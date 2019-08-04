 Монастирський, Венедіктова, Криклій: у СН назвали ймовірних глав комітетів Ради, - джерело

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише LB.ua.

Так, головою комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності стане депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський (номер 19 у партійному списку "Слуга народу", експерт з реформування судової та правоохоронної систем).

Депутатка Марія Мезенцева (мажоритарний округ №168, Харківська область) очолить комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції.

За інформацією джерел, Владислав Криклій (номер 12 у партійному списку) очолить комітет Ради з питань з питань транспорту.

Ірина Венедіктова (номер 3 в партійному списку) очолить комітет ВР з питань правової політики і правосуддя.

Комітет з питань нацбезпеки й оборони очолить депутат від "Слуги народу" під номером 39 у партійному списку Олександр Завітневич, директор Смілянського ливарного заводу в Черкаській області.

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Почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев (номер 20 у списку) має очолити комітет з питань бюджету, а колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко (мажоритарний округ №215) - комітет із питань закордонних справ.

Комітет з питань науки й освіти, як очікується, очолить директор освітніх програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Бабак (номер 11 у списку).

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради може очолити Сергій Кальченко, адвокат з "Хіллмонт партнерс" і 24-й номер списку "Слуги народу".

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Інші партії можуть претендувати на комітет з питань прав людини, новий комітет з реінтеграції. Також в "Слугу народу" думають над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики (але останній можуть віддати Микиті Потураєву з СН).