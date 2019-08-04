 Терористи за минулу добу 8 разів обстріляли позиції ОС: поранено бійця

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Мар'їнки– зі стрілецької зброї;

біля Павлополя– зі стрілецької зброї.

у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

неподалік Кримського– зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорськ – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Південного – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

біля Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новогородського– з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

поблизу Верхньоторецького– з міномету калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

біля Широкиного – зі стрілецької зброї.



