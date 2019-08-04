 Терористи за минулу добу 8 разів обстріляли позиції ОС: поранено бійця

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Мар'їнки– зі стрілецької зброї;
біля Павлополя– зі стрілецької зброї.
у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
неподалік Кримського– зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
околиці Південного – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
біля Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новогородського– з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:
поблизу Верхньоторецького– з міномету калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
біля Широкиного – зі стрілецької зброї.
При Порохе, конечно, такого не было!
Он же наживался на войне.
А теперь то чего?
Голосні матюки у відповідь на мінометрий обстріл це отвєтка чи ні ?