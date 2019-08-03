 Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми погоджуємося з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що має бути рішуча відповідь НАТО, але не така симетрична як розміщення такого типу ракет (як це зробила Росія. - Ред.)",- заявив Чапутович.
За його словами, це має бути предметом детального аналізу в рамках НАТО.
Він додав, що це питання має особливе значення для безпеки Польщі.
Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.
2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. Інакше Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.
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https://youtu.be/q1Oq8aOxPQA
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные ******* и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
уверен,они согласятся..