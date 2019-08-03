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Все про:Китай (230) ракети (484) США (5231) Еспер Марк (4)

 США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер

Розміщення американських ракет середньої дальності в Тихоокеанському регіоні не має здивувати Китай, зазначив міністр оборони США Марк Еспер. Він поки ухилився від відповіді, де їх можуть розгорнути.

За словами міністра оборони Сполучених Штатів Марка Еспера, ракети середньої дальності наземного базування незабаром буде розміщено в Азії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Американські ракети можуть розгорнути в Тихоокеанському регіоні для протистояння військовому впливу Китаю. Після того, як напередодні припинив дію Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), адміністрація Трампа формально не зв'язана відповідними зобов'язаннями.

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Ще точно невідомо, коли це може бути зроблено. "Я вважаю за краще (упродовж. - Ред.) місяців, але такі речі мають тенденцію займайте більше часу, ніж ви очікували", - сказав Еспер. Не уточнив міністр оборони США також, де може бути розміщено ракети, зазначивши, що це питання варто спершу обговорити з союзниками, яких воно стосуватиметься.

Цей крок Вашингтона може викликати обурення Пекіна. Утім, за словами шефа Пентагону, Китай не має бути здивований, оскільки США вже упродовж певного часу заявляли про такі наміри. За його словами, 80 відсотків китайського ракетного арсеналу підпадало б під дію ДРСМД, а тому не дивно, що США прагнуть розгорнути співмірні потужності в регіоні.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. Інакше Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141137
 
