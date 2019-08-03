EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  1139  42
Все про:НАТО (2051) ракети (484) Росія (19207) Чапутович (61)

 Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

НАТО має рішуче відповісти на дії Росії щодо невиконання Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), але ця відповідь має бути асиметричною.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погоджуємося з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що має бути рішуча відповідь НАТО, але не така симетрична як розміщення такого типу ракет (як це зробила Росія. - Ред.)",- заявив Чапутович.

Читайте також: З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС

За його словами, це має бути предметом детального аналізу в рамках НАТО.

Він додав, що це питання має особливе значення для безпеки Польщі.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. Інакше Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Читайте також: Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141133
 
 
 Топ коментарі
 
Я не знаю, чего у вас не сказали?
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные выебоны и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
 показати весь коментар
 
Новости с «должно» можно запросто не читать. Сотрясание воздуха похлеще 150 обеспокоенностей.
 показати весь коментар
 
А ті депутати від Польщі у ПАРЄ, які проголосували за повернення росії - третє.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Новости с «должно» можно запросто не читать. Сотрясание воздуха похлеще 150 обеспокоенностей.
 показати весь коментар
 
 
Зате є необмежений простір для коментарів.
 показати весь коментар
 
 
Страшніше ядерної зброї тільки американські авіаносці!
 показати весь коментар
 
24 июля 2019 г. в [место не будет указано по соображениям безопасности источников] под председательством президента РФ Путина, состоялось закрытое совещание высшего руководства РФ и ВС РФ по вопросам возможного прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
 показати весь коментар
 
 
Всегда с удовольствием читаю ваши аналитические материалы.
 показати весь коментар
 
 
Куйня повна, навіть не смішно, для яких дебілів це вигадують? Для виборців порошенка 8%?
 показати весь коментар
 
 
На мой взгляд смешно... Люблю нестандартный юмор близкий к абсурду.
 показати весь коментар
 
надо же.... это ж как при Пете все разворовали... Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 521
 показати весь коментар
 
 
Он дурак? У себя пусть хоть всю армию уволит и ассиметрично Рашке дулю скрутит, но если Рашка всем будет угрожать кучей ракет, которые произвести в сотни раз проще и дешевле, чем стратегические, то должна понимать, что нарвётся на такой же и даже более жёсткий ответ.
 показати весь коментар
 
 
Он не дурак. Рашку нужно душить санкциями, а не размещением бесполезных ракет.
 показати весь коментар
 
 
А, ну-ну, упирёт, душители! Уже 5 лет душат, толку - 0
 показати весь коментар
 
А перенесут с кораблей на землю "томагавки" и Кацапстан сразу сдастся.
 показати весь коментар
 
 
Для наземного базирования Томагавк староват и слабоват.
 показати весь коментар
 
В чём разница - стартовать с поверхности воды или земли?
 показати весь коментар
 
С земли меньше ограничений, ракет можно делать много и разных. Дело не в воде, а в скорости полета, мощности боеголовки, дальности. Медленный Томагавк, хотя и точный. Его преимущество только в крылатости (малозаметности для ПВО), но это повышает стоимость производства таких ракет. Фишка в стоимости, малые и средней дальности ракеты дешевые (относительно).
 показати весь коментар
 
Можно разместить катапульту. Камни швырять, авось что-то долетит куда нужно.
 показати весь коментар
 
да ладно...мид польши одно,а нато-совсем другое. Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7329
 показати весь коментар
 
 
А ті депутати від Польщі у ПАРЄ, які проголосували за повернення росії - третє.
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю, чего у вас не сказали?
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные ******* и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
 показати весь коментар
 
 
опять я пропустил... пашешь, пашешь...
 показати весь коментар
 
 
-- это было секретное ночное сообщение! *)
 показати весь коментар
 
пан Чапутович,а попробуйте с нарасией Пакт о ненападении подписать,не размещая ракет...
уверен,они согласятся.. Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 3376
 показати весь коментар
 
 
Та пан Чапутович понятно чего боится. Что его поляки, под зад коленом выкинут, когда возле их домиков НАТО начнет такие ракетки размещать.
 показати весь коментар
 
То есть поляков совсем не смущают такие же ракеты в Калининградской области с дальностью полёта 500 км, которые до Рамштайна явно не достают?
 показати весь коментар
 
 
Та всё их смущает. Тока если реально там начнут размещать, а по идее- начнут, то Чапутовичу таки придется стать сакральной жертвой. Без этого- не обойтись.
 показати весь коментар
 
Ну тогда пущай рассчитывают на "благоразумность" Путина и на мощь армии войска польского. Глядишь произойдет чудо и Путин не сойдет окончательно с ума или поляки смогут победить автоматиками Берилл российские Искандеры
 показати весь коментар
 
 
Сами понимаете, "идею надо подкармливать"(с). Из Рашки профинансируют волну протестов, не слабо профинансируют. Ну и... понятно, что кого-то придется отдать, на съедение. Наверное, мужик решил- что его.
 показати весь коментар
 
Так чего ж он тогда так болтает??? Не! Наверное- таки не всё равно!
 показати весь коментар
 
Не пойму я этих ватников везде только удобряют чернозём, на Дальнем востоке пожарами китайцам удобряют землю,а на юго востоке Украины удобряют своими двухсотыми
 показати весь коментар
 
 
Усі договори з росією не будуть виконані, тому одразу починайте нову "Холодну війну".
 показати весь коментар
 
 
колдвар не прекращался. просто сейчас у русни решили забрать последнее, чтобы мордва с голоду начала пухнуть.
 показати весь коментар
 
Возможшо, но москва и санкт-петрбуг должны ощутить себя под непосредственной угрозой ядерного удара.
 показати весь коментар
 
так у русни ни члененград ни мацквабад не прикрыты пво оно у удмуртов отсутствует. не говоря уже о других поселениях засрашки.
 показати весь коментар
 
Где российская элита держит свое наворованое бабло, семьи, бизнес? Отобрать, всех выгнать и более не впускать - вот ответ раше получше ракет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору