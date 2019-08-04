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 Політика України
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Все про:ВР (5275) комітет (178) Слуга народу (193)

 Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело

У партії "Слуга народу", яка перемогла на останніх виборах до парламенту, попередньо визначилися з главами ключових комітетів Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише LB.ua.

Так, головою комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності стане депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський (номер 19 у партійному списку "Слуга народу", експерт з реформування судової та правоохоронної систем).

Депутатка Марія Мезенцева (мажоритарний округ №168, Харківська область) очолить комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції.

За інформацією джерел, Владислав Криклій (номер 12 у партійному списку) очолить комітет Ради з питань з питань транспорту.

Ірина Венедіктова (номер 3 в партійному списку) очолить комітет ВР з питань правової політики і правосуддя.

Комітет з питань нацбезпеки й оборони очолить депутат від "Слуги народу" під номером 39 у партійному списку Олександр Завітневич, директор Смілянського ливарного заводу в Черкаській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук

Почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев (номер 20 у списку) має очолити комітет з питань бюджету, а колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко (мажоритарний округ №215) - комітет із питань закордонних справ.

Комітет з питань науки й освіти, як очікується, очолить директор освітніх програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Бабак (номер 11 у списку).

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради може очолити Сергій Кальченко, адвокат з "Хіллмонт партнерс" і 24-й номер списку "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Інші партії можуть претендувати на комітет з питань прав людини, новий комітет з реінтеграції. Також в "Слугу народу" думають над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики (але останній можуть віддати Микиті Потураєву з СН).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141149
 
 
 Топ коментарі
 
директор, сцуко, литейного завода в Черкасской области - глава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны ... Нет слов, пилят!!!!!
Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник - Цензор.НЕТ 6048
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мда((((((((((( жду овации зебилов
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ЗРОЗУМІВ.
порохоботам"оптимізують витрати" на інтернет Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 569
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Ну теперь то ты зебобик заживешь...как сыр в масле кататься будешь...теперь то политика главзебобика изменится по всем направлениям..... Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 5745...манна небесная тебе в тарелку на завтрак уже через месяц падать будет...
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Главное, что у вас, петерастов, регулярно пердак бомбить будет
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Ну разве что со смеху...глядя на вас зебобиков....
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Пока я вижу бомбежку петерастов лишь от бессилия и злобы.
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А с кого будуна ты где то злобу увидел..?? Лично у меня только смех...и хорошее настроение когда я тут на форуме читаю о влажных мечтах зебобиков....
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Да везде вижу, как свиноботов штырит, как эти упыри стали агрессивны. Некоторые особо упоротые даже пытаются изобразить, что им весело. Но обмануть не получится. Бомбит не по-детски еще с первого тура и по сей день. Еще доооолго будут разрываться. Пока не наступит стадия "принятие". Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 2218
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Зеленки попей...и тебе всякий разный бред видится перестанет...
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Это факт. Свиной Потрох жестко пролетел. От того свиноботов и бомбит.
Дальше будет еще сильнее, когда с него снимут неприкосновенность и арестуют. Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 6097
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Я просто угораю с тупости зебобиков....настроение повышается с каждым написанным ими бредом....

ТоваришЧ зебобик.... зачем снимать с Порошенко то чего у него сейчас нет..... его можно арестовать без всяких проблем...если конечно на это есть законные основания.....
Но вот как раз с законными основаниями...у зебобиков большие проблемы...
Зрадоботня...которая потом перекрасилась в зеленый цвет...за пять лет так и не смогла ответить на элементарные вопросы....какие законы нарушил Порошенко...и что он украл...
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Скоро все нарушенные законы будут в суде. Готовься к тому, что Парашу арестуют. Тебе потребуется много льда. Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 1537
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Да ты шо....?? А скоро это когда?? Воспаленный мозг зебобика уже придумал или еще нет??
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Цитатата: "Не существует никаких порохоботов и зелеботов.
Есть люди которые понимают, что происходит со страной. И есть идиоты".

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=66295704#post66295704
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В течении полугода, свиноботик. Не более.
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і чого тоді Пєтя з родиною "з"ї*ався" ЗА БУГОР ?"У відпустку"...
через Туреччину-Дубай двома літаками ? Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 5418
не інакше,як досидіти до видачі Депутатського посвідчення..
З надією..
Що недоторканість все-таки не знімуть...

Чомусь підозра,що Пєтя будуть ДУМАЙ! до голосування щодо недоторканості..
З вибором Іспанія чи Україна..
Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 5877
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Особенно отмена мобилизаций.
Мобилизованные быдло(аватары, велик процент от всех) нужно было не в зону направлять, а на полигоны, в ппд, строительство хранилищ.
Может тогда чуть дошло бы до части зебилов.
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Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша !Свиноферма вся в оккуе-С неба град,как с калаша. Едёт крыша еле дышит-только боров,вот,не слышит-Унеслась его душа на Дубаи при грошах.Поросёнки-распашёнки,как сиротки лягушонки Визгом просят кулеша,а в корыте-ни шиша.Зелень жрать пришла пора,уповая на Ура-
Мож подкинут кореша,но при этом-Тихо-ША!
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.

Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.

Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;

Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;

А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!

Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
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использованные презервативы выбрасывают и утилизируют
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потрібно готуватись до виступу 95 кварталу під куполом Верховної Ради
можливо, наші громадяни попередників нинішніх депутатів будуть згадувати " не злим, тихим словом"
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Смотрю, отлично и продуктивно в Трускавце поработала СН.

Ну и прекрасно, чего время терять.
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Volodymyr Ariev

Не можу не поширити пост від Євген Бристецький, тому копі-паст:"Я думаю час зубожіння вже скоро скінчиться:

1 Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ
2 Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн
3 МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4 Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5 Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6 Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн
7 Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8 Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн
9 Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10 Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця
Євген Бристецький"


Дуже дякую, ми зробили це разом.Але і це ще не все бо:
1 Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол
2 Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт»
3 У МАУ намагаються через суд домогтися повернення 900 млн грн
Volodymyr Ariev - https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2639453659450807
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СПРОСТИТУЙОВАНИЙ "СУД ПОРОШЕНКО" У ПОШУКАХ НОВОГО ХАЗЯЇНА
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