 Мусить бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми погоджуємося з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що має бути рішуча відповідь НАТО, але не така симетрична як розміщення такого типу ракет (як це зробила Росія. - Ред.)",- заявив Чапутович.
За його словами, це має бути предметом детального аналізу в рамках НАТО.
Він додав, що це питання має особливе значення для безпеки Польщі.
Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.
2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. Інакше Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
"Зеленский заявил, что больше нет никаких препятствий для того, чтобы он мог наконец заняться своими прямыми обязанностями." (копирайт - мой )
Теперь же кацапы в выигрыше (на КамАЗы ракеты ставить дешевле и удобней), а НАТО пофиг - они всё способны решить флотом и ВВС.
Американцам давно пора обновлять свои ракетно-ядерные силы, это давно для всех очевидно. Но это не значит, что им нужны именно наземные РСМД.
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные ******* и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
уверен,они согласятся..
Вот что сможет конкретно сделать армия Польши, если армия РФ первой ударит по ее территории ядерными боеголовками? Ассиметрично плескать руками по подвалам? Армии уже не будет, отвечать будет некому.