебіли" призначили Гладковського а потім не "відрубали" йому руки а призначили головою корпорації Богдан
3.порох просто вас надурив жодні ваші вангування не справдилися а для того щоб визнати свої помилки потрібні мужність та розум.
це буря в стакані і впадання в дитинство. або старечий маразм.
Зеленський майбутнє а порох -минуле.
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Как в этой новости отмазать петю-не представляю...Но ждём
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А чего его отмазывать? Он и только он виноват во всем, ведь он папиредник или как ? Делать ничего не надо, активируй режим игнор.
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Не надо словоблудия.Он виноват в совершенно конкретных вещах.Одна из них-незасуженные хотя бы заочно вот такие вот кусюки.За 5(пять) лет-нихрена...
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Зебудь, это уже прошлое. За бездействие будет отвечать И не переймайся, а Зеленский все иправит, но это не точно.
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Почему за пять петиных президентских лет этот очевидно преступный персонаж не был осуждён?Ответь на элементарный вопрос.
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А шо це дасть? Він сюди вже не повернеться.
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Почему? Власть в параше очень даже может резко поменяться и кусяка в знак примирения могут прислать в праздничном целлофане аки конфету.
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сейчас кусюкам на мордовии работы много, они там восстребованые ********* и его карликовым менахемом менделем. Почему власть не берет аренду с русни за использование этого беркутявого мусорка?
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зебіл, піди і візьми. Чи тобі невідомо, що вони навіть рішення міжнародних судів не виконують? А тут... ти хоч інфу прочитав, про що Сарган говорить? Що Горбатюку навіть не розпочав досудового розслідування?
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А сама Сарган чем пять лет занималась ?
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зарплату из бюджета всегда вовремя получала - это разве не занятие?
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как чем? мыролюбством и реформизмом. это сарган устроила что дамбасню ждут дома.
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Якби не адвокати потерпілих. якби не самі потерпілі на Майдані, якби не сім'ї загиблих - Юра Луценко давно вже би погнав геть Горбатюка з цього розслідування і поставив би більш результативного начальника на це Управління спецрозслідувань...
А так... Тут, напевне, як в тому ж анекдоті про династію адвокатів: дід вів справу в суді (розслідував), батько вів, а онук здуру взяв, виграв і закрив; і династії обрізало джерела надходження... ображаються... Горбатюк, видать, ще той син того діда...
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И как только рука поднимается в том, что за 5 лет так и не привлекли никого к ответственности, обвинять родных Небесной Сотни.

Воистину нет дна у соевой мерзости.
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у таких от зебілів начисто відсутнє сприйняття - не те що реальності; а й того що їм доводять. Видать, в них засвоєння теореми Піфагора лише на рівні "штаны на все стороны равны".
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он преступник Украины с одной стороны, но с другой стороны под его руководством сейчас опускают "дорогих" москвичей нехило.. - ломают им кости и остатки достоинства....
Масквичи проклинают его сплевывая выбитые зубы...
Мне он нынешний очень даже нравица...
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Интересно, это она кому жалуется?
(Исходя из статьи на ЦН, то типа нам, форумчанам?)
И что мы должны сделать? Наказать Горбатюка?

Иди к Горбатюку и жми на него... По СМИ она шляется, видите ли...
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Я не верю в эту игру в хорошего и плохого прокурора. Имхо все там в доле: и Горбатюк, и Луценко.
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Соевое кодло... Если одним выражением...
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Кусюк еще вернется и будет в Аваковской палюции начальником работать. Как говорил Парашенко, нельзя выгонять людей с таким большим опытом.
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Так, Кусюк- цінний кадр для Зеленського.
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Боится потому что знает что беркуты и ПР нова влада уже скоро возвратит в Украину
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Горбатюк все вірно робить.Кричали "Слава Беркуту",їжте не обляпайтесь,а то вже скиглять,заберіть його собі

Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 8517
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Кусюка надо не преследовать, а наградить. Если бы он не дал люлей на Майдане, то Украину никто бы не принял в ЕС и НАТО в 2035 году.
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Кстати
Помимо всего прочего
Вопрос: как у таких конченых родителей вырастают такие хорошие дети
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В Мордоре и у этих "хороших детей" всё хорошее заканчивается когда возникает вопрос о независимой Украине и принадлежности Крыма.
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Твої ;хорошіє дєті; убивали і убивають українців. Так що сподіваємося що Косюк тим ;хорошім дєтям; поперебиває хребти.
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Та пусть ещё вправит мозги москалям.
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Горбатюк посажен потрошиной гнидой саботировать преступления против Майдана - это ж явно давно. И я не исключаю, что горбатюк вообще работает на кремль, а значит враг Украины, бо пять с половиной лет и ноль результату, зато денег прокуроры сожрали на расследования наверное не один уже миллиард.
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С каких это пор Горбатюка должно интересовать хоть что-то,кроме должности Генпрокурора Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 9291
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За совка в беретах ходили підстаркуваті доценти та професори ВНЗ (не всі, але багато любили берети). Нині ж відтиснули арку на фасаді берета (без арка нема шику) та натягнули на баняки мусорів російських.
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