   
 Топ коментарі
 
Гонка вооружений прикончила совок. Прикончит и вонючyю московию.
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сдам бесплатно свой участок в Николаеве, для ракет США средней дальности наземного базирования,нацеленые на москву США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 7224
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Да, они очень гордятся "победой" над Ичкерией. Правда, это только со второй попытки, заняло 10 лет и теперь "победители" платят дань.
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Уси на Майдан! Це Зеленськый пакостыть!
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Последнее китайское предупреждение
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гонка вооружений и ядерные ракеты это хорошо?......ну ок
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Гонка вооружений прикончила совок. Прикончит и вонючyю московию.
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Сомневаюсь. 2 раза они на эту удочку не попадутся.
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Не 2 , а 22 . Русские дэбилы , их ничего не учит
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При всём неуважении эти дэбилы не проигрывают войны дважды.
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Да, они очень гордятся "победой" над Ичкерией. Правда, это только со второй попытки, заняло 10 лет и теперь "победители" платят дань.
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Тем не менее - со второго раза но Чечню взяли, основные герои чеченского сопротивления мертвы или сидят.
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Взяли, говоришь? И что, российские парни на дорогих иномарках ездят по Грозному и снимают местных красоток? И Чечня платит России репарации?
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1. Да, взяли.
2. Да на*рать, это их проблемы. Или кадыровцы на Донбассе для тебя норма?
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1. То им кажется. И Вам тоже. Почему-то.
2. Нет.
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Разумеется я видел взятие Грозного по ТВ, но картинки его руин до сих пор здесь гуляют. Так это фейк оказывается? Вы серьёзно?
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Ну почему же фейк. Российские войска брали Грозный под временный контроль, но удерживать под своим контролем не смогли. Или Вы считаете, что Москва как была взята Наполеоном, так до сих пор под и остается контролем Франции?
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Я считаю, что Москва была взята Наполеоном, но удержать он её не смог.
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Давайте проще. В 1814-м кацапы (точнее солдаты Российской империи) взяли Париж. Во всём мире это считается однозначной победой. В 1945-м - Берлин - опять же во всей историографии это победа. Взятие Грозного в 2000-м это тоже победа. И если ***** завтра даст чеченцам независимость, факта победы в 2000-м это не изменит. Так понятно?
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эммм, а кто сказал, что война закончена? критерий - взять и удерживать город? на сколько времени? на неделю, месяц, десятилетие? окончание боевых действий? полицейский режим?
- это лишь признаки оккупации. убийство главнокомандующего? инициатора войны? прямой геноцид?
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Ну так мы договоримся, что союзники в 1945-м и Берлин не взяли.
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то была война с конкретными целями - уничтожение идеологии фашизма. взятие\невзятие Берлина это детали. то что у кого-то были цели подмять все под себя никак не делает эти цели правильными или выполнимыми со сколь-нибудь далекой перспективой, что в результате и оказалось. но народ за эту ошибку очень прилично заплатил.
цели войны в Чечне - нефть, бабло и контроль над вооруженной группировкой? ну ну. такие войны могли котироваться (и адекватно восприниматься народом) в 14м-18м веке с монархами которым нехрен делать. сейчас - это дно.
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Ничего не понял. Мы говорим о победе в войне. Кацапы несомненно победили чеченцев (или чеченских сепаратистов, если Вам так угодно). Говорить, что чеченцы просто схитрили, проиграв, а на самом деле выиграли, хитроумно поставив Кадырова, можно конечно. Но это на уровне шизофренического бреда.
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никто ничего не хитрил, войска разбиты, Дудаев убит, военные базы и криминально-полицейский режим оккупантов наличествует, ресурсы контролируются. иногда правда стреляют, но разве это стоит учитывать в официальных сводках. но при любой возможности \ослаблении контроля война моментально продолжится. такое может случиться скажем в псковской области? в этом и отличие.
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Ну и что? В любой момент побеждённый может воспрянуть и попытаться переиграть, как немцы в 1939-м, например. Но ведь это не значит, что в 1-й мировой они не проиграли?
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Официально КТО, более известная как Вторая чеченская война длилась 10 лет. с 1999 по 2009. В Крым российские силовики могут свободно приехать и арестовать кого захотят. В Чечне, без разрешения Кадырова, они даже пукнуть не посмеют. Вопреки Вашей логике.
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А кто выиграл войну в Афганистане в 1989 году?
СССР или моджахежы?
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А у ***** есть выбор? оно себя само уже давно загнало на рельсы противостояния с Западом.
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***** не ограничено марксистско-ленинистскими догмами. Оно в разы умнее и опасней стариков Политбюро.
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Згоден. Но с рельс свернуть нельзя, а все стрелки оно само себе давно перекрыло.
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Во как, Максим Даже сомнения в могуществе США здесь караются удалением коммента. Свобода слова б**дь. У вас там тоже так на форумах?
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У нас Свобода Слова доходит до того, шо можно свободно пропагандировать "Майн Кампф".
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Мне это больше подходит (не пропаганда Гитлера, а свобода мнений). Жаль не хочу я в США, а то уехал бы к тебе помощником младшего столяра.
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Конституционные Права гражданина свято соблюдются ровно до тех пор, пока он не нарушает Конституционные Права других либо закон. И тогда судья с размаху бьет по башке Сводом Законов, и выдает конский срок. Нарушение Конституционных Прав - одна из самых тяжелых федеральных статей.
PS. Мл. пом. столяра тебя не возьму - совесть не позволит. Будешь дубовые скамьи для церквей майстрячить - самая несложная работа у меня. США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 2523
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Для нас - да. Только более сильный противник способен прикончить паРашу.
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А Эспер в курсе, что у США нет наземных ракет средней дальности, и за месяцы (как он говорит) они не появятся.
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Ты заметил, что к космической отрасли Штаты санкции никогда против России не вводили! и не введут! Почему? а там штампуют разные движки...
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Не, не заметил. Они остановили продажи паРашке всей радиационностойкой электроники и усердно работают над импортозамещением кацапских двигателей, ракет и космических кораблей.
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Это чем-то напоминает Свинарчука, который российские редуктора экспортировал из Саудовской Аравии! США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 9182
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Космическая электроника это не редуктора, её так просто не купишь. С другой стороны тех. процесс там обычно не менее 90 нм, поэтому кацапы могут что-то наработать сами.
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Скулежа можно найти по любому поводу. По факту у Штатов, паРашки и Китая в этом году примерно одинаковое количество космических запусков.
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По факту Маск обвалил цены на запуски и отобрал рынок запусков у России, в перспективе в россии в ближайшиее пару лет с космосом будет полный пи****. Даже лень гуглить, хотя знаю что с запусками у вас дезинформация
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В этой ссылке самое прикольное - другая ссылка, что Украина задумала построить базу на Луне! А теперь подумай, почему Луну впихнули в эту новость? А потому, что смысл обеих - одинаковый!
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Ну я не знаю какую там рекламу вам контекстную подсовывают, я не вижу таких ссылок, честно заходил 2 раза
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Я вижу. Походу ФСБ конкретно за меня взялось.
"В чем проблема? В том, что те ракетные двигатели, которые мы производим и продавали в Америку - это научно-технические достижения СССР! И эти разработки были настолько прогрессивные и мощные, что пережили совок еще на 30лет. А сама Россия них*я не может разрабатывать, изобретать, придумывать, развивать. Ездят чисто на научном потенциале Советского Союза… Но как мы видим и этот потенциал почти закончился и скоро в космической отрасли России настанет тотальный п*здец", - отмечает Telegram-канал.
Напомним, Украина задумала построить базу на Луне. Проект обсудят на комитете Ассоциации "Космос"."
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Другой бы на его месте от позора застрелился, а он еще утверждает что "честно заходил 2 раза"... США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 3192
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В принципе многие модификации Томагавков попадают под это определение (средней дальности), и когда-то даже были их наземные модификации.
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Ну да (к нашей предыдущей дискуссии), разве что так. Хотя как и раньше не понимаю смысла просто переносить ракеты с кораблей на землю.
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если Маск клепает многоразовые управляемые ракеты со взлетом и посадкой, то одноразовую бандуру со взрывчаткой любой дурак сделать сможет, к тому же если есть бабло, схемы и ресурсы. а судя по поведению )(уйла и ко - сэкономить желающим не удастся. может карлику даже конфету дадут.
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сдам бесплатно свой участок в Николаеве, для ракет США средней дальности наземного базирования,нацеленые на москву
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Николаев для твоих планов фуфло! Вот Крым бы, а?)
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До Крыма те ракеты от Николаева точно долетят. США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 3934
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не долетят, будут отсутствовать на старте. Разве что лагун полетит на собственной тяге.Но кости мягче стали
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Все вірно, бо розміщувати треба ракети в Україні, а їхня ціль - росія.
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Для этого тебе еще придется вырыть бункер на глубине метров сто и сидеть ждать небольшую ядерную ответку!
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Или попросить соседа сдать участок под ПРО.
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Он скорее тебя сдаст в психушку, чем откажется от арбузов и помидор! США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 526
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Скорее Вас соседи сдадут, когда Вы будете стометровую яму под бункер копать.
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Запад выкормил зверя, хотя была возможность даже не убивать, а просто дать ему сдохнуть. Последний раз такая возможность была при обрушении цен на нефть, когда рубль шел в штопор, надо было дожимать - экономике паРаши наступил бы коллапс, но Обама испугался. Теперь все эти заигрывания (СП-2, возврат в ПАСЕ и т.п.) только раззадоривают зверя.
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Мы как-то все здесь забыли, что речь идёт про Китай
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Типа они там и так не стояли... Системы ПРО США используют пусковую установку из которой можно запускать ракеты Томагавк (да, их для этого надо перепрограммировать, но это дело максимум часа, ну и ракеты зарядить). Так что всё ПРО направленное против КНДР лёгким движением руки за считанные часы превращается в пусковые установки ракет средней дальности... США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 6620
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Ни китаёзы ни тем более винторогие гонку вооружений с США никак не потянут. Невозможно выиграть гонку вооружений с теми кто печатает баксы.
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Печатный станок баксов это и есть "смерть Кащея". Только она в утке, зайце, сундуке, ещё в чём-то. Пушкин был в курсе, но его замочили. (или это не он?)
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