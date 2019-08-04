 Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише LB.ua.
Так, головою комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності стане депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський (номер 19 у партійному списку "Слуга народу", експерт з реформування судової та правоохоронної систем).
Депутатка Марія Мезенцева (мажоритарний округ №168, Харківська область) очолить комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції.
За інформацією джерел, Владислав Криклій (номер 12 у партійному списку) очолить комітет Ради з питань з питань транспорту.
Ірина Венедіктова (номер 3 в партійному списку) очолить комітет ВР з питань правової політики і правосуддя.
Комітет з питань нацбезпеки й оборони очолить депутат від "Слуги народу" під номером 39 у партійному списку Олександр Завітневич, директор Смілянського ливарного заводу в Черкаській області.
Почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев (номер 20 у списку) має очолити комітет з питань бюджету, а колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко (мажоритарний округ №215) - комітет із питань закордонних справ.
Комітет з питань науки й освіти, як очікується, очолить директор освітніх програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Бабак (номер 11 у списку).
Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради може очолити Сергій Кальченко, адвокат з "Хіллмонт партнерс" і 24-й номер списку "Слуги народу".
Інші партії можуть претендувати на комітет з питань прав людини, новий комітет з реінтеграції. Також в "Слугу народу" думають над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики (але останній можуть віддати Микиті Потураєву з СН).
порохоботам"оптимізують витрати" на інтернет
Дальше будет еще сильнее, когда с него снимут неприкосновенность и арестуют.
ТоваришЧ зебобик.... зачем снимать с Порошенко то чего у него сейчас нет..... его можно арестовать без всяких проблем...если конечно на это есть законные основания.....
Но вот как раз с законными основаниями...у зебобиков большие проблемы...
Зрадоботня...которая потом перекрасилась в зеленый цвет...за пять лет так и не смогла ответить на элементарные вопросы....какие законы нарушил Порошенко...и что он украл...
Есть люди которые понимают, что происходит со страной. И есть идиоты".
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=66295704#post66295704
через Туреччину-Дубай двома літаками ?
не інакше,як досидіти до видачі Депутатського посвідчення..
З надією..
Що недоторканість все-таки не знімуть...
Чомусь підозра,що Пєтя будуть ДУМАЙ! до голосування щодо недоторканості..
З вибором Іспанія чи Україна..
Мобилизованные быдло(аватары, велик процент от всех) нужно было не в зону направлять, а на полигоны, в ппд, строительство хранилищ.
Может тогда чуть дошло бы до части зебилов.
Мож подкинут кореша,но при этом-Тихо-ША!
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.
Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;
Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
можливо, наші громадяни попередників нинішніх депутатів будуть згадувати " не злим, тихим словом"
Ну и прекрасно, чего время терять.
Не можу не поширити пост від Євген Бристецький, тому копі-паст:"Я думаю час зубожіння вже скоро скінчиться:
1 Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ
2 Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн
3 МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4 Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5 Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6 Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн
7 Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8 Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн
9 Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10 Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця
Євген Бристецький"
Дуже дякую, ми зробили це разом.Але і це ще не все бо:
1 Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол
2 Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт»
3 У МАУ намагаються через суд домогтися повернення 900 млн грн
Volodymyr Ariev - https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2639453659450807