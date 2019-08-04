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Все про:війна (1654) обстріл (5383) Донбас (12658) операція Об'єднаних сил (1433)

 Терористи за минулу добу 8 разів обстріляли позиції ОС: поранено бійця

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 8 разів порушили режим тиші на Донбасі, поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Мар'їнки– зі стрілецької зброї;
біля Павлополя– зі стрілецької зброї.
у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
неподалік Кримського– зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
околиці Південного – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
біля Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новогородського– з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:
поблизу Верхньоторецького– з міномету калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
біля Широкиного – зі стрілецької зброї.

Терористи за минулу добу 8 разів обстріляли позиції ОС: поранено бійця 01

Терористи за минулу добу 8 разів обстріляли позиції ОС: поранено бійця 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141146
 
 
 Топ коментарі
 
Бажаємо одужання нашому воїну, а зеленій команді зрозуміти відповідальність за своє перемир'я та непрофесійні дії.
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Я так понимаю, "надiйно контролюють" - это сидят в укрытиях, и ждут, пока по ним молотить перестанут? Не тешьтесь - скоро не только гранаты и пули полетят, но и снаряды "Градов" и гаубиц... "Скотина наглеет, от безнаказанности...". "Простоперестатьстреляние" - в действии!!!...
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тот же, кто тебе сказал, что есть. кому-то из вас он соврал. не?
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Орда никогда не соблюдала любые договорённости,особенно с таким патологическим лжецом ,как Пуйло.Всегда надо быть напоготови,беречь солдат,и умело карать.Нужно всем миром додушить Пуйла плешивого.200тыс воронья на границах Украины собрал и выжидает .
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Ну если орда всегда не соблюдала договорённости, то почему соблюдает (подыгрывает) "наша" власть? Ответ один - служит орде.
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Бажаємо одужання нашому воїну, а зеленій команді зрозуміти відповідальність за своє перемир'я та непрофесійні дії.
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Али, вот если ты ограничился только первой частью своего поста, то я и не писал бы вот это:
При Порохе, конечно, такого не было!
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Да при Порохе то понятно.
Он же наживался на войне.
А теперь то чего?
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Якщо війна не закінчується, то вони в долі. Так верещали зебіли. Тепер це працює проти них.
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Я так понимаю, "надiйно контролюють" - это сидят в укрытиях, и ждут, пока по ним молотить перестанут? Не тешьтесь - скоро не только гранаты и пули полетят, но и снаряды "Градов" и гаубиц... "Скотина наглеет, от безнаказанности...". "Простоперестатьстреляние" - в действии!!!...
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тот же, кто тебе сказал, что есть. кому-то из вас он соврал. не?
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А як ви рахуєте ?
Голосні матюки у відповідь на мінометрий обстріл це отвєтка чи ні ?
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Разницы между зебильным перемирием и порошенковским никакой. Интересно шо зе нюхать будет если греметь начнёт как в 15м. ?
